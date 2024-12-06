Atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oldu

BirGün EGE

Soğuk kış günlerinin etkisini gösterdiği bugünlerde Buca Belediyesi, sokakta yaşayan can dostları için örnek bir çalışmaya imza attı.

Belediye, atık malzemeleri geri dönüşüme sokarak sokak hayvanları için yuva yaptı. Buca Belediyesi, sokakta yaşayan can dostları için Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) ile ortak bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, atıl durumda olan paletler ve reklam brandaları yeniden değerlendirilerek sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşmeye başladı.

Yapılan çalışmanın ormanlık alanda ve boş arazilerde yaşayan can dostları için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Buca’da yaşayan her can bizim için değerli. Atık malzemeleri sokak hayvanlarımız için sıcak birer yuvaya dönüştürerek, hem doğamızı koruyor hem de can dostlarımızın bu zorlu kış günlerinde yanlarında oluyoruz. Buca’mızda yaşayan tüm can dostlarına huzurlu bir yuva sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

EFODER Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Azize Özlensulu ise “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a böyle bir birlikteliği bizlere sağladığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.