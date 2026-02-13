Aşkın ve kendini arayışın romanı

Mahir KANAAT

Yerli edebiyatın yeni simalarından Fuat Kırcı, ilk romanı Anımsadıklarımız Kadardır Ömrümüz daha şimdiden okurun beğenisini topladı. Çavdar Yayınları etiketiyle çıkan roman hem taşra hem de kent sorunlarını içinde barındırırken, ülkemizin siyasi tarihine de ışık tutuyor. Aşk, yolculuk ve arayış içerisinde geçen romanın sade ama anlam yüklü dili okuru adeta büyülüyor. Anımsadıklarımız Kadardır Ömrümüz üzerine Kırcı ile söyleşi gerçekleştirdik.

Anımsadıklarımız Kadardır Ömrümüz önemli bir gerçeği fark etmemizi sağlıyor. Peki, gerçekten anımsadıklarımız kadar mıdır ömrümüz? Başka hafızalarda edindiğimiz yerlere ne oluyor?

Evet, öyledir. Ömrümüz anımsadıklarımız kadardır. Çocukluktan yirmili yaşlara kadar uzun sürer. Bellek yeni olduğu için bütün yaşantıların anılarını tutar. Anılarla birlikte anıların yaşandığı zamanı da tutar. Yirmi beş otuz yaşlarından sonraki zamanlarda bellek giderek unutkanlaşır, birçok etkinliğin anısını tutamaz. Kaçırır. Proust’un ortaya koyduğu gibi, anısı unutulan ve boş geçen zamanlar kayıptır. Dolayısıyla kaybolan, anımsanmayan zamanlar ömürden değildir. O nedenle yaşlandıkça zaman daha da kısalır, çabuk geçer. Tabi bu zihinle ilgili içkin bir durum. Başka belleklerde edinilen yerlerse dışsaldır. Roman da bu gerçeğe sadık kalıyor.

Ferhat’ın devrimci bir yanı var. Öfkeli, isyankâr. Hem iktidara hem iktidar olan her şeye… Aşk ve öfke duygularını yönetirken zorlanıyor mu? Ferhat’ın gençliğini yaşadığı yıllarda aşk ve öfke duyguları arasında bağlantı var mı?

Ferhat yaşadığı yerdeki yaşıtları gibi göldeki mücadelelerden başlayarak, ortaokuldayken tanık olduğu 68 olayları ve sonrası bütün ülkeyi sarsan devrimci eylemlerden etkilenerek devrimci fikirleri benimsemiştir. Ancak örgütlü bir yaşamı olmadığı için, köy-kent, modern-gelenek çatışmalarını, köyün geleneksel yapısının çözülme sürecini kişisel olarak deneyimlemiş biridir. O nedenle ruhsal olarak çözemediği, arada kaldığı durumlar yaşar. Ayrıca gerçek yaşam ona sıkıcı gelir. Hep roman, hikâye, şiir, sinema ve şarkılarda geçen kurmaca yaşamları özler. Bu nedenle sürekli bir yalnızlık duygusu da vardır. Öfke ve aşk duyguları bu ruhsal durum içinde anlam bulur. Bir de tabi ki o yıllarda devrimci gençliğin benimsediği ahlak anlayışı var: Yiğitlik, dürüstlük, fedakârlık, her şeyden sorumlu olma…

"ÇATIŞMA HALİNDE"

Ferhat yolculuklarıyla da dikkat çeken bir karakter. Şehir değiştirdiği zamanlarda da bir arzunun arayışında mı yoksa kaçış hali mi söz konusu?

Her davranışta arzu vardır da Ferhat’ın zaman zaman büyük kente gitmesi bir kaçış çizgisidir. Köyden özellikle büyük kentlere gidiş, kalabalıklar içinde kaybolma arzusundan. Kentte bir süre sonra sıkılmaya başlayınca da köye geri dönüyor. “Nereye gidersen git bir süre sonra gittiğin yer de sıkıcı olmaya, tatsızlaşmaya başlar” diyor. Ait olamama, yersizyurtsuzlaşma, göçebelik durumları… Gerçi “göçebeliğin yersizyurtsuzluk olmadığını söylüyor Deleuze ile Guatteri… Ferhat köyü doğası ve geçmişteki yaşanmışlıklarıyla seviyor. İçinde yaşadığı toplumla sevmiyor. Toplumla anlaşamıyor, sıkıcı buluyor, çatışma halinde. Gerçek yaşamın sıkıcılığıyla kurmaca yaşamların çekiciliği sorunsalını kendi içinde çözememiş bir özne. Kalakalma, karar verememe sorunları yaşıyor. Bazen duygusal olarak toplumdan soyutlandığında bir çocukla iletişim kurabiliyor ama. Anti-Dühring’le Beyaz Geceler’i aynı süreç içinde okuyup iki kitabı da çok sevebiliyor. Biri totoloji diğeri oksimoron…

"İKİ SAKA KUŞUYUZ"

Ferhat anlatmayı, konuşmayı seviyor. Bunun yanı sıra kitabın yapısına baktığımızda özellikle doğanın içerisindeyken imgeleri, sembolleri kullandığınızı görüyoruz. Romanın şiirsel bir dili olduğunu söyleyebilir miyiz?

Nasıl bir dilinin olduğunu okuyacak olanlar karar versin. Yazarken her yönüyle; görünüşü, özne oluşu, zihinsel durumuyla Ferhat’ı yansıtsın istedim. Kitap bütün olarak Ferhat’ın göstergesi olsun. İçi kan ağlarken bile zihninde bir türkünün, şarkının ezgisi, şiirlerden dizeler dönüp duran bir özne Ferhat. Etkilendiği her şeyi birileriyle paylaşmadan rahat olamayan bir özne. Bu paylaşma durumu gitgide soyut bir hal alarak mektuplar üzerinden yalnız Amber’le paylaşmaya dönüyor. Kendisi ayırdında olmasa da mektupları Arzu’yu etik olarak çok etkiliyor. Yaşanırken Arzu da bunun ayırdında olamasa da aklına onun dizeleri geliyor… Bozkırda tozlar içindeki bir dikende buluşmuşuz, mırıldanarak dertleşen iki saka kuşuyuz…