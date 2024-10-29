Atakum’da Cumhuriyet coşkusu

Samsun’da Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden özel etkinliklerle kutluyor. Ata Çocuk’un büyük beğeni toplayan Cumhuriyet Bayramı etkinliği ile başlayan kutlama programı, Tarihçi ve Yazar Selim Erdoğan’ın söyleşisi ve ‘Moana’ adlı tiyatro gösterisi ile devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci ve kentin tarihsel önemini anlatan Dr. Erdoğan söyleşinin ardından, Cumhuriyet tarihi alanında yazdığı kitapları okurları için imzaladı.

‘MOANA’YA BÜYÜK İLGİ

Kutlama programı kapsamında Broadway Tiyatrosu, ‘Moana’ adlı tiyatro oyununu Ata Sahne’de sahneledi. Çocuklara yönelik hazırlanan ve müzikal içeriğiyle büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu, minik sanat severlerden olduğu kadar yetişkin izleyicilerden de tam not aldı.

DOLU DOLU PROGRAM

Kutlamalar bugün de Alagori Kültür Sanat Derneği’nin ‘Samsun’da Cumhuriyet Coşkusu’ konulu resim ve heykel sergisi ile devam edecek. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki sergi 15.00’te sanatseverlere açılacak. Merkez’de ayrıca ‘Cumhuriyet’ konulu konferansı düzenleniyor.