Ata tohuma sahip çıkmak bir görevdir

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımın güçlendirilmesi ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Ata Tohumları Projesi kapsamında, kışlık ve yazlık olmak üzere yılda toplam 3 milyon fide dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli tarım değerlerinin yaşatılması adına önemli bir başarıya imza atıyor.

Belediyeye ait seralarda büyük titizlikle hazırlanan fideler, hem üreticiye hem de vatandaşlara doğrudan katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli gerçekleştirdiği fide dağıtımları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli tohumların korunmasının kültürel bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Biz bu topraklarda üretmenin, alın terinin ve yerli tohumun değerini çok iyi biliyoruz” dedi.