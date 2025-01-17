Aslan, Sara'yı arıyor

Mersin’de zorlu dönemeç… Ligin dibinden kurtulmak isteyen Atakaş Hatayspor, lider Galatasaray’ı ağırlıyor. Nefesler tutulmuş Cihan Aydın’ın ilk düdüğü bekleniyor. VAR’da Belçikalı hakem görev yapıyor. Duruma göre gündem olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ev sahibinde kulübede Murat Şahin var. Çiçeği burnunda teknik direktör ateşten gömleği giymiş durumda. Cezalı Erce’nin yerine eldivenleri teslim alan Bekaj’ın performansı merak ediliyor. Birçok eksikle gittikleri Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’ye karşı iyi bir oyun sergileyen Hatayspor’un lider karşısında nasıl bir zihniyetle sahada olacağı papatya falı baktırıyor. İlerideki Aboubakar’ın gününde neler yapabileceğini herkes biliyor. Orta sahadaki Görkem-Diack-Abdülkadir üçlüsünün sanki çimlerin her santimine ayak basması gerekiyor.

Deplasman ekibinde sakat Sara’nın yokluğunda bu sefer Berkan başlıyor. Kerem Demirbay’ın gösterdiği hayal kırıklığı performanstan sonra Okan Buruk, geçen sezonu bitiren orta saha oyuncusuna formayı teslim etmiş. Onun dışında Buruk beklenen kadroyu çimlere sürmüş. Ligin en zayıf duran top savunması yapan takımına karşı kornerler ve frikikler sarı-kırmızılılar için ciddi bir silah olabilir. Brezilyalı maestronun yokluğunda Aslan’ın organizasyonu Başakşehir karşısında sorunluydu. Yunus ve Mertens’in bu deplasmanda ağırlıklarını koyması gerekiyor. Lider hata yapmayıp deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Beklendiği gibi başladı maç. Galatasaray rakip sahaya yerleşiyor, Hatayspor uzun toplar kovalıyordu. Lider 15’te savunmanın arkasına ilk kez sarkıyor, Torreira’nın yerden plasesi direkten dönüyordu. 25’te ev sahibi Calvo’nun pasıyla ortadan iyi geliyor, Görkem iyi vuramıyordu.

Hemen akabinde Osimhen şık bir şekilde havalandırsa da pozisyon ofsayttı! 28’de ev sahibi öndeydi. Kornerden sonra oluşan karambolde Cemali ağları havalandırmıştı. Yunus’un şutunda Galatasaray penaltı beklese de yabancı VAR devam demişti. Önce Barış Alper’in müsait durumda ıskası, ardından Yunus’un cılız şutu derken, soyunma odasına Hatayspor’un üstünlüğüyle gidiliyordu.

Erken hamle yapan Buruk ikinci 45 dakikaya Sallai ve Kerem Demirbay’la başlıyordu. Abdülkerim’le sarı kartla oynayan Kaan çıkmıştı. 47’deki kornerin devamında Calvo müsait durumda bomboş kalsa da kafayı Muslera’nın üstüne vurmuştu.

Mertens’in Cemali’nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona hakem VAR yardımıyla penaltı diyor, 56’da Osimhen ağları havalandırıyordu. Hemen akabinde Mertens’in yerden sert ortasını Osimhen üstten auta atıyordu. 61’de Osimhen’in ortasını Barış Alper tamamlayamıyordu. 63’te Osimhen Mertens’e duvar oluyor, istikrar abidesi Bekaj’ı geçemiyordu.

Değişiklikler meyvesini vermişti. Tempoyu artıran Aslan, sürekli pozisyona giriyordu. 72’de üç değişiklik yapan Şahin takımının mücadele gücünü yükseltmeyi hedefliyordu. 78’deki duran topta Galatasaray üçüncü defa ofsayttan ağları bulmuştu. Uzatmalarda Kerem Demirbay’ın kaybettiği pozisyonla başlayan akında Jakobs araya girmese, ev sahibi maçı kazanacaktı. Son dakikalar Rus ruleti gibiydi, son düdük çaldığında taraflar birer puana razı oluyordu.

Hatayspor, Şahin’in yönetiminde ilk maçında puan almasını bildi. Gösterdikleri mücadele takdire şayandı. Bu beraberlik onlar için gelecek adına umut olacaktır. Fakat bu kadro ligde kalır mı kestirmek zor. Galatasaray’a gelince… Kötü bir 45 dakikadan sonra ikinci devre sayısız pozisyona girdiler. Biraz basiretsizlik, biraz beceriksizlik derken iki puan bıraktılar. Buruk’un Hatayspor karşısında kazanamama alışkanlığı sürerken, bu sezon ilk kez deplasmanda puan kaybettiler. Takviyelerden önce Sara bekleniyor, sanki Brezilyalı maestro birçok derde derman olacak gibi duruyor.