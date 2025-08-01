Artemishan

Neslihan YİĞİTLER

Arketiplerden gelen psikolojik kodların DNA’larımıza işlediğini, konudan en uzak olanımız bile biliyordur sanırım. Egelilerin, Efes Antik Kenti’nde görüp yakından tanıdığı Artemis’in biz kadınlara (hadi hepimize demeyeyim de bazılarımıza diyeyim) zerk ettiği o talihsiz sonlar zinciri herhalde bu DNA’lardan kodlandı makûs kaderimize.

Artemisle Orion’un hazin aşk hikâyesinden bahsediyorum. Deniz Tanrısı Poseidon ile Girit Kralı Minos’un torunu Orion, iri cüsseli hatta bir devmiş. Dedesigil yani Poseidon, Orion’a denizin üzerinde yürüme yeteneğini vermiş ki bu oldukça işe yarar bir armağan olsa gerek. Yakışıklılığıyla da nam salan Orion’un aşk nedeniyle kadınlarla başı sayısız kere derde girmiş.

Âşık olduğu kıza yaklaştığı sırada kızın babası tarafından cezalandırıp gözlerinin kör edilmesini mi ararsınız? Şuna-buna kur yapmasını mı ararsınız? Bilemiyorum ama Orion az değilmiş maşallah. Neyse sadede gelmeye çalışalım. Bir gün gözleri görmeyen Orion, bu konuda yardım almak için Lemnos Adası’na gittiğinde, o sırada avlanan Artemis ile karşılaşmış. “Artemis Ey Artemis! Sen koskoca tanrıçasın, avlanıp durursun memleketinde ayrıca heybetli Apollon’un kız kardeşisin sen. Ne demeye ilk bakışta âşık olursun Orion’a? Neden koşarsın acılara dörtnala? “(Vah kadınlar Allah hepimizi kahretmesin).

Gel gelelim âşık olmuş işte ne yapalım kader! Artemis, Orion’un aşkından yana kavrula dursun. Ağabey Apollon ikisini çatır çatır ayırmak için planlar yapmış. Mitolojik öykümüzün safı Orion ise (hiç sanmam ki bir erkek bu kadar saf olsun ama hadi diyelim ki yedik) bir gün denizde yüzüyor, oyalanıyormuş. Apollon, kız kardeşi Artemis’i kandırarak “şu ileride duran kayayı okunla vurabilir misin?” demiş. Artemis hemen “Tabi abi, yeter ki sen iste” diyerek bu isteği emir telakki etmiş. Artemis’in çok iyi ok attığını belirtmeyi unutmuş olabilirim, şu an belirtiyorum. Ve o muhteşem okunu kaya sandığı Orion’a atarak sevdiceğini oracıkta öldürmüş. Artemis, yaptığını anlayınca o kadar üzülmüş ki bu üzüntü hiç geçmemiş. Ayın bu kadar soğuk olmasını tanrıçanın içinin hiç soğumamasına yoranlar günümüzde hâl mevcut.

Ayrıca, Artemis’in Orion’un cansız bedenini arabasıyla gökyüzüne taşıyıp onu Orion Takım Yıldızı haline getirdiği (Daha bu erkeklere ne yapılsın ya) bu şekilde avunduğu söyleniyor. Küçük Ayı, Büyük Ayı neredeyse Kutup Yıldızı’nın bile yerini gökyüzünde anlamayarak rahmetli babacığımı, babalıktan soğutan ben, size Orion Takım Yıldızı’nın yerini tarif edemem ama genelde aşkların bazı dönemlerde bu kadar acı verici olduğunu kanıtlayabilirim.

Mitolojik hikâyelerin güç anlaşılmasının en önemli nedeni anlatılış şekillerinin değişkenlik göstermesi. Orada başka, burada başka şekillerde dilden dile geçerek çoğaldıkları için biraz zordur mitolojiyi okumak-anlamak. Ne acıdır ki bir tek Artemis ile Orion’un hikâyesi hiç değişmemiş biliyor musunuz? Bu aşk hikâyesi nerede ne şekilde yazılırsa yazılsın hep hazin sonla bitmiş.

Bu ay, aslında yaşadığımız hırpani dünya, ülkemizden gelen onca kötü haber, iş hayatı, sosyal medya ve bir sürü trajikomik durumu anlatan bir köşe yazısı yazmıştım ama içimde bir şey “aşk”tan söz etmek istedi.

Belki şu sıralar etrafta Orion’a benzeyen çok kişi oluşundan, belki abilerimizin isteğiyle değil ama içimizdeki okla kendilerini öldürmemizi, kendilerinin istemesinden yazdım bu satırları. Baskın, tek boyutlu düşünen ve her şeyi bildiğinizi sanan insanlar olmayın bazı beyler! Çünkü yeryüzünde Artemis kadar iyi ok atamayan kadınlar var. Ayrıca:

Biz kimseyi öldürmeyelim kızlar, isteyen kendi kendini öldürsün.