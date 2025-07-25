Aşırı sıcaklarda çalışma ve işçilerin korunması uygulamaları

İçinde bulunduğumuz günlerde hava sıcaklıkları ülkemizi adeta kavuruyor. Ülkenin her yanından gelen orman yangını haberleri gündemin en önemli başlıkları haline geldi. Ne yazık ki her yıl tekrarlanan bu trajediye rağmen yine yetersiz önlemler yüzünden çok ciddi yeşil ve ormanlık alan kayıpları ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz günler son yılların en sıcak yazlarından biri olarak kayda geçti. Resmi kayıtlara göre son 55 yılın en sıcak yazını yaşıyoruz. Biz de çalışma koşullarının son derece ağırlaştığı böylesi bir ortamda işçilerin sıcaklardan korunması bakımından ne tür önlemler alındığını ve konuya ilişkin uygulamaları ülkemiz ile OECD ve diğer ülkeler bazında gözden geçirdik.

Aşırı sıcaklar, işçilerin sağlık ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle dış mekân çalışanların (tarım, inşaat, kuryelik vb.) bu riskten daha fazla etkilenmesi nedeniyle birçok ülkede farklı koruyucu önlemler hayata geçirilmektedir.

Bu önlemler arasında:

• Zorunlu mola saatleri,

• Çalışma saatlerinin kaydırılması,

• Belirli sıcaklık sınırlarının belirlenmesi,

• Yasal izin ya da çalışmama hakkının tanınması,

• Gölge, su ve dinlenme alanı zorunluluğu gibi uygulamalar yer almaktadır.

∗∗∗

OECD VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM

Uygulama Tiplerine Göre Ülkelerin Sınıflandırılması

Zorunlu yasal düzenleme olanlar:

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Çin

• Tayland

• Brezilya

• Kaliforniya, Oregon gibi ABD eyaletleri

Tavsiye/rehber temelli uygulamalar:

• Türkiye

• İspanya

• Fransa

• Almanya

• Birleşik Krallık

• Kanada

• Hindistan

Koruması sınırlı/fiilen serbest olanlar:

• ABD (federal düzey)

• Japonya

• Güney Kore

∗∗∗

TÜRKİYE’DE DURUM:

Türkiye, işçi sağlığı açısından sıcaklık kaynaklı riskleri tanıyan ancak bağlayıcı yasal düzenleme getirmemiş ülkeler arasındadır. OECD içinde bazı ülkeler risk yönetimini işverenlere bırakırken, bazıları sıcak hava koşullarına uygun şekilde çalışma saatlerinin değiştirilmesini ya da çalışmanın durdurulmasını zorunlu tutmaktadır. En net düzenlemeler, sıcak iklim ülkelerinde (Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Brezilya) uygulanmakta olup, bu ülkeler, işçi sağlığını önceliklendiren yaklaşımlarla dikkat çekmektedir. Kaliforniya gibi bazı ABD eyaletlerinin uygulamaları, dünyanın diğer ülkeleri için model teşkil edebilecek niteliktedir.

Netice itibarı ile Ülkemizde görülen durum işçi sağlığı alanında ulusal mevzuatın daha da geliştirilmesi, sıcak hava etkilerine yönelik bilimsel ve hukuki adımların da atılması gerekliliğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.