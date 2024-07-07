Aşırı sağ dalga

Başta Kıta Avrupası ve ABD olmak üzere, bu yıl seçim yapılan ve yapılacak olan ülkelerin neredeyse tamamında aşırı sağ siyasetin iktidar olma yolunda büyük kazanımlar elde ettiği ya da etmekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Bu oluşumun ana nedenlerinin sergilenmesi ve sürecin Türkiye’de yıllardır iktidar olan aşırı sağ bağlamında yorumlanması gerekiyor.

BELİRLEYİCİ NEDEN

AB ve ABD’de de aşırı sağın seçmen desteğindeki büyük artışın “ana nedeni” tarihsel olarak sömürülen, gelişemeyen güneyden gelen göçmen olgusu ve bu ülkelerde yükselen göçmen karşıtlığıdır. İngiltere’de bu hafta yapılan seçimlerde “göçmen kökenli” bir başbakanın, uyguladığı “göçmenleri yurt dışına gönderme politikası” da kendisini kurtarmaya yetmedi.

Bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi, “ekonomik insan” her şeyden önce sahip olduğu yaşam düzeyini korumak ister; ekonomik olanaklarını artırma, kuşkusuz çok önemlidir, ancak, bundan sonra gelir.

Yıllardır gerek güneyinden başlayarak Avrupa’da gerekse ABD’de emekçi kesimleri için “göçmen”, düşük ücret ve işsizlik anlamıma geliyor. Sandıkta yaşanmakta olan isyanın “ana nedeni” budur.

Diğer taraftan göçmen işçi gelmesi, öbür koşullar veri alınırsa, düşük ücret yüksek kâr oranı anlamına gelir. Bu durumda, kapitalistlerin belirleyici biçimde etkisindeki sağcı iktidarların göçmen gelişini kolaylaştırıcı olmaları gerekir. Oysa tam tersine, Atlantik’in iki tarafında da sağ siyaset çok açık bir biçimde göçmen karşıtlığı yapıyor. Ancak, sağın göçmen karşıtı siyasetinde büyük bir sınıfsal çelişki yaşanıyor. Şöyle ki, tarihsel olarak, emekçilerin sömürülmesinin en acımasız aracı olan ve bu amaçla kullanılan faşizm, göçmen karşıtlığı yoluyla sandıkta emekçilerin desteğini alıyor

BİZE GELİNCE

Ülkemizde ise, AKP iktidarı, özellikle 2011’den bu yana, çağrı çıkarırcasına, göçmenleri bağrına basıyor. Bizdeki sağcı iktidar, ABD ve Avrupa’daki sağcıların tersine, “göçmensever” bir özellik gösteriyor. Suriye ve Afganistan kökenli sığınmacılara, üstelik “Ensar” adıyla İslâmcı bir elbise giydiriyor. O kadar ki, Kayseri’de son olaylar bağlamında Başkan Erdoğan, hiçbir yoruma gerek bırakmayan bir açıklıkla “ülkemize sığınanlara uzanan elleri kırmayı biliriz” diyor (Basın).

Ancak, bu anlayışa dayalı uygulamalar, ülke için çoktandır “taşınamaz” bir duruma gelmiş bulunuyor. Bugün, toplam sayısı ve nitelikleri bile bilinmeyen, kimi kestirimlere göre artık her 10 kişisinden birinin sığınmacılardan oluştuğu “öne sürülen” bir Türkiye var.

Bu, ikide bir “yerli ve milli” olduğunu öne süren “bilinmezliklerin iktidarı”, AB’den aldığı saklanmayan 40 milyar Avro karşılığında göçmenleri ülkede tutuyor. Dahası var. Sığınmacıların, yüksek öğretime sınavsız girişi; sağlık hizmetlerini ve ilaçlarını hiçbir karşılık ödemeden alabilmeleri ve kimi harcamalarının karşılanması gibi uygulamalar, olumlu anlamda “sığınmacı ayrımcılığı” ya da “eşitsiz” tutum, bu ülkenin yurttaşları arasında kaçınılmaz olarak, çok haklı karşı çıkışlara yer, yer sığınmacı-yurttaş çatışmalarına yol açıyor. Üzerine yayın yasağı konulan Kayseri olaylarının diğer illere sıçraması söz konusu oluyor.

Bu durum sürdürülemez.

Ülke, ekonomisi, hukuku ve güvenliği ile dikiş tutmuyor. Bugün ekonomisi bir türlü düzeltilemeyen, halkı, enflasyon ve işsizlik altında ezilen; nitelikli insan gücünü sürekli yitiren; eğitimi ilkelleşen; üniversitelerinde ve hastanelerinde bile göçmenlerin öğretim üyesi ve doktor olarak yerleştirildiği, iç güvenliği işlemeyen, polisi ve hukuku, katilleri bulamayan, siyasi cinayetleri çözemeyen, kadınları ve doğal çevreyi koruyamayan bir yönetim var.

Uzun yıllar boyunca kanıtlandığı gibi AKP-MHP iktidarının ülkeyi düzlüğe çıkarma olasılığı bulunmuyor.

Var olan ortamda, muhalefet, göçmen karşıtlığı ekseninde bir siyaset izlerse doğru yapar. Ancak, muhalefetin sığınmacı politikası, göçmen sorununun çözümü ile sınırlı kalmamalıdır.

Göçmen sorununun çözümü, ülke yönetiminin, yasama, yargı ve yürütme bağlamında güçler ayrılığını; hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü, özerkliğe dayalı kurumlaşmayı, düşünce ve örgütlenme özgürlüklerini, bilimsel, laik eğitimi; bireysel, siyasal ve ekonomik hak ve özgürlükleri güvence altına alan bütüncül ya da kapsamlı bir “yeniden yapılanma” programına yerleştirilmedir. Ayrıca böyle bir programın hiç zaman yitirilmeden oluşturulması ve seçmene sunulması, muhalefet için artık kaçınılmaz bir zorunluluk ve sorumluluktur.