Aslan'a Eyüp freni

Seyrantepe’de kritik randevu… Hollanda deplasmanından 72 saat geçmeden Galatasaray, lige renk katanlardan ikas Eyüpsor’u konuk ediyor. Nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor.

AZ Alkmaar karşısında bir puana razı olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un rotasyon yapıp yapmayacağı merak konusuydu. İlk 11 açıklandığında bu soru cevap buldu. Rakiplerinden bir gün önce sahaya çıkan Aslan’da ideal kadro sahadaydı. Belli ki Buruk, dördüncü sıradaki rakibi karşısında önce skoru almayı planlıyordu. Avrupa Ligi’nde vasat bir görüntü veren Nelsson’un yerine ikinci yarıda görev yapan Metehan formayı kapmış durumda. 37’lik Mertens’in perşembe akşamı son bölümde pili bitmiş görünüyordu. Belçikalı ustanın bu kısa sürede toparlanıp toparlanmadığı papatya falı baktıradursun, Osimhen-Barış Alper-Sallai üçlüsünün fizik üstünlüğünü sahaya yansıtması tabela için hayati duruyor.

Ayağının tozuyla geldiği ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Eyüpspor’da eksikler dikkat çekiyor. Sezonun en iyi oyuncularından Ahmed Kutucu’nun yokluğu ev sahibi için şans olsa gerek. Takımın orta sahasının dinamosu Melih ve Robin Yalçın cezalı, Vezo, eski Galatasaraylı Midstjö, Umut Meraş sakat. Çok önemli futbolcularından yararlanamayacak Arda Turan’ın tercihleri merak ediliyordu. Dorukhan’ın savunma göbeğine çekilmesi beklenirken, Halil’in driplingleri, Thiam’ın savunma arkasına koşuları deplasman ekibinin ana hücum planları olacağa benziyor.

Hızlı başlayan mücadelenin ilk dakikalarında top bir o kaledeydi, bir bu kalede. 13’te deplasman ekibi öndeydi. Maçın başından beri kendi sağ kanadından etkili gelen Eyüpspor’da Halil getirmiş, Emre Akbaba bitirmişti. 20’de Osimhen kazandığı topu direğe nişanlamıştı. 31’de Sara’nın kullandığı duran topta oluşan karambolde top çizgiyi geçmiyor, Yunus’un kafası direkte patlıyordu.

39’da sakatlanan Abdülkerim’in yerine Berkan oyuna girmişti. Uzatmalarda arka arkaya kornerler kullanan Galatasaray bastırıyor, karambolde Barış Alper tabelayı eşitliyordu. Pozisyonun başında topu sektiren kaleci Berke yüzünü siper ettiyse de gole mani olamamıştı. İkinci yarı sanki her şeye gebeydi…

47’de sarı-kırmızılar öndeydi. Sara’nın ortasında top önünde biten Sallai, Galatasaray adına ilk golünü atmıştı. 53’te gelişen kontrada Osimhen iyi getirmiş; Barış Alper, Berke’yi geçememişti. 70’te Galatasaray yine tehlikeli geliyor, Mertens’in ortasına Sallai kafayı iyi vuramıyordu.

71’te Taşkın’ın harika pasıyla savunma arkasına kaçan Ampem beraberliği getirmişti. Hemen akabinde Sallai’nın harika hazırladığı pozisyonda Barış Alper müsait durumda kötü vurmuştu. 78’de bu sefer deplasman ekibi iyi gelmiş, Muslera Halil’e hayır demişti. Son bölümde üç değişiklik yapan Buruk, taze oyuncuları sahaya atmıştı. Barış Alper, Mertens, Sara çıkmış; Jelert, Ziyech, Kerem Demirbay oyuna girmişti. 87’de kalesinde devleşen Berke önce Kerem’e, ardından Jelert’e gol izni vermemişti. Uzatmalarda başka gol olmuyor, lider haftalar sonra puan kaybediyordu.

Avrupa sınavından 72 saat geçmeden sahaya yorgun takımla çıkan Galatasaray, güçlü rakibini deviremedi. Birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda Buruk’un rotasyonu düşünmesi gerekiyor. Çimlerde diri oyuncularla mücadele etmek farz gibi duruyor. Eyüpspor’a gelince… Çok eksikle geldiler, müthiş mücadele ettiler. 12 kurtarış yapan Berke karşılaşmanın şüphesiz yıldızıydı. Arda Turan’ın bu kadroyla yaptıkları alkışı hak ediyor.