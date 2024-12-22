Aslan hata yapmadı

Kayseri’de kritik dönemeç… İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesi akıllara malum atasözünü düşürüyor: Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi, lideri konuk ediyor. Takipçisinin puan kaybettiği haftada Galatasaray, araya moralli gitmek istiyor.

Bellona Kayserispor’da eksikler dikkat çekiyor. Bilal’in yokluğunda Onurcan eldivenleri teslim almış. Teknik direktör Sinan Kaloğlu Hosseini’yle Arif’in yokluğunda defansın ortasına Attamah-Jeanvier-Carole üçlüsünü yerleştirmiş. 5-3-2 şeklinde sahaya dizilen sarı-kırmızılılarda orta sahadaki Karimi-Cardoso-Kartal üçlüsüne büyük iş düşüyor. İlerideki Boa Morte-Bahoken ikilisi gününde olursa çok şey vadediyor. Son dört maçta üç kez sahadan yenik ayrılan ev sahibi, puan alıp 2025’e umutlu gitmeyi hedefliyor.

Aslan’da sezonu kapatan Icardi ve cezalı Sallai’nin yokluğunda ideal 11 sahada yerini almış. Üç gol yenilen Trabzonspor sınavında eksikliği ziyadesiyle hissedilen Davinson Sanchez formasına kavuşmuş. Sakatlıktan dönen Jakobs’un takım savunmasını yukarıya çekmesi bekleniyor tabii onun performansı biraz papatya falı baktırıyor. Okan Buruk’un tercih ettiği ön alan presinin zaman zaman topla çıkarken zorlanan rakibe karşı önemli bir silah olması bekleniyor. Osimhen’in vites yükseltip yükseltemeyeceği beklenedursun, takımın beyinleri Sara’yla Mertens’in performansı yine tabelayı belirleyecek gibi duruyor. Lider kazanıp Fenerbahçe’yle puan farkını sekize çıkarmak istiyor.

Sol tarafta kurulan Sara-Yunus-Jakobs üçgeni daha henüz ilk atakta penaltı kazanmış, 4. dakikada Osimhen ağları bulmuştu. Jakobs’un pasında Attamah topa eliyle temas etmişti. Golden sonra tempo yükseliyor, Kayserispor da geçiş hücumlarıyla etkili geliyordu. 14’teki kornerde tabela eşitleniyordu. Güzel bir Kale sahası içinde boş kalan Bahoken kafayı vurmuştu. Ev sahibinin duran top organizasyonu savunmada kafaları karıştırmıştı.

29’da deplasman ekibi öndeydi. Yunus driplingleriyle pozisyonu hazırlamış, Osimhen’i kaçırmıştı. Golcü oyuncunun gördüğü Mertens’in şutunu Onurcan çelse de müsait durumdaki Barış Alper dönen topu tamamlamıştı. 42’de Muslera’nın ileride olduğunu gören Karimi iyi vurmuş, Uruguaylı file bekçisi son anda topu kornere çelmişti. Devrenin sonunda Cardoso’nun şutu az farkla auta gidiyor, soyunma odasına Aslan’ın 2-1 üstünlüğüyle gidiliyordu.

50’de Gökhan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Boa Morte’ye hayır diyen Muslera’ydı. Hemen akabinde kullanılan kornerde topu kapan Yunus metrelerce sürüklediği topu ceza sahası dışından köşeye harika yollamıştı. Orta saha oyuncusu Trabzonspor maçından sonra yine çok güzel bir gole imza atmıştı.

Sahaya giren taraftar yüzünden oyun bir süre duruyordu. 68’deki kornerde Bahoken’e hayır diyen yine Muslera’ydı. 69’da gelişen ani akında Galatasaray yine tehlikeli geliyor, Yunus’un volesi kaleyi sıyırıyordu.

71’te fark üçtü! Muslera’nın kullandığı uzun topu Kayserispor savunması sektirince olaylar gelişmişti. Yunus’un gördüğü Osimhen güzel bitirmişti. Hemen akabinde Osimhen’in “al da at” dediği Barış geç kalınca, Onurcan açıyı kaptırmıştı. Son çeyrekte üç değişiklik yapan Buruk, taze futbolcuları çimlere sürüyordu.

87’de günün kötüsü Barış Alper muhteşem bir gole imza atmıştı. Yunus’un kaçırdığı kanat oyuncusu, hırsını adeta toptan çıkarmıştı. Maçtan önce babaannesinin vefat haberini alan Berat’ı oyuna sokan Buruk, genç futbolcuya unutulmaz bir jest yapıyordu. Uzatmalarda ayağa paslarla gelen Galatasaray’da savunmanın lideri Davinson Sanchez’in vuruşu Onurcan’ın suratında patlıyor, karşı kalede Boa Morte’nin önüne yatan Abdülkerim gol tufanına son noktayı koyuyordu. 5-1’lik galibiyetle İstanbul’un sarı-kırmızılıları araya şen gidiyordu…

Kayserispor yer yer iyi oynadığı maçta ağır bir mağlubiyet aldı. Özellikle savunmada bu eksikler varken, bu oyunu tercih etmek sanki yanlıştı. Fakat onlar böyle oynuyorlar, çok pozisyona giriyorlar, çok yiyorlar. Bir şeyleri değiştirmeleri lazım. Galatasaray’a gelince… Aslında çok daha iyi olmadıkları bir günde gol oldular yağdılar. Çok daha fazlasını atabilirlerdi. Daha önce Kayseri’de hiç kazanamayan Buruk, bu istatistiğin de üstünü çizdi. Bu sonuçla en yakın takipçisiyle puan farkını sekize çıkaran Aslan zirvede rahat bir nefes aldı. Sahanın yıldızı Yunus’a ayrıca şapka çıkarmalı, hakeza kulübede yaptıklarıyla dikkat çeken Buruk’un da son haftalarda ağırlığını koyduğunu hatırlatmalı!