Aslan gol oldu yağdı

Millî maç arasından sonra lige dönüş zamanı… Bir tarafta Galatasaray, diğer yanda Çaykur Rizespor… Seyrantepe’de nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor.

Ev sahibinde gözler çiçeği burnunda aslan Osimhen’de olacak. Oldukça tartışmalı geçen transfer döneminde kadroya katılan dünyanın en büyük golcülerinden birinin varlığı şüphesiz taraftara güven, rakiplere korku veriyor. Tabii Cimbom’un kadrosunda bulunan Icardi’yle Batshuayi hatırlanınca, bu hamle kimileri tarafından sorgulanıyor. Yakın gelecekte üçlü savunmaya dönmesi beklenen takımda Okan Buruk, Nijeryalı santrforla başlıyor tıpkı yeni sol bek Jakobs gibi. Defansın sağında Kaan Ayhan’ı görevlendiren başarılı hoca, tüm tartışmaların ışığında kazanıp yola devam etmek istiyor. Olası kötü bir sonuçta tribünlerin yönetim aleyhine tezahürat yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deplasman ekibinde İlhan Palut’un felsefesinden vazgeçip vazgeçmeyeceği merak ediliyor. Öğrencilerini büyük takım gibi oynatmaya çalışan başarılı hoca, alınan kötü sonuçlardan sonra eleştiriliyor. Özellikle Fenerbahçe karşısında fark yerlerken kalede felaket bir görüntü çizen Gökhan’ın gönderilmesinden sonra eldivenleri teslim alan Grbiç’in performansı merak ediliyor. Ali Sowe ile Akintola’nın sezona kötü başlayan sarı-kırmızılı savunmayı zorlayıp zorlayamayacağı futbolseverlere papatya falı baktırıyor.

Hızlı başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Aslan öndeydi. Sara’nın kullandığı serbest atışa kafayı yapıştıran Davinson Sanchez’di. Oysa santrayı müteakip etkili gelen deplasman ekibiydi. 25’te fark ikiydi! Yine bir duran topta Mertens’in bulduğu Sara ortalamış, Osimhen kafayı vurmuştu. Kaleye giden meşin yuvarlağa son Abdülkerim dokunmuştu. Devre boyunca Karadeniz ekibi rakip kalede varlık gösteremezken, yarının son bölümünde ev sahibi biraz oyundan düşmüş gibiydi.

İkinci 45 dakikaya iyi başlayan Galatasaray, 48’de bir daha ağları havalandırıyordu. İlk iki golü attıran Sara, üçüncüyü kendisi atmıştı. 61’de Jurecka’dan topu kapan Torreira, Mertens’e “al da at” demişti: 4-0! Son 25 dakikada dört değişiklik yapan Buruk, Salı akşamı oynanacak erteleme müsabakasının hesaplarına başlıyordu.

80’de fark beşti! Organize gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Kaan Ayhan, günün kötüsü Barış Alper’e attırmıştı. Pozisyonun başında Osimhen’in Batshuayi’ye duvar olması, Belçikalı forvetin de Kaan’ı bulması harikaydı. Kalan dakikalarda tabela bir kez daha değişmiyor, Aslan yarım düzine golle kükrüyordu.

Galatasaray kilidi erken çözdüğü maçta farka koşmasını bildi. Yeni transferlerden Sara şov yaparken, Osimhen farkını hissettirdi. Yine yenilerden Jakobs da iyiydi. Rizespor’a gelince… O kadar etkisizdiler ki… 3. dakikadaki gol onların direncini tamamen bitirdi.

Üç büyüklerle Anadolu takımları arasında dağlar kadar fark var. Görüntü ülke futbolu için hiç iç açıcı değil!