‘Askıda yemek’ için Buca’da dayanışması

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin ekonomik darboğazın yaşandığı şu günlerde Kent Lokantalarında başlattığı ve ilçedeki dayanışma ruhunu daha da büyüten ‘Askıda Yemek’ uygulaması dar gelirli vatandaşlara can suyu oldu. Geçen yılın eylül ayında hayata geçirilen uygulama kapsamında, 3 kent lokantasına 30 bin 40 yemek bağışı yapıldı; uygulamadan 25 bin 956 Bucalı faydalandı.

‘Askıda Yemek’ uygulamasından yararlanmak için bir koşul aranmadığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ihtiyaç duyan her vatandaşa kapılarının açık olduğunu söyledi.

Başkan Görkem Duman, “Bu dayanışma sayesinde, yalnızca sofralar değil, gönüller de birleşiyor. Hep birlikte gösteriyoruz ki Buca’da kimse yalnız değil, kimse aç kalmaz. Bu iyilik zincirini büyüten tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nurettin Özdemir, Buca Belediyesi’nin Kent Lokantaları ve Askıda Yemek hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek, “Bugün alan var, alamayan var, yardım etmek isteyen var. Gönlü zenginlerin bağış yapmalarını isterim. Ekmek alamayan, kazanamayan çok insan var. Halka büyük hizmet veriliyor” değerlendirmesini yaptı.

Buca Belediyesi Kent Lokantaları, haftanın 5 günü 11.30 ila 16.30 arasında hizmet veriyor. Lokantalarda, üç çeşit yemek, salata veya tatlıdan oluşan menü 50 liradan yurttaşlara sunuluyor.