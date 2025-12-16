Aston Villa: Tarihi seri sürerken

Geçenlerde haber sitesi Oksijen’de (gazeteoksijen.com) yayınlanan bir yazı içimi acıttı, her ne kadar konumuz futbol olsa da yazmadan geçmeyelim. Haberde, Ankara Ulus’taki ucuz otellerin neredeyse hepsinin yaşlı emeklilerle dolu olduğu, odaların günlüğünün 200 ila 400 lira arasında değiştiği yazılıyordu. Yazılanlara göre aylık 6 bin lira ödeyen de varmış, 12 bin lira ödeyen de... 6 bin lira ödeyenlerin odalarında tuvalet ve banyo bulunmuyormuş! Velhasıl ülkede emekli olmak zor, çoğunun maaşı en düşüğünden 16 bin 881 lira, kiraya çıkmak, ev almak hayal. En az 25 yıl çalışmışlar, ekonomiye katkıda bulunmuşlar, karşılığında aldıkları ucuz bir otel köşesinde yalnız başlarına, derin yoksulluğun pençesinde geçen umutsuz zamanlar. “Yoksulluk içinde, mutlu anları hatırlamaktan daha büyük acı olamaz” der Dante, naçizane görüşüm ülkenin öncelikli gündemi emekliler olmalıdır.

Dönelim futbola, Premier Lig’de son beş maçında puan kaybetmemiş, son maçta lider Arsenal’i devirmiş 3. sıradaki Aston Villa lige tutunma mücadelesindeki West Ham deplasmanında. West Ham, Aston Villa'ya karşı son beş lig maçında galibiyet elde edemedi (3 beraberlik, 2 mağlubiyet). Öncesinde Aston Villa'ya karşı üst üste beş maç kazandılar. Doğu Londra takımında işler iyi gitmiyor, bu sezon ligde 15 maçta sadece 13 puan toplarken sadece üç maçta galibiyet sevinci yaşadılar, 8 maçta sahadan puansız ayrıldılar. Bu karne 2017-18 sezonunda 10 puan aldıkları zamandan bu yana en kötü başlangıçları. Aston Villa, son 10 lig maçının dokuzunu kazandı, sadece 1 maçta sahadan puansız ayrıldılar. 28 Eylül'den bu maça kadar ligde en çok puan (27) toplayan takım olmaları kayda değer. Premier Lig tarihinde, ilk beş maçında hiç galibiyet alamayan ve ardından sonraki 10 maçından dokuzunu kazanan ilk takım olduklarını hatırlatalım.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf, orta sahada Magassa, Potts, ileri uçta Summerville, Paqueta, Fernandes, önlerinde golcüleri Bowen. Misafir Villa aynı dizilişte; kalede Bizot, savunmada Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen, orta sahada Kamara, Onana, ileri uçta McGinn, Tielemans, Rogers, önlerinde golcüleri Watkins. Henüz 29. saniyede öne geçiyor West Ham, Villa savunmasının sağında Konsa’nın kaptırdığı topu dar açıdan Bizot’un yanından enfes vuruşla uzak köşeden ağlara gönderen Fernandes, pozisyonda Konsa’nın tehlikeli bölgedeki hatası golü getiren etken. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Villa, 9. dakikada beraberliği yakalıyorlar. McGinn’in sağdan ortasında kafayı vuran Watkins, top savunmada Mavropanos’ın kafasına çarpıp ağlara giderken gol “kendi kalesine” olarak yazılıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 77 oranında sahip Villa rakip ceza sahasında topla iki kez buluşurken kaleyi iki kez yokluyor. İki takımın da düşük tempoda oynadığı, Villa’nın oyunu ısrarla geriden kurduğu ilk bölümün sonunda oyuna ağırlığını koyuyor misafir takım. 19’da soldan kullandıkları ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 24’te yeniden öne geçiyor West Ham, Diouf’un soldan ortasında Potts’un vuruşunu yakın mesafeden ağlara gönderen Bowen, uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli, skor 2-1’e geliyor. İlk golde olduğu gibi öne geçtikten sonra geriye yaslanmaya başlıyorlar, 30’dan sonra Villa oyunu rakip sahaya yıkıyor. 37’de Villa atağında rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Watkins vurmakta geç kalınca pozisyon kaçıyor, maçın kırılma anlarından. Akabinde Villa orta sahasında Kamara ve savunmada Cash sarı kartı gören oyuncular. Aston Villa’nın savunmada açıklar verdiği, topa yüzde 53 oranında sahip olup rakip kalede etkili olamadığı iki dakika uzatılan devre 2-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de sağdan kullandığı duran toptan pozisyon üretemiyor West Ham, geçmiş sezonlarda ligin duran toplarda etkili takımı bu sezon üretkenlikten uzak, duran toplardan sadece altı gol buldular. 50’de ikinci kez beraberliği yakalıyor Villa, Tielemans’ın ortasında rakip savunmanın müdahale edemediği topu yakın mesafeden yerden vuruşla ağlara gönderen Rogers, skor 2-2’ye geliyor. 2002 doğumlu ofansif orta saha West Bromwich Albion alt yapısından yetişti, bu sezon Villa’nın göze batanlarından. 60’ta arka arkaya kullandığı üç kornerde rakip savunmayı geçemiyor West Ham, Wolverhampton Wanderers’dan sonra evine en az puan toplayan takım. 64’te Villa orta sahasında Onana yerini Malen’e bırakıyor. Oyuna girdiği dakikada gole yaklaşıyor 17 numara, ceza sahası dışından sert vuruşunda West Ham kalesinde Areola gole izin vermiyor. 2. devrede daha ofansif West Ham 68’de Bowen’in ayağından topu bir kez daha Villa ağlarına gönderiyor ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt, gol geçersiz. 75’te Villa’da Watkins ve Maatsen yerlerini Buendia ve Digne’ye bırakıyor. Son bölümde galibiyet golü için yükleniyor ev sahibi ancak geride boşluklar veriyorlar. 79’da geride dengesiz yakalandıkları pozisyonda Lindelöf’ün pasında Rogers ceza sahası dışından enfes vuruyor, iki kez geriye düştükleri maçta 3-2 öne geçerken kale arkasında golün sevincini yaşıyor Villa sevdalıları. 80’de West Ham orta sahasında Magassa yerini takımın gol umudu Wilson’a bırakıyor. 90’a Rogers’ın sol çaprazdan uzak köşeye vuruşuyla 4. gole yaklaşıyor misafir takım, 27 numara Villa forvet hattında rakip savunma arasında boşluklar buluyor. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Aston Villa 3-2 kazanıp Arsenal’in üç puan gerisinde zirve yarışını sürdürüyor. Son altı lig maçında puan kaybetmediler, teknik direktörleri Unai Emery izlemesi keyif veren gol yollarında etkili bir takım yaratmış. West Ham’a gelince, 8 Kasım’dan beri üç puan sevinci yaşayamadılar, Noel tatiline küme düşme potasında girecek takımın iç saha formu belirleyici olacak.

Maçın adamı: Villa’nın forvet hattında iki golle Morgan Rogers.