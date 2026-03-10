Askeri Baytar Mektebi'nden Selimiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne

Zülfikar EROCAK

Sadece bir yerinden edilme hikayesi değil üzerinde duracağımız olaylar. Bir kurumu belleklerden de oyup çıkarmak için belki kapatmaktan daha etkili olan yöntem onu mekânından koparmaktır. Tarihin akışı mekânı ne kadar değiştirirse değiştirsin mekânda belleğe bir dayanak arama ve anlamlandırma eğilimimizden vazgeçemiyoruz, iyi de ediyoruz.

Tarihe; anlamak, kabullenmek, sahiplenmek, değiştirmek, yazmak gibi birçok yönden yaklaşabilirsiniz. Hangi zaviyeden baktığınız, tarihe ve kalıtlarına da yaklaşım biçiminizi belirler. Örneğin piyasacıysanız ve karlılık dışında amacınız yoksa binalara gelir getirip getirmediği üzerinden değerlendirme yapmanız kaçınılmazdır. Toplumcu bir bakış açısıyla bakıyorsanız toplumun ihtiyaçları ve geleceği üzerinden değerlendirme yapmanız gerekir ki tarihle ilişkinizi de bu minvalde kurarsınız. Peki hem piyasacı olup hem de tarihle ilişkisini muhafazakarlık üzerinden tanımlamak mümkün müdür? İşte hikayemiz tam da bu kıskacın devreye girdiği yerde başlıyor.

Sadece bir yerinden edilme hikayesi değil üzerinde duracağımız olaylar. Bir kurumu belleklerden de oyup çıkarmak için belki kapatmaktan daha etkili olan yöntem onu mekânından koparmaktır. Tarihin akışı mekânı ne kadar değiştirirse değiştirsin mekânda belleğe bir dayanak arama ve anlamlandırma eğilimimizden vazgeçemiyoruz, iyi de ediyoruz.

Tarihe; anlamak, kabullenmek, sahiplenmek, değiştirmek, yazmak gibi birçok yönden yaklaşabilirsiniz. Hangi zaviyeden baktığınız, tarihe ve kalıtlarına da yaklaşım biçiminizi belirler. Örneğin piyasacıysanız ve karlılık dışında amacınız yoksa binalara gelir getirip getirmediği üzerinden değerlendirme yapmanız kaçınılmazdır. Toplumcu bir bakış açısıyla bakıyorsanız toplumun ihtiyaçları ve geleceği üzerinden değerlendirme yapmanız gerekir ki tarihle ilişkinizi de bu minvalde kurarsınız. Peki hem piyasacı olup hem de tarihle ilişkisini muhafazakarlık üzerinden tanımlamak mümkün müdür? İşte hikayemiz tam da bu kıskacın devreye girdiği yerde başlıyor.

KÜLTÜREL MİRASI ÖĞRENCİDEN TEMİZLEDİLER

Yine Selimiye MTAL’ye dönecek olursak, Mareşal Fevzi Çakmak’ın "Türk Veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık." sözüyle de kurumun tarihteki önemini özetlemektedir. Değer, erdem, gelenek argümanlarıyla günlerdir okullardaki eğitim tarihimizde hiç olmayan ramazan etkinliklerini kültürümüzün bir parçasıymış gibi okullara dayatanların taşa kazılmış bu değeri yok etmesine ne demeli. Süreçten doğrudan etkilenecek öğrenci ve öğretmenler sürekli “tabelamız kalacak, okulumuz kapanmayacak” sözleriyle teskin edilmeye çalışılıyor. Yani koskoca bir tarih mekândan kopartılıp tabelaya indirgeniyor. İşte tam burada duruma göre bazen piyasacı bazen gelenekçi ama hiçbir zaman toplumdan yana olmayan bir duruşu zamanın aynasında test etme olanağı buluyoruz.

Mezun olacak bir öğrencimiz geçenlerde “Eski binaya dönecek olsak okulu uzatıp bir sene daha okurum.” diyordu. Belli ki gencecik çocuklar koca koca yöneticilerden daha iyi kavramış meseleyi. Küçücük bir ilkokulu kapatırsanız bir mahallede kıyamet kopar ve kopmalıdır da. Bu mahallenin okuludur ve mahalleli sahip çıkar. Peki yüz yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş binlerce öğrencisini mezun etmiş bir okula kim sahip çıkmalı? Öğrenciyi sınavla aldığı için mahalle bağı olmayan bir okul. İşte tarihiyle ve işleviyle tüm toplumun tarih bilinciyle sahip çıkması gereken Selimiye MTAL tüm bu sürgünleri yaşarken bu sessizlik neye yorulmalı. Toplum mu olamadık? Yoksa mezunları Anadol’unun dört bir yanına dağılmış mezunları yeterince nüfuzlu kişiler değil midir? Mezunlarımız belki sınıfsal olarak başka tarihi okul mezunları kadar nüfuzlu değildir ama biz biliyoruz ki hepsi de hünerlidir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasında emekleri vardır.

Geldiğimiz noktada Leferbvre’den kavram ödünç alacak olursak yaşanan ve algılanan mekân tasarlanan mekâna yenilmiştir. Yaşanan mekân Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme çabasıyla başlamış cumhuriyetle devam etmiş bir sürecin ürettiği mekandır. Tasarlanan ise günümüz yöneticilerinin tüm bu süreci yok sayıp kendilerince bir tarif yapmalarıdır. Algılanan mekân ise üç okulun öğrencisi, öğretmeni ve velisiyle yaşadığı kaostur.

Yazıya başlarken “Tarihin akışı mekânı ne kadar değiştirirse değiştirsin mekânda belleğe bir dayanak arama ve anlamlandırma eğilimimizden vazgeçemiyoruz, iyi de ediyoruz.” derken, bir umuda da işaret etmek istemiştim. Sağduyu iyidir ama karar vericiler sağduyulu davranmıyorsa sesine ses katıp sağır kulaklara bile gerçeği duyurmak gerekir. Hiç olmazsa birilerinin Selimiye MTAL’ye sahip çıktığının izi kalsın gelecek nesillere.

Neyse ki tarihçesi hala okul web sitesinde kendisine yakışır bir özenle hazırlanmış. Olur da merak ederseniz diye linki buraya bırakıyorum: https://semtal.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzuntarihcesivetanitimi_5778092.html