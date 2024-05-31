Askıda yemek ile dayanışma büyüyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, hafta içi her gün Belediye Lokantası’nda 4 çeşit yemeği 45 liradan satışa sunuyor. Lokantada askıda yemek uygulamasının da başlayacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yasal alt yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Duman, “Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalamayız. Lokantamız bu mücadelenin önemli adımıdır. Askıda yemek uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lokantada öğrencilere yüzde 50 indirimli 45 liradan satışa sunulan menüden artık herkes yararlanmaya başladı. Bugüne kadar 40 bin kişinin yararlandığı lokanta, Uğur Mumcu Caddesi’nde hafta içi her gün 11.30 ila 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.