Artık olmayan bir yere gideceğine kimse şaşırmıyorsa, orası hâlâ vardır

Neslihan YİĞİTLER

Taçlı Yazıcıoğlu’nun son romanı İncirlik Yazı ikinci baskısını yaptı. “N”siz Belgi ile “y”siz Alin, anneleri Vildan, babaları İsmail, kurgu, karakterler, Adana’ya yepyeni ve yabancı bir kültürün gelişi, bir suç ortaklığının adım adım oluşması… Yazıcıoğlu ile hem edebiyatta tanıklık hem de romanın geçtiği 1983’te İncirlik Üssü ve darbe gölgesindeki zamanlar ve ilk aşk üzerine konuştuk.

“Artık olmayan bir yere gideceğine kimse şaşırmıyorsa, orası hâlâ vardır” diyerek bizi bir tarihe tanık yazıyorsunuz. Aklınıza ilk düşen karakterler mi yoksa romanın geçtiği o ilginç zaman mı oldu?

Aklıma ilk düşenin karakterler, daha doğrusu hikâyenin yaklaşık yarısına kadar olan kısmıydı. Tam saatini bile bildiğim o güçlü ilham anına sadık kaldım ve roman tam o gün 6 Haziran gecesi başladı. Hangi hikâyeyi anlatacağımı biliyordum ama bunu yapabilmek için şehre gelen yabancıyı, yani üssü tanımam, Adana’ya neden geldiğini anlamam ve kendi hikâyemin hangi yılda geçeceğine karar vermem gerekiyordu. Bir hayli araştırma yapacağımı doğrusu beklemiyordum. İncirlik Üssü ellilerin başında kurulsa da, bunun nedenleri yüz yıl öncesinde gelişen olaylara dayanıyor. Tarım alanlarının genişletilmesi, ülkenin ilk sanayi merkezlerinden birisi olması, sadece sermayenin değil kültürün de ortaya çıkması Adana’yı edebiyatta ve sinemada bir merkez yapmış. Tarihte Çukurova’da biriken hikâyeler ve sanat sonra tüm ülkeye yayılmış. Hem geriden hem ileriden daraltarak, bolca arşiv çalışarak, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı 1983’te karar kıldım. Romanın geçtiği üç haftanın televizyon programlarını bile ezbere biliyorum. Tek kanallı ve darbe zamanının sansürleriyle izleyecek bir şey yok.

Belgi’nin söylediği gibi, “televizyonda yine bir şey yok”! İncirlik Yazı’nda bizi tanık yazıyor, güncelere ve tarihe başvuruyor anlatılanların gerçekliğine inanmamızı istiyorsunuz. İlk romanınız Hep Sondan Başlar’sa bize anıların kurgusal olduğunu söylüyordu. Her ikisinde de güçlü tasvirleriyle anlatılan birer ilk aşk var. Bu iki roman arasındaki sürede yazın anlayışınızda neler değişti?

En büyük değişiklik benim İncirlik Yazı’nı bir roman yazarı olarak yazmaya başlamamdır. Hep Sondan Başlar’ı yazarken daha özgürdüm ama artık önümde sevilen bir roman çıtasının altında kalmama zorunluluğu vardı. Ayrıca Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in, romandaki isimleriyle “Kemallerin” anlattığı Adana’da geçen bir roman yazmak, onların sözünün üstüne söylemek cesaret işiydi. Üç kez sil baştan yazıldı. Her ikisinde de ilk aşkın olduğunu siz sorana kadar düşünmemiştim desem, muhtemelen biri Büyükada’da diğeri Adana’da geçtiğinden. Aşk kadar güçlü, kimyamızı bozan bir duygunun olmadığına inanıyorum. İlk aşkın etkisinin ömür boyu sürebildiğine de. Belki de buna tüm aşkları ekleyebiliriz, kim bilir?

Bir toplumsal süreci, değişimi imliyor eseriniz, bir suç ortaklığını da göz önüne seriyorsunuz. Bu kurguyu yaratırken kaçındığınız ya da yazarken çekindiğiniz bir bölüm oldu mu?

Bir bölümden ziyade tüm kitap için bunu söyleyebiliriz. Tanıyıp tanımadığınız herkesi suç ortaklığı yaptıkları konusunda itham etmek kolay değildi. Adana’da İncirlik Üssü’nün varlığı benzer zamanlarda yapılan Seyhan Baraj Gölü kadar doğal kabul edilir. Arada oradan havalanan jetler korku salar, sonra her şey eski haline döner. Şehrin sakinleri bir askeri üsle yaşama sakilliğiyle baş etmeye çalışır, bu da genelde mizaha sığınarak olur. İncirlik Üssü, Adana’nın sanayileşmesini, toprakla ilişkisini anlatan iki büyük romancısı şehri terk ettikten sonra gelen davetsiz misafirdir. Feodal düzenden sanayileşmeye geçmeyi anlamak hatta sorunları çözmek için edebiyat yardım etse de üssün yarattığı sorunların ve değişimlerin yaşandığı zamanlar için bakılacak eser çok az. 1983 darbecilerinin Amerikalılara daha çok alan açmaya başladıkları, şehirde yaşayan Amerikalıların da üsteki asker sayısının da arttığı bir zamandı. Bunların bir kısmını yaşadım. Hatırlamadıklarımı da öğrendim. Bireysel belleğin, özellikle çocuk belleğinin ne kadar yanıltıcı olduğunu anladım.

Demirciler Çarşısı Cinayeti, Bülbülü Öldürmek, Dava gibi romanlar On İki Öfkeli Adam, Hudutların Kanunu, Batı Yakasının Hikâyesi gibi filmler, Fırt gibi dergiler, eşyalar, olaylar, romanda darbenin ve üssün arka planda yaşadığı 1983’ün Adana’sında yaşıyor gibiyiz. Aynı zamanda etnografik araştırmalar yapmış bir sosyal bilimci olduğunuzu biliyoruz. Bu dengeyi nasıl sağladınız?

Kolay olmadı. Aylarca araştırdım konular sadece iki-üç cümleyle romanda yer aldı. Bu sayede artık Çukurova deyince pamuk ya da narenciye değil, okaliptüsten söz edilmesi gerektiğini öğrendim. Bu müthiş bir bilimsel keşif benim için. Kurguyu bu şekilde tamamlamaya çalıştım. Amacım izini takip ettiğim edebiyatın gücüne katkıda bulunmak ve hikâye anlatmaktı, bir şeyler öğretmek değil. Hoş, sonrasında öğreniyorsanız da ne âlâ. Hikâyenin kendisi güçlü olmasa bilimsel keşifler bir işe yaramaz. Otuzların, kırkların Adana’sını Orhan Kemal, ellilerin, altmışların ırkçı Alabama’sını Harper Lee, on dokuzuncu yüzyıl Paris’ini Emile Zola ve Saint Petersburg’unu Tolstoy sayesinde tanıyan bir çocuk olarak hikâyelerin gücüne inanıyorum. Artık 1983 Adana’sını kim merak ederse, bu romana bakabilecek.

Belgi, bir taraftan hafızamıza kazınırken diğer taraftan yazın tarihimize de “ben anlatıcı” olarak romanı sırtlayan bir karakter olarak önemli bir yere konumlanıyor. Roman ne kadar otobiyografik, Belgi’nin ne kadarı sizsiniz?

Yazarın romana kendisini ne kadar koyduğu tartışması bildiğim kadarıyla roman tarihi kadar eski. Hikâyeler ta en baştan beri anlatıcının eklemeleriyle dallanmış budaklanmış, birinin anlattığı diğerininkini tutmamış anlatılar. Her anlatıcının katkısı kendi hayal gücünün ve anılarının eseridir, bir yazar olarak siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bilinçaltımız hangi ipliğin nereye gideceği bilinmediği karma çorman bir yumak. Romanımda da otobiyografik ögeler var ama bu bir önceki romanımdan ya da yazdığım yazılarda ne kadarsa, o kadar. Mekânlar, her ne kadar çocuk belleğine güvenilmemesi gerektiğini söylesem de, benim tanık olduğum zamanlar ama hikâye benim başımdan geçmedi. İlk romanımda da aynı soruyu çok işittim. Oysa söz konusu kahramanım Büyükada’da ve İsviçre’de büyümüştü. Özetle, ilk romanım ne kadar otobiyografikse, bu da o kadar… Diğer yandan yazdığımız her şey otobiyografik, yaşamımızda biriktirdiklerimizin birer yansıması. Flaubert’in dediği gibi, “Madame Bovary benim”. Anlayacağınız, Belgi de benim, Salim de. Öz kurmacaya karşı değilim ama bu farklı bir yazım süreci, en azından benim için.