ASM yıkılacak, yetkililer suskun

Berkay SAĞOL

Balçova 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden sonra kamu kurumlarına yapılan depreme dayanıklılık testinden geçemedi. Yaklaşık 2 yıl önce yıkım kararı çıkan binada bugüne kadar hizmet verildi. Ancak ASM’nin bugün boşaltılması bekleniyor.

Yaklaşık 23 bin kişiye sağlık hizmeti veren ve 7 hekimin görev yaptığı ASM’nin boşaltılması ve yıkımının ardındaki belirsizlik sürüyor.

Hem hekimlerin, hem aile sağlığı merkezi çalışanlarının hem de hastaların ne yapacağı büyük soru işareti. Şu ana kadar, hastaların yönlendirilebileceği alternatif aile sağlığı merkezi bulunamadı. Yurttaşların sağlık hizmetine erişiminin nasıl gerçekleşeceği bilinmezken, bölge sakinleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları yetkililerden çözüm bekliyor.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak, “2 yıl önce binadan karot örneği alındı ve depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte yeni bir yer bulmaya çalıştık ama başaramadık. Bölgede aile sağlığı merkezi olabilecek yer bulamadık. Bir yerin ASM olabilmesi için yeni bina olması, giriş kat olması, depreme dayanıklı olması ve yangın yönetmeliğine uygun olması gibi birçok şart var. Buna uygun olarak birkaç yer bulduk ancak tadilat masrafı ve kirası karşılanabilir miktar değildi. Şu anda ASM’de bulunan 7 doktorun ben de dâhil olmak üzere 3’ü yer değiştirdi, diğer 4 arkadaş bir ay süreyle Balçova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde bekleyecek ama yer bulunamazsa sözleşmeleri feshedilecek. Hastaların ne yapacağı ise belli değil” dedi.

HASTALAR NE YAPACAK?

Çolak, “Eski yönetmelikte ilçe sağlık müdürlüğü veya aile hekimlerince yer bulunması deniyordu ama yeni yayımlanan yönetmelikte ilçe sağlık müdürlüğü kamu binası varsa yer gösterir yoksa aile hekimlerine yer gösterir diyor. Aile hekimlerinin üstüne kalıyor. Bölgede gerçekten yer yok. Balçova bölgesinde yeni bina yok. Bu büyük kentlerin ciddi sorunu. Bulunup yapılacak yerler de uygunsuz yerler olacak. Şu anda bizim hastalarımız nereye gideceklerini bilmiyorlar. Onlara yer gösteremiyoruz. ASM’ler için bina sorununun çözülmesi gerekiyor. Yapılacak binalar ihtiyacı karşılamıyor. Kamu binası yapmak için yer yok, yeni bina yapılması için para yok” diye konuştu.

ASM’lerin bina sorununun kamu tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, şunları dile getirdi: “Bize verilen cari giderlerle aile hekimlerinin bu sorunu çözmesi imkânsız. 120 bin - 150 bin lira gibi kira masrafları bir de stopaj var. Kamusal sağlık hizmeti veriyoruz ama hem stopaj ödüyoruz bir de üzerine elektrik aboneliğini bile ticarethane üzerinden yapıyorlar. Bizim bu ASM’lerde kamusal sağlık hizmeti verdiğimizi unutmamaları gerekiyor. Bir de bu tip yıkımlar dışında mülk sahipleri ASM binalarını satmaya çalışıyor. Bunlar da başlı başına ayrı bir sorun. ASM’lerin bina sorunlarının kamu eliyle çözülmesi gerekiyor.”