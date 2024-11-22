Ata tohumlarından üretilen fideler yurttaşla buluştu

BirGün EGE

Ata tohumlarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve yurttaşlara ulaştırılması konularındaki çalışmaları bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fide dağıtımlarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen kışlık fideler, Koçarlı’lı yurttaşlara dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, “Ata tohumlarımızın korunmasına ve üretiminin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından üretilen fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız da bu fideleri kendi bahçelerine ekerek hem kendi ürünlerini üretiyor hem de tohumların devamlılığını sağlıyor. Fide dağıtımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Koçarlılı yurttaşlara dağıtıldı. Fidelerden alan yüzlerce yurttaş, ata tohumlarına sahip çıkarak üretiminin devamlılığını sağladığı için Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.