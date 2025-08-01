Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

18 ay er olarak askerlik yapanlar için, askerlik borçlanmasının emeklilik süresine etkisi var mı? Borçlanma için ne yapmam gerekiyor? Teşekkürler.

Merhaba

Askerlik görevini er olarak yapanlar askerlikten önce sigortalı bir işte çalışmışsalar sadece borçlandıkları süre kadar prim günü kazanırlar. Yani örneğin 18 ay askerlik borçlanması yapan biri bunun karşılığında 540 gün ilave prim elde etmiş olur. Askerlik hizmetinden sonra ilk kez sigortalı olanlar ise borçlanma yaptıkları takdirde hem sigortalılık başlangıcı borçlandıkları süre kadar geriye gider, hem de borçlandıkları süre kadar ilave prim günü elde etmiş olurlar.

Askerlik borçlanması, e-devlet üzerinden yapılacak başvuru ile ya da SGK’na yapılacak yazılı başvuru ile yapılabilecektir. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu ya da https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu linki aracılığı ile yapılabilmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASININ ŞARTLARI

Askerlik borçlanmasından faydalanabilmek için aranan şartlar şu şekildedir;

• Muvazzaf askerlik görevini yerine getirmemiş veya askerlikten muaf tutulan kişiler askerlik borçlanması yapamazlar.

• Muvazzaf askerlik veya ihtiyati askerliğini yapanlar ve askerliğini yedek subay olarak yapanların 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olanlar,

• Borçlanma yapılacak askerlik süresi boyunca herhangi bir kurum/ kuruluş nezdinde SGK priminin ödenmemiş olması,

Askerlik borçlanmasından kimler faydalanabilir?

Askerlik borçlanmasından faydalanabilecek kişiler;

• Muvazzaf askerlik görevini yerine getirmiş kişiler (er- erbaş)

• Askerliğini yapanlar ve askerliğini yedek subay olarak yapanların 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olanlar

• Askerlik borçlanmasından yararlanmak istenen süre için SGK prim ödemesi olmayan er/ erbaşlar

Türk vatandaşlığına kabul edilen Türk soylu kişiler, vatandaşlık aldıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş ve geldikleri ülkede askerlik yapmış iseler, bu süreleri belgelendirmeleri durumunda, Türkiye’deki benzer durumdaki kişilerin askerlik süresi kadar borçlanabilirler, ancak bu süre Türkiye’dekilerinkinden fazla olmamalıdır.

2025 ASKERLİK BORÇLANMASI TUTARI NE KADAR OLUR?

Askerlik borçlanmaları, sigortalı olarak çalışanlar kişiler için 360 gün, yani 12 ay üzerinden yapılır. Bu süre, askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı olabilir. Askerlik borçlanma bedeli, günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’si olarak hesaplanır. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak açıklanmıştır. Bu durumda içinde bulunduğumuz yıl için borçlanma tutarı günlük 277,392 TL olmaktadır.