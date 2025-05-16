ASM binası ısrarla satılıyor

Berkay SAĞOL

Düzce’de 2005 yılında pilot uygulama ile başlayan, ardından kademeli olarak yurt geneline yayılan aile hekimlerinin sorunları her geçen gün artıyor. Bir taraftan bina sorunu, diğer taraftan sağlıkta şiddet, asli görevleri dışında idari iş yüklenmesi ve hak kayıpları gibi sorunlarla karşı karşıya olan aile hekimleri, son yıllarda fahiş kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleriyle sıkıntı yaşıyor. Bu sorunların yanı sıra aile hekimleri kiracı oldukları binaların satışının gündeme gelmesiyle zor günler yaşıyorlar. Binaların satışına son örnek İzmir’de görüldü.

Bir internet sitesinde Balçova 4 No’lu Nusret Fişek Aile Sağlığı Merkezi’nin mülkü 11 milyon 500 bin lira karşılığında satışa çıkarıldı. İlanda, mülkün acil müdahale odası, mutfak, jeneratör, gebe izleme odası, aile planlaması odası, emzirme odası ve hasta ile personel tuvaletine sahip olduğu belirtildi.

Mülkün ayrıca, bulunduğu bölgenin değerli lokasyonunda yer aldığı ve 4 hissesinin tamamının satılık olduğu vurgulandı. Verilen ilanda Aile Sağlığı Merkezi de yer alırken toplum sağlığına hizmet eden merkezin bulunduğu binanın 30 yaş üstü olduğu da belirtildi.

Aynı aile sağlığı merkezinin yer aldığı binanın yüzde 25 hissesi geçen yıl ağustos ayında yine aynı ilan sitesinde 3 milyon 250 bin liraya satışa sunulmuştu. O dönem hissesi satılamayan binanın bugün ısrarla tamamının satılmaya çalışılması da dikkat çekti.

SAĞLIK KONTRATA TABÎ DEĞİLDİR

Mülkiyeti kamu dışında olan aile sağlığı merkezi binalarında bu sorunun sürekli yaşandığını vurgulayan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Kamu hizmeti kamu kurumlarında verilmeli. Kamu binası olarak planlanmayan binalarda sağlık hizmeti üretilmeye çalışılıyor. Ekonomik koşulları sağlayamayan veya uygun yer bulamayan hekimler başka yerde çalışıyorlar. Ancak o bölgede yaşayan yurttaşlar sağlık hizmetine ulaşamıyor. Bağışıklamada aksaklık olur, bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarırız. Kronik hastalıkları kontrol edemeyiz. Bu bütün hayatın ve sağlığın dengesini bozar. Kontrat üzerinden kiracı, ev sahibi üzerinden yürütülen sağlık hizmetinin karşısındayız. Sağlık kontrata tabi değildir” dedi.

Yüksel, “Depremlerden sonra aslında büyük ders aldık. Kamunun yaptığı güvenli binalarda sağlık hizmeti vermenin önemini gördük. Güvensiz yerlerde, apartmanlarda kurulan ASM’ler çalışanları risk altında bırakıyor. Hem de herhangi bir felakette sağlık hizmeti sunulamayacak noktaya geliyor. Sağlık hizmeti hem güvenlik hem sosyal devletin gereğinden dolayı kamu binalarında verilmeli. Kamunun, güvenli binalarda sağlık hizmeti vermekten daha önemli nasıl bir görevi olabilir. Bu neden özel piyasa şartlarına bırakılıyor. Yurttaşın boyu kilosunu ölçmektense yapılacak daha önemli şeyler var” diye konuştu.