Ataol Behramoğlu’nun ismi Foça’daki evinin sokağında

Şair, yazar Ataol Behramoğlu’nun adı Foça Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi 251. Sokağa verilerek ölümsüzleştirildi. Sokakta ve Beşkapılar Kalesi’nde ‘Onur Gecesi’ adıyla düzenlenen törene Behramoğlu’nun yanı sıra eşi yazar Hülya İşbilir Behramoğlu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, bazı belediye meclis üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, şair yazar Hidayet Karakuş, Tuğrul Keskin, Hüseyin Yurttaş, Madımak’ta katledilen şair Behçet Aysan’ın kızı şair yazar Eren Aysan, ressam Sali Bari, müzisyen Haluk Çetin ile yüzlerce yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça’nın Türkiye’nin en nadide yerlerinden biri olduğunu vurgularken, dünya şairi Behramoğlu’nun da yaşamak için Foça’yı seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataol Behramoğlu ise sağlık durumundaki değişikliklere de değindiği konuşmasında; “İki yıl önce burada rüzgâr sörfü yapıyordum. Üç ay önce ise tekerlekli sandalye ile sokağa çıkabiliyordum. Şimdi karşınızdayım, ayaktayım ve konuşuyorum. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Behramoğlu sokağa adının verilmesi ile ilgili haberlere sosyal medyada yapılan “Ne güzel artık hangi sokaktan geçmeyeceğimiz belli” şeklindeki bir yorum ile Çatalca’da adının verildiği sokağın durumu ile ilgili kendisine aktarılan bir sitemi de esprili bir dille katılımcılara aktardı. Altı ay süren tedavi ve yoğun bakım sürecinden sonra bir yerlere gitmekle kalmak arasında bir seçim yaptıklarını ve Foça’da kaldıklarını belirten Hülya İşbilir Behramoğlu “Kendisine duyulan sevgiyi, coşkuyu ve iyi dilekleri yüreğimizde hissederek geldik bu günlere” diyerek programı hazırlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Ataol Behramoğlu Sokağı tabelasının üzerindeki örtü alkışlar arasında alındı. Tarihi Beşkapılar Kalesi’nde başlayan geceye de katılım yoğundu. Yılmaz Mızrak’ın hazırlayıcılığı ve yönlendiriciliğinde konuk şair ve yazarlar anılarını, düşüncelerini ve Behramoğlu şiirlerini katılımcılara aktardılar. YMDŞ Şiir Korosu’nun seslendirdiği şiir aralarında müzisyen Haluk Çetin çok bilinen Behramoğlu şiirlerinden bestelenmiş şarkılarla yer aldı. Çetin finali, Hülya İşbilir Behramoğlu düeti ve Aşk İki Kişiliktir ile yaptı.