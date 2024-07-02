Ateşte yanan şehitlerimiz ve Sinan Ateş

Bugün 2 Temmuz!

Ülkemiz için onarılamayacak büyük bir kara leke olan “Madımak Katliamı’nda” kaybettiklerimizi saygı ve özlemle 31’inci kez andığımız gün…

O gün aydın, sanatçı ve gencecik insanlarımız şeriat isteyen, Taliban’lara özenen, cahiliye dönemine dönen vahşi, siyasal İslamcıların katletmesiyle “laik demokratik Türkiye” için canlarını verdiler…

Demokrasi şehidi oldular…

Acımız ve öfkemiz çok derin!

“Derin devletin yasadışı ilişkileriyle arkasında durduğu “Madımak Katliamı,” halen işbaşında olan iktidarın gelişini hazırlamıştır.

Ve Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ve 10 Ekim gibi katliamlarının arkasındaki sivil, asker, gerçek faillerin bir gün yargılanacağı ve Alevileri dışlayan anlayışın ülkemizden uzaklaşacağı günlerin yakın olduğunu biliyoruz…

AKP’nin miadı doldu!

Kansız, kavgasız günleri özlüyoruz!

Hata yapılmazsa yeni bir dönemin başlamasına az kaldı…

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AKP iktidarı süresince vahim olaylar yaşadık… “14 Mayıs 2023 TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri” ile “31 Mart 2024 Yerel Yönetimler seçimi” süresince vicdanları yaralayan bir suikast ülke gündeminde olmuştu. 1 Temmuz 2024 yani dün, bu gündem, nihayet yargıya taşındı!

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da hem de gün ortasında öldürülmüştü…

Dün, Ankara Sincan Cezaevi kampüsündeki Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 sanığın yargılamasına başlanıldı.

İlk oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP GnBş. Müsavat Dervişoğlu , ZaferP GnBş. Ümit Özdağ izledi.

Türkiye Barolar Birliği BŞ. Erinç Sağkan ile birçok ilin baro başkanları da oturuma katıldı…

Tetikçi geleneğinin alışkanlığı, davayı sulandırmaktır. Nitekim faillerin salonda yapmaya çalıştıkları “mafyatik gösteriye” izin vermeyen mahkeme, gerekli uyarıyla yargılamaya başladı…

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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in dava başlamadan yaptığı açıklama dikkat çekiciydi…

19 ay beklendikten sonra yargılamanın yapılmasına sevinen Ayşe Ateş; “İddianame eksik. İsteğim ve beklentim eksik delillerin tamamlanması ve ayrılan 17 kişinin dosyasının bizim dosyamızla birleştirilerek yeni ve tam bir iddianamenin hazırlanması… Aksi halde yarım iddianameyle yarım yargılama olur. İddianamedeki boşluklar doldurulur, verdiğimiz dilekçeler, deliller ve belgeler dosyaya eklenirse yargılama tam olur…

Şimdilik dosyada yalnızca kiralık katiller ve taşeronlar var.

Asıl azmettiricilerin, bu işi düzenleyenlerin, suikastı kurgulayanların isimleri ikinci bir dosyada var. Ancak gizli… ”

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Bu açıklamayla Ayşe Ateş, baştan beri altı çizilen ve araştıranların ortaya koyduğu gerçek faillerin “gizlilik” ilkesine dayanılarak saklandığını açıklamış oluyor…

Ateş, ”Gerek Özgür Özel’in gerekse gazetecilerin işaret ettiği, Sinan Ateş’in arkadaşlarının açıkça isimlerini verdiği MHP yöneticilerini kastederek, ortaya koyulan deliller çevresinde gerçeklere ulaşılacağını” beyan ediyor…

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Hatırlanırsa, ”Ayşe Ateş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme” sonrasında

Erdoğan’ın Ayşe Ateş’e, “adaletin en kısa zamanda ve en hızlı şekilde geleceğinin” sözünü verdiği açıklanmıştı…

Bahçeli, bu görüşmeye çok kızmış ve Cumhur İttifakı’nı dağıtabileceğini ima eden tehditler savurmuştu…

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Daha öncesi de var!

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sinan Ateş suikastıyla” ilgili bir rapor vermişti.

Erdoğan, olayın iç yüzünü MHP yetkilileri kadar biliyor…

Çatışma da burada başlıyor!

Olay ve failler devlet istihbarat kurumları aracılığıyla belli olunca, “kim kimin kolunu bükecek” meselesi gündeme geliyor… Ayşe Ateş’in yargıdan beklediği, ısrarla gündeme getirilen MHP’li siyasetçilerin isimlerinin açıklanması!

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Ayşe Ateş, gerçeklere ulaşabilmek için iki dosyanın mutlaka birleştirilmesini istiyor.

Haklı! İkinci dosyaya konulan 17 kişinin, yaptıklarının belirlenmesiyle gerçek faillere ulaşılabilme olasılığı güçleniyor…

Özellikle Mersin’de gelişen olayların takibi ve açığa çıkarılması, tetikçilerden öte azmettiricilerin ve talimat verenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayacağı açık! Daha önce Mersin’deki bir iddiayı bilgilerinize sunmuştum.

Sinan Ateş, Mersin’de oluşan mafya çeteleri ve içinde siyasilerin de bulunduğu “uyuşturucu” ticareti iddialarıyla ilgili bir raporu, MHP Genel Başkanına sunduğu, bu raporun içinde bulunan bazı siyasilerin Sinan Ateş ve Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’e tepki gösterdiklerini ve görevden alınması için baskı yaptıklarını yazmıştım. Nitekim, rapor sonrası Çağrı Ünel’e yapılan saldırıda bir kişi ölmüş, saldırının haksızlığı nedeniyle Mersin MHP camiasında büyük infial oluşmuştu.

Ayrıca Mersin Savcılığı’nın, Çağrı Ünel’e yapılan saldırıya yeterli ilgi göstermediği ve araştırmadığı iddialarını da açıklamakta yarar var…

Çağrı Ünel’e saldırı Sinan Ateş suikastının ilk önemli adımıydı.

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Siyasetçi, mafya ve torbacı üçgeniyle gençleri zehirleyen ve siyaseti kirletenlere karşı koyan Sinan Ateş’e sahip çıkmak, her dürüst yurttaşın görevi olmalıdır.