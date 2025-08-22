Asgari ücret ve yurttaşlık geliri

Her yılın son ayında asgari ücret tespit komisyonunun yoğun toplantı ları yapılır ve bu toplantı sonunda asgari ücret her zaman olduğu gibi yaşamın gerçekliğinden uzak bir noktada belirlenir. Bu yıl da aynı oyun tekrarlanarak asgari ücret açlık sınırının bile çok altında tespit edildi. Asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerin ne denli gerçeklikten uzak olduğu artık herkes tarafından bilinmekte. Asgari bir yaşam algısına dayalı olarak şekillenen bu ücretin yaşadığı mız hiçbir iktisadi gerçeklikle örtüşmediği de ortada. Bu ücretin kabul edilebilir bir yanı olmadığı gibi, insani değerlerden giderek uzaklaşan bir anlayışın yaşamın her alanını kapladığı günümüzde, ücret, o ücreti alan kişiden bağımsız olarak, iktisadi bir değişken olarak ele alınıp değerlendiriliyor. Piyasa koşulları altında optimal bir ücretin belirlenmesi esasına dayalı olan bu anlayışın, neo liberal bir düzlemde bugünkü asgari ücreti bile yüksek bulmasına şaşırmamamız gerekiyor. Piyasa düzeneğinde, üretim faktörü olarak emeğin maliyetini minimum kılma esası, insanca yaşam kaygıları yerine piyasa gerçeklerini dayatmakta. Bu anlayış bizi bugün sefalet ücreti düzeyine kadar geriletmiş durumda. Asgari ücrette ortaya çıkan bu görüntü sadece asgari ücret düzeyinde çalışanlarla sınırlı bir etkiye de sahip değil. Taban ücretinin bu düzeyde şekillenmesi, tüm ücret düzeylerini etkilemekte, tüm emekçilerin yaşam standardını aşağıya çeken bir araç olmaktadır. Öğretmen maaşı, sağlık emekçilerinin maaşı, öğretim üyelerinin maaşı gibi konular gündeme geldiğinde, asgari ücret emsal gösterilerek, bu alanlarda çalışanların aslında göreli olarak yüksek maaş aldı klarına vurgu yapılmakta, ücretlere yönelik haklı taleplerin önü kesilmeye çalışılmaktadır.

Eğer gerçek anlamda bir asgari ücret belirlenecekse, bu ücretin taban esasına göre değil, tavan esasına göre belirlenmesi, ücret adaletsizliğini göreli olarak da olsa önleyebilir. Yapılan işin niteliğine bağlı olarak mevcut ücret ölçeğine göre ücretlerin sınıflanması nda en yüksek ücretin baremine göre bir sıralama yapmak, en azından ücret dağılımı içindeki adaletsizliği önlemede önemli rol oynayabilir. Diğer taraftan, tavan ücret tespitinin dayandı rılacağı esaslar da önemli. Bu esasların belirleniminde bugün için en sağlıklı yöntemin toplu sözleşme sistemi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sendikal mücadelenin önemi bu alanda kendisini bir kez daha ortaya koyuyor. Tabi bu arada sadece muhalefet şerhi yazarak mücadele edilemeyeceğ inin de artı çok iyi bilinmesi gerekmekte. Diğer taraftan, asgari ücretin bir kategori olarak seçilmesi sistemin adaletsiz gelişimin besleyen bir unsurdur, dolayısıyla bu araç sistematiktir. Bundan dolayı, bu unsur üzerinden adaletli bir yaşam algısı geliştirmek olanaklı olamaz. Sistemin eşitsizlik yaratan tarafına karşı, daha eşitlikçi bir talep üretmenin bir aracı olarak yurttaşlık geliri kavramı ön plana çıkartılabilir. Bugün daha yüksek bir asgari ücret tespit edilmiş olsa bile, sistemin üretim ve bölüşüm ilişkilerine bağımlı bir fonksiyon olduğu için, bunun gelir bölüşümü konusundaki etkisi sınırlı olacaktır veya hiç olmayacaktı r. Üretim faktörü olarak değerlendirilen işgücü ve onun maliyet kalemi ücret yükselmişse, fiyatlar da yükselir ve emekçilerin satın alma gücü geriler. Hatta bu gerileme sözleşme sürelerinin etkisiyle çok daha yoksullaştı rıcı bir etki de yaratabilir. Yurttaşlı k geliri temelinden hareket eden bir anlayış tamamen siteme alternatif oluşturabilecek bir düzlem yaratacağı da iddia edilemez. Buna karşılık, sistemle örtüşük hareket eden bir içsel unsur olan asgari ücret yerine sistemi sınırlayan, sistemin emek alanına ve daha geniş bir düzlemde toplumsal alana yönelik saldırısını engellemeye çalışan, yada piyasa düzeneğinin disipline edilmesi konusunda bir araç işlevi gören bir talep olarak değerlendirilmesi önemlidir. Yurttaşlık geliri tartışmalarının bu kapsamda genişletilerek sürdürülmesi, özellikle artı değerin toplumsal olarak yeniden dağılımı sürecine müdahale etmek açısından da sol programlarda yer almasını gerekli kılmaktadır. 2005 biterken tüm Birgün emekçileri başta olmak üzere herkese yeni yılın daha adaletli bir yaşam getirmesini diliyorum. Tabi unutmamak da gerekiyor, daha adaletli bir yaşam ancak daha çok mücadeleden geçiyor…