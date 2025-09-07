Asıl yok edilen!

Eylül ayı tam anlamıyla bir hukuk yıkımı ile başladı.

1 Eylül’de Yeni Adli Yılın Açılışında konuşmacılar her yıl olduğu gibi, hak, hukuk ve adalet vurgulu sıradan konuşmalar yaparken ertesi gün CHP’ye çok ağır bir hukuk darbesi indirildi. İki yıl önce yapılmış olan İstanbul İl Kongresi Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yok sayıldı.

CHP’ye yargı eliyle vurulan darbelerin, asıl toplumun geleceği yönünden doğru değerlendirilmesi gerekiyor.

Çünkü gerçek hedef, en başta “egemenliğin kaynağı” olmak üzere Cumhuriyet ve onun oluşturduğu değerlerdir.

NEREDEN NEREYE?

Ülkenin hukuk açısından düştüğü çöküntü, yine geçen hafta “uluslararası” boyuta ulaştı! Adli Yılın açılışından, çok değil bir-iki gün önce Almanya (Frankfurt) da bir mahkeme:

“Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı” hakkında 116 suçlama yapılmış olan ve Türk Mafyasının kilit ismi denilen İsmail A.’yı, suçluların geri verilmesini öngören uluslararası anlaşmaları hiçe saydı; Türkiye’ye vermedi.

Alman yargısının gerekçesi neydi dersiniz?

“Türkiye’de yargılama “adil değil”.

Bu karar, hiçbir biçimde, suçluluk, yolsuzluk, yoksulluk, enflasyon vb uluslararası göstergelerde Türkiye’nin yerini değerlendirmeye benzemez; Türkiye’yi, dünyanın gözünde iyice “değersizleştirir”. Ne uluslararası toplantılarda “etkili devlet” görüntüsü sergileyebilirsiniz; ne de ekonominiz ve insanınız değerli bulunur! Bugünlerde CHP İstanbul yönetimine el konulmasının “borsada kaç puan düşüşe yol açtığı tartışılıyor. Asıl bu karar nedeniyle bu ülkenin yalnızca borsası değil tüm ekonomisi “vurgun yer”.

Ancak bu kararın kamuoyunun gündemine bile getirilmemesi, ülkenin sürüklendiği ortamın ayrı bir dışavurumudur.

Bu ülke halkı, onca yokluklar içinde Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı verdi; kaynağının kendi olduğu bilinciyle egemenliği gökten yere indirdi; “halkın, halk için, halk tarafından yönetimi” demek olan Cumhuriyet’i hukuk temeli üzerinde kurdu.

CHP’nin iktidar yıllarında oluşan Cumhuriyet hukuku o kadar sağlamdı ki, 5 Mayıs 1949’da 10 ülke tarafından oluşturulan Avrupa Konseyine, yaklaşık üç ay sonra, 8 Ağustos 1949’da “kurucu üye” olarak katıldı; Konsey’in 4 Kasım 1950’de imzalanan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hazırlanmasında etkin oldu. Dahası Sözleşme’de yer alan hakların korunması amacıyla oluşturulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin- AİHM- kurucu üyesi oldu.

İzleyen yıllarda, 1961- 71 on yılının gerçek hukuk devleti dönemi bir tarafa bırakılırsa, izleyen yıllarda ülkenin sağcı siyasetçi ve yazarları ABD’nin de sınırsız ve terör içeren desteğiyle hak ve özgürlükleri budamayı ve hukuku eğip-bükmeyi iş edindiler.

EGEMENLİĞİN KAYNAĞI

Bugünün AKP-MHP iktidarı yıllardır AİHM kararlarını tanımıyor.

Aslında tanınmayan, daha doğrusu “yok edilmek istenen” Cumhuriyet’in kuruluşunun da temeli olan “egemenliğin kaynağının” halk olduğudur.

Altı çizilmeli: asıl sorun egemenliğin kaynağı sorunudur!

İktidar bunu daha nasıl anlatsın?

Halk egemenliğinin bir sonucu olarak seçilen, AİHM ve AYM si ile suçsuz olduğu saptanan milletvekili Can Atalay’ın, Yargıtay’ın 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararın “uyulmaması” kararına dayanılarak 14 Mayıs 2023’ten bu yana hapiste tutulması gerçekte “egemenliğin üstelik hukuk kullanılarak” hiçe sayılmasıydı.

Varlıklarını halkın egemenliğinden alan siyasi partiler ve Meclis bu gerçeğin “önemine göre” karşı çıkış sergilemedi.

Sonrasında “milyonlarca” halkın seçtiği onca belediye başkanının altı aya varan sürelerle “iddianame” bile hazırlanmadan hapsedilmesi, yine bu ay yaşanacak olan “CHP davaları” diyebileceğimiz çoklu süreç birlikte değerlendirildiğinde… bu yapılanlarda asıl sorunun ya da “yok edilmek istenenin” egemenliğin kaynağı olduğunu kanıtlamaya yetmiyor mu?

CHP’ye iki yıl önce seçilen ve hukuka uygunluğu bir yargı kurumu olarak “kararları kesin” Yüksek Seçim Kurulu-YSK ve ona bağlı seçim kurulları tarafından saptanmış olan İstanbul İl Örgütü seçimlerinin yok sayılması ve yöneticilerine getirilen tutuklama talebi de, özünde ya da niteliksel olarak Can Atalay olayı ve belediye başkanlarına hapsedilmesiyle aynıdır. Yapılan, yargı eliyle egemenliğin halkın olduğunun “yok sayılmasıdır”.

Seçim konusunda karar vermede “tek yetkili ve üstelik bir “yargı kurumu olan” Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP İstanbul İl seçimlerinin bir başka yargı kurumu tarafından iptal edilmesini onaylaması da ülkenin seçim hukukunu da hukuk olmaktan çıkarıyor.

Vurgulamak gerekiyor: Bu iktidara ve yargı yıkımlarına karşı halkla bütünleşerek karşı çıkmaya çalışan CHP’nin, yıllar boyu “besleyip büyüttüğü” kimileri eliyle yok edilmek istenmesi, yalnız ülkemizin değil, dünya siyaset tarihinin de “en kara lekesi” olmaya adaydır.

Elbette hukuk, ekonomi, eğitim, Filistin vb çok önemlidir.

Ancak, “egemenliğin kaynağının halk olduğu” bunların tamamından çok daha önemlidir.

Bu nedenle, bugün, yalnız CHP’nin değil, egemenliğin kaynağının “halkın oyu” olduğunu benimseyen ve ilke edinen siyasi partilerin, sendikaların, meslek oda ve birliklerinin, derneklerin, vakıf vb. tüm örgütlerin ve kişilerin “egemenlik duyarlılığı” ve bilinciyle çaba harcaması gerekiyor.