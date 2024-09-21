Aslan, Kadıköy'de kükredi

Bir köşede Galatasaray, diğer tarafta Fenerbahçe. Malum gazozuna bile oynasalar, ülkede kıyamet kopuyor; Türkiye’nin bütün dertleri unutuluyor, gündem değişiyor. Dostluğun unutulduğu, tansiyonun zirve yaptığı şu günlerde sahada neler yaşanacağı merak ediliyor. Öyle bir havada ilk düdük çalıyor ki sanki kazanan cennete gidecek, kaybeden cehenneme. Oysa bu, basit bir oyun; Habil ile Kâbil buluşmuyor, biri ilk kanı dökmüyor. Bugün birisi kazanacak, yarın diğeri. İnsanlık var oldukça!

Barcelona’da tercüman olarak başladığı kariyerinde Porto’da yaptıklarıyla marka olup Chelsea’ye giden, Inter ve Real Madrid’de yaptıklarıyla bir döneme damgasını vuran Jose Mourinho’nun Türkiye’deki ilk derbisi. Yıllarca Ada’nın olağan şüphelileriyle randevunlardan Juventus ve Milan kapışmalarına, bir dönem ekranlarımızın başına mıhlandığımız El Clasico’lardan Avrupa’da kazanılan zaferlere müthiş bir özgeçmişi olan Portekizli hocanın ilk 11’de sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Savunma göbeğinde Djiku’yla Çağlar’ı tercih eden “özel adam” orta sahadaki Fred-İsmail-Syzmanski üçlüsünü bozmamış tıpkı Tadiç-Dzeko-Maximin triosuna dokunmadığı gibi.

Sezona Şampiyonlar Ligi’ne kalamamanın hüsranıyla başlayan Galatasaray’da transferin noktalanmasından sonra işler rayına girmiş gözüküyor. Fakat Anadolu takımlarıyla üç büyükler arasındaki uçurum düşünülünce, Aslan’ın arka arkaya aldığı şaşalı galibiyetler bir acaba dedirtiyor. Okan Buruk’un orta sahayı daha kalabalık tutmasını bekleyenler yanılmış. Son iki yılın şampiyon hocası, sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapmamış durumda. Torreira-Sara-Mertens üçlüsü yumuşak kalır mı acaba dedirtedursun, Buruk’un talebeleri kendi oyununu oynamaya çalışacak. Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı?

Hızlı başlayan maçın ilk ciddi pozisyonunu ev sahibi bulmuştu. Syzmanski iyi vursa, 10. dakikada tabela değişebilirdi. Davinson Sanchez’in özellikle ilk bölümde ileride basıp fazla risk alması deplasman ekibini sıkıntıya sokabilirdi.

20’de Galatasaray ayağa paslarla geliyor, Sara’nın şutunu Livakoviç harika çıkarıyordu. Hemen akabinde Aslan öndeydi. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından Torreira harika vurmuş, direkten seken top Hırvat kaleciye çarparak kaleye girmişti. Santrayı müteakip Kanarya iyi geliyor, Szymanski’nin kaçırdığı Oosterwolde’ye Muslera hayır diyordu.

28’de fark ikiydi! Soldan gelişen akında Yunus’un pasını göğsüyle asiste çeviren Osimhen’di. Yıldız santrforun indirdiği topu Mertens klas bitirmişti. 37’de gelişen ani akında Dzeko’yu indiren Davinson Sanchez sarı kart görmüştü. Atilla Karaoğlan’ın bu kararı belli ki çok tartışılacaktı. Pozisyonda Abdülkerim’in kenarda koşması kuvvetle muhtemel kırmızının önüne geçmişti. Soyunma odasına deplasman ekibi 2-0 önde gidiyordu. Sanki ikinci devre kartlardan gollere her şeye gebeydi…

İkinci 45 dakikada İsmail’in yerine Amrabat oyundaydı. 53’te gelişen akında Fred iyi vuramıyordu. Pozisyonu başlatan Muslera’nın taç çizgisine doğru attığı ezbere pastı. 56’da gelişen kontrada Yunus’un gördüğü Osimhen bitiremiyordu.

59’da fark üçtü! Taçtan başlayan akında Sara kendi sürüklediği pozisyonda ağları bulmuştu. 63’te kazanılan penaltıda Dzeko hata yapmamıştı. Fred’e Abdülkerim’in yaptığı müdahale oldukça amatördü.

78’de yine Galatasaray hızlı geliyor, önce Yunus, ardından Osimhen tabelayı değiştiremiyordu. Son bölümde top bir o kaledeydi; bir bu kalede. İki hoca da yaptığı değişikliklerle oyunun kontrolü eline almak istiyordu. Fakat oyun giderek daha bir kaotik hal alıyordu. 88’de oyuna sonradan giren Jelert’in kaptırdığı topun devamında en-Nesyri’nin kafası auta gitmişti. Uzatmalarda Galatasaray kalesinde yaşanan karambolde en-Nesyri ağları bulamıyor; üç puan üç golle deplasman ekibinin oluyordu: 1-3!

Mourinho Fenerbahçe’nin başındaki ilk derbiyi kaybetti. Muhafazakâr bir anlayışla maça başlayan Portekizli hoca bir türlü dizginleri eline alamadı. Bu sonuçtan sonra camiada tansiyon yükseleceğe benziyor. Galatasaray’a gelince… Buruk’un ayağa pasla çıkma planı ilk yarı müthiş işledi. Dersini çok iyi çalışan sarı-kırmızılılar rakip savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdi. Bir yerden sonra frene basmasalar daha da farklı olabilirdi. Fakat derbiden bağımsız ligin kalitesi o kadar düşündürücü ki asırlık çınarların randevusunda da ikinci yarı seviyenin çok düşmesine şaşırmamalı…