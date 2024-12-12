Aslan bir puanla dönüyor

Avrupa Ligi’nde kritik viraj. Temsilcimiz Galatasaray, Malmö’ye konuk oluyor. Son 16 vizesi veren ilk 8 yolunda puan önemli duruyor. Nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor.

Beşiktaş karşısında izlediğimiz İsveç şampiyonu, Avrupa’da henüz bir galibiyet alabilmiş durumda. Kendi liglerinin bitmesinden sonra oynadıkları maçlarda biraz zorlanan ekipte Botheim’la Christiansen dikkat çekiyor. Taraftarı önünde kazanmak isteyen mavi-beyazlıların ilerisi acaba dedirtse de savunmada yapabildikleri hatalar dikkat çekiyor. Sakatlıklar yüzünden eldivenleri teslim alan Persson’un daha reşit olmadığını anımsatmak gerekiyor.

Zorlu Sivas deplasmanında kazanan ancak Osimhen’le Barış Alper’i kaybeden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un nasıl bir 11’le sahaya çıkacağına dair sorular santraya yaklaşık 75 dakika kala cevap buluyordu. Üçlü oynayan rakibe karşı üçlü defansı tercih eden başarılı hoca, sakatlıktan dönen Abdülkerim’i çimlere atmış. Nelsson bekleyenler yine yanılırken, Sivas’ta acemi bir şekilde maçın başında atılan Metehan yine forma şansı bulmuş. Kanat beklerde Jelert’le Berkan’ı tercih eden Buruk’un 3-4-2-1 düzeninin işleyip işlemeyeceği papatya falı baktırıyor. Osimhen’in yokluğunda sahne alacak Batshuayi’nin performansı Cimbom için hayati duruyor.

İlk etkili akın Galatasaray’dan geliyor, 4. dakikada kanat beklerimizin paslaşmasında Berkan’in kestiği topu Jelert çaprazdan çerçeveye yollayamıyordu. 12’de bu sefer ev sahibi mutlak golü kaçırıyordu. Abdülkerim’in pas hatası az kalsın pahalıya patlayacaktı. Christiansen yakın mesafeden iyi vuramamıştı…

16’da Malmö’ye hayır diyen genç Metehan’dı. Rakibin ceza sahasında paslaşmaları karşısında yaşanan çaresizlik dikkat çekiciydi. 20’de İsveç ekibi öndeydi. Metehan’ın hatasından yararlanan Botheim kafayı bomboş vurmuştu. Sakatlanan Davinson’un yerine 33’te Kerem Demirbay oyuna dahil olmuştu.

42’de Kerem’in ortasına dokunan Jelert tabelayı eşitliyordu. Devrenin sonunda yine Malmö’nün sağından yüklenen Galatasaray’da Yunus topu arkadaşlarıyla buluşturamıyordu.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Buruk’un talebelerinde Batshuayi varlık gösteremiyordu. Birçok akın girişimi de o yüzden olgunlaşmıyordu. 56’da Aslan öndeydi. Mertens’in kaçırdığı Yunus çaprazdan sert vurmuş, 17 yaşındaki kaleci Persson üstüne gelen topu çıkaramamıştı. 76’da Batshuayi ağları birkaç taksitte bulsa da pozisyonun başında ofsayttı.

84’te oyuna sonradan giren Taha Ali’ye hayır diyen Muslera’ydı. Tüm toplar onda toplanıyordu. Son bölümde Efe’yle Ziyech’i çimlere süren Buruk, Jelert’le Sara’yı çıkarmıştı. Uzatmalarda Malmö baskısının karşılığını Pena’nın güzel vuruşuyla almış, skoru eşitlemişti. Son anlarda Thelin’in topuğu az farkla kaleyi yalayınca, Aslan’ın Avrupa’daki yenilmezlik serisi devam ediyordu.

Malmö çok istediği puanı almayı başardı. Yaptığı değişikliklerle tempoyu artırmaların ödülünü aldılar. Galatasaray’a gelince… Santra öncesinde bu kadar eksik varken, “beraberliğe razı olur musunuz” deseler, birçokları kuvvetle muhtemel evet derdi. Hele savunmanın belkemiği Davinson’un çıkmasından sonra herkes bu teklifin üstüne atlardı. Fakat iki gol bulan Cimbom tam üç puanı alıyor derken, Pena’nın golüyle uzatmalarda galibiyet sarı-kırmızılıların elinden kayıp gitti. Sakatlar listesine her maç yeni birileri eklenirken, Okan Buruk bu dar rotasyonla şapkadan tavşan çıkarıyor. Şimdiden milyonlar ellerinde kâğıt kalem, Trabzonspor karşısındaki ilk 11’i oluşturmaya çalışıyor.