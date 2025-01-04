Aslan kayıpsız

Seyrantepe’de kritik viraj. İki hafta aranın ardından Galatasaray, ligin en dinamik takımlarından Göztepe’yi ağırlıyor.

Lider taraftarının önünde kazanıp hız kesmemek istiyor. Kâğıt üstünde harika bir maç bizi bekliyor. Nefesler tutulmuş, İstanbul’da çalacak ilk düdük bekleniyor.Aslan’da Okan Buruk, beklenen 11’le başlıyordu.

Santra öncesinde sağ bekte Sallai olur mu diyenler yanılıyor, forma Kaan Ayhan’a veriliyordu. Genelde önde basan İzmir ekibine karşı onun geriden oyun kurması önemli olabilir. Yer yer üçlü yer yer dörtlü savunmayla çimlerde dizilmesi beklenen ev sahibinde tatil öncesinde Yunus’un yakaladığı form parmak ısırtıyordu. Onun ve Mertens’in futbol aklıyla Barış Alper ve Osimhen’in fiziksel üstünlüğü rakip savunmayı çok zorlayacağa benziyor. Aranın liderin hızını kesip kesmediği merak ediledursun, taraftarın desteği bu maç özelinde hayati gözüküyor.Stanimir Stoilov’in idaresinde lige renk katan deplasman ekibi, topu ayağında tutmayı tercih etmiyor. Direkt kaleye giden İzmir’in sarı-kırmızılıları, özellikle iç sahada rakiplerini boğuyor.

Duran toplarda çok etkili olan Göztepe’de Tijaniç’le Matsuki ikilisinin performansı özellikle merak ediliyor. Orta alanı çabuk geçmeyi planladıkları aşikâr. Özellikle ileri uçtaki Romulo’nun savunma arkasına atacağı koşular, Galatasaray’ın başına iç açabilir gibi duruyor. Bu sezon Fenerbahçe’yle berabere kalan, Beşiktaş ve Trabzonspor’u deviren Stoilov’un talebeleri üçüncülüğün en büyük adaylarından biri gibi gözüküyor.Hızlı başlayan maçın 9. dakikasındaki kornerde Galatasaray penaltı kazanıyordu. Djalma’nın Kaan Ayhan’ın yüzüne darbe üstüne hakem Alper Akarsu beyaz noktayı gösteriyor; atışı kullanan Osimhen hata yapmıyordu.Barış Alper’in lehlerine verilen taca itiraz edip “top benden çıktı” demesi sahalarımızda görmek istediğimiz hareketlerdendi. 27’de skor eşitlenmişti. Davinson Sanchez’in arkasına kaçan Romulo nefis bitirmişti. Devre boyunca istediklerini daha çok sahaya yansıtan deplasman ekibiydi. Sanki ikinci devre kartlardan gollere her şeye gebeydi…Ev sahibinin arka arkaya kullandığı köşe atışlarıyla demir aldı ikinci yarı. Duran toplarda iyi olan deplasman ekibi, kornerleri iyi karşılıyordu. 61’de Aslan yine öndeydi. Sara’nın başlattığı akında Mertens’in kaçırdığı Yunus sağıyla ağları bulmuştu.76’da Victor Hugo, Galatasaray savunmasını çırak çıkardıysa da Jakobs düzgün vurmasına mani olmuştu. 80’deki kornerde Torreira ağları bulsa da VAR yardımıyla ofsayt kararı çıkmıştı. Uzatmalarda yaptığı değişikliklerle Buruk takımını iyice savunmaya çekiyordu. Deplasman ekibi tüm gücüyle yükleniyor, ev sahibi dayanmaya çalışıyordu. Batshuayi karşı karşıya pozisyonda Lis’i geçemeyince, başka gol olmuyordu. Lider ecel terleri döktüğü karşılaşmada üç puanı hanesine yazdırıyordu.

Galatasaray aradan sonra tutuk göründüğü maçta kazanmasını bildi. Sara takımın en iyisiydi. Buruk’un biraz oyuncularına çekidüzen vermesi gerekiyor. Gerek rehavet, gerek aşırı özgüven puan kaybını getiriyordu. Unutmamalı; çekirge her zaman sıçrayamaz. Göztepe’ye gelince… Harika bir takımlar, sahada ne yaptıklarını izlemek futbolseverleri heyecanlandırıyor. Stoilov’un idaresinde her geçen gün daha da büyüyorlar. Bu anlayışla gelecek onlar için çok aydınlık gözüküyor.