Atık yağ kampanyası

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında başlattığı “Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar” kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yurttaşlar, evlerinde biriktirdikleri atık yağları teslim ederek hem doğanın korunmasına hem de geri dönüşüm ekonomisine katkı sundu.

Manisa’nın sürdürülebilir bir geleceğe kavuşması amacıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen organizasyon, çevre bilincinin sahaya yansıdığı örnek uygulamalardan biri oldu. Etkinlikte yüzlerce litre atık yağ toplandı. Kampanyaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP ilçe başkanları, daire başkanları ve çok sayıda yurttaş destek verdi.

Kampanya kapsamında atık yağ getiren vatandaşlara, teslim ettikleri miktar oranında yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediye edildi. Etkinliğe özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bir geri dönüşüm çalışması olmanın ötesine geçerek çevre bilincinin yeni kuşaklara aktarılmasına da katkı sundu. Vestel Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde topladıkları atık yağlarla kampanyaya dâhil oldu. Öğrenciler, ödül olarak aldıkları sıvı yağları ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla paylaşacaklarını belirterek dayanışma örneği sergiledi. Öğrencilerin bu yaklaşımı, etkinliğe sosyal dayanışma boyutu da kazandırdı.

KAMPANYAYA DESTEK

Toplama noktasını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Dutlulu, atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara dikkat çekerek, bu tür çalışmaların çevrenin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Dutlulu, her 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirletebildiğine dikkat çekerek yurttaşlara atık yağları kanalizasyona dökmemeleri çağrısında bulundu. Daha önce benzer bir uygulamanın atık piller için de hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Dutlulu, amaçlarının çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan yurttaşlar da kampanyadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Katılımcılar, atık yağların nasıl değerlendirileceği ve nereye teslim edileceği konusunda bu tür organizasyonların yol gösterici olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, çevreye katkı sunan bu tür uygulamaların belirli dönemlerle sınırlı kalmaması, yıl boyunca sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kampanya sonunda yüzlerce litre atık yağ geri dönüşüm sürecine kazandırıldı. Belediye yetkilileri, çevreye zarar veren atıkların ayrıştırılması ve doğru şekilde toplanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.