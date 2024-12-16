Aslan pes etmez!

Seyrantepe’de dev randevu… Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak isteyen Galatasaray, mazisini arayan ülkenin devlerinden Trabzonspor’u ağırlıyor. Başlama vuruşu öncesinde iki takımın arasında 22 puan olsa da futbol kâğıt üstünde oynanmıyor.

Avrupa Ligi’nde uzatmalarda bir puana razı olan Aslan’da Okan Buruk’un ilk 11 tercihi merak ediliyordu. Başarılı hoca, Malmö’de sakatlanan Davinson Sanchez’le Sivas’ta oyunu tamamlayamayan Osimhen’i yedek soyundurmuş. Savunmaya Abdülkerim’in yanına Kaan Ayhan’ı yerleştiren Buruk, İsveç’te iyi bir performans sergileyen Jelert’i de kesmemiş durumda. Perşembe akşamı sahanın en kötüsü olan Batshuayi’yi kulübeye çeken sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı, Barış Alper’le başlıyor. Manaj’ın yaptığı gaddar faulden ucuz kurtulan takımının jokerinin performansı papatya falı baktırıyor. Ev sahibinin Serdar’la Lundstram’dan oluşan savunma ikilisini ne kadar zorlayacağı merak ediledursun, duruma göre Galatasaray’ın olağan şüphelilerinin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Düşme hattının hemen üstünde yer alan Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Adı kulübün stadyumuna verilen Şenol Güneş de dertlere derman olamamış durumda. Yine de hocanın büyük maçları oynama alışkanlığı, belki de lider karşısında bordo-mavililerin en önemli silahlarından biri olacak. Nwakaeme-Visca-Cham-Banza dörtlüsü kâğıt üstünde çok şey vadetse de, özellikle defansif olarak takıma zorluk çıkarıyor. Sezon başından bu yana yapılamayan akor taraftarları üzüyor. Özellikle defans göbeğindeki eksiklerin son şampiyon karşısında yaratabileceği zaaflar santra öncesinde acaba dedirtiyor. Aslen ön libero olan Lundstram’ın stoperde göstereceği performans merak ediledursun, deplasman ekibinin takım savunmasını harika yapması gerekiyor.

Hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada öndeydi. Barış Alper’e atılan uzun topla başlayan akında Yunus’un harika pasını tamamlayan Mertens’di. Hemen akabinde Mendy’nin harika şutunu Muslera kornere çelmişti.

Geriye düşen Trabzonspor, rakip kaleyi zorluyor, aradığı golü 17’de buluyordu. Gelişen kontrada Cham’ın ortasına Ozan Tufan kafayı güzel vurmuştu. Trabzonsor daha iyi onuyor derken, 29’da yine ev sahibi öndeydi. Ceza sahasının dışından Yunus harika bir gole imzasını atmıştı. 33’te ön alan presiyle topu kapan Aslan’da Sallai, sol çaprazdan Uğurcan’ı geçemiyordu. Hemen akabinde bu sefer Sallai getiriyor, Barış Alper’in vuruşunu Uğurcan müthiş çıkarıyordu. Her aksiyonu heyecan yaratan kapışmanın ilk 45 dakikasından üç gol çıkmıştı.

İkinci yarı kartlardan gollere sanki her şeye gebeydi. Teknik direktörlerin hamleleri tabelayı belirleyecek gibiydi…

İkinci devrede Visca’nın yerine Draguş oyundaydı. 50’de tabela yine eşitlenmişti. Abdülkerim’in amatörce hatasından faydalanan Banza, Muslera’yı avlamıştı. 56’da deplasman ekibi öndeydi. Eren’in ortasıyla başlayan akında Banza indirmiş, Ozan Tufan bitirmişti. Eren’in topu içeriden mi dışardan mı çevirdiği çok tartışılacaktı…

61’de gelişen akında Mertens, Malheiro’nun müdahalesiyle yerde kalıyor, hakem Kadir Sağlam VAR yardımıyla penaltı noktasını gösteriyordu. Atışı kullanan Batshuayi skoru yeniden eşitliyordu.

Önce Barış Alper’e, ardından Yunus’a hayır diyen Uğurcan kalesinde devleşiyor, hemen akabinde Trabzonspor etkili geliyordu. Çimlerde Rus ruleti oynanıyordu. Top bir o kaledeydi, bir bu kalede. İki taraf da dikine gidiyordu. Son bölümde Osimhen’le Jakobs’u sahaya atan Buruk, dizginleri yine eline almak istiyordu.

Uzatmalarda Draguş’un Muslera’nın üstünden aşırdığı topu günün kötüsü Abdülkerim muazzam bir şekilde kesiyordu. Aksi takdirde ev sahibi bir daha öne geçecekti. Uzatmalarda Batshuayi’nin topu direkte patlıyor, tam maç bitti derken, Sara’nın kullandığı duran topta Ali Şahin kendi ağlarını havalandırıyordu. Son anda gelen bu golle dört dörtlük karşılaşma liderin 4-3’lük üstünlüğüyle bitiyordu.

Avrupa Kupası dönüşünde Galatasaray ecel terleri döktüğü maçı kazanmasını bildi. Dar rotasyonla oynanan mücadelelerin sonunda takımın pili bitmiş gibi. Buruk’un bırakın sahadaki futbolculara, izleyen milyonlara bile bir an nefes aldırtmayan futbolu akıllara durgunluk veriyor. 37’lik Mertens’in vazgeçilmez olduğu kadroya ara transferde yapılacak katkılar merak ediliyor. Trabzonspor’a gelince… Çok iyi oynadılar. Nwakaekeme’yle Banza hakikaten müthişti. Onlara da gelecek birkaç oyuncuyla bulundukları yerden kurtulması olası gözüküyor.

Her iki takıma da bu ziyafet için teşekkür etmeli, alkışları eksik etmemeli…