Avrupa'da “yeni” Franz Ferdinand zeitgeisti

Dünya, geçtiğimiz hafta içinde BM toplantısında "çağdaş bir katil"in takdis edildiği bir törene tanıklık etti. Pek de çağdaş olmayan kafa kesme videoları halen inernette dolaşımda olan ve halen BM'nin "terör listesi"nde -kaç bin dolar ödül ile- aranmaya devam olunan Colani, Trump'tan Meloini'ye, İngiliz istihbaratçılardan Arap liderlere kadar onore edildi.

Avrupa'nın son dört yılına sadece savaş hazırlıkları damgasını vurmuştur. Ne bir icat, ne bir sanat eseri, ne de spor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşına tüm gücüyle Ukrayna'nın yanında yer alarak yanıt veren Avrupa, geçen yüzyıldaki gibi "Rusofobia"nın pençesine düşmüştür.

Polonya'dan Baltık ülkelerine, Almanlar'dan "Avrupa'nın en büyük ordusunu kurma" planları yapan Finlilere, İngilizlerden Fransızlara her ulus silahlanıyor. Tarihte pek örneği görülmemiş bir silahlanma eşiği bu. AB Komisyon başkanı von der Leyen, "Avrupa olarak silahlanmaya 800 milyar avro mali kaynak ayırdık" diye övünebilmektedir. Ve hiç utanmadan eklemektedir: "Avrupa bir barış adasıdır."

Sadece geçiğimiz Eylül ayı içinde yaşanan provokasyonlar, silahlanmanın niteliği hakkında açık bir fikir vermektedir. Polonya'nın "Ruslar'ın dron ihlali" yalanları eşliğinde NATO sözleşmesinin 4. maddesinin işletilmesi günndeme geldi İngiliz Eurofighter Typhoon jetleri, NATO'nun 'Doğu Muhafızı' operasyonu kapsamında ilk devriye uçuşunu gerçekleştirdi. NATO'nun "gökyüzünü koruyacağı" mesajları verildi.

“Doğu Muhafızı” harekâtı, NATO Antlaşması’nın 4. maddesindeki mekanizmaya uygundur. Bir NATO üyesi tehdit ile karşılaştığında kolektif istişare çağrısında bulunur ve diğer üyelerin aktif yanıt verme yükümlülüğü vardır. NATO’nun doğu kanadındaki savaş hazırlıklarının artacağından kuşku duyulamaz.

Almanya, Polonya sınırına iki Eurofighter savaş uçağı konuşlandırmayı planlıyor. Hızlı müdahale birimindeki uçak sayısı dörde çıkarılacak ve Polonya hava sahasındaki devriye faaliyetleri 31 Aralık'a kadar uzatılacak. Berlin, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve Avrupa Birliği (AB) kapsamında Rusya'ya karşı 19. yaptırım paketinin hazırlanmasında yer alacağını teyit etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Polonya'ya hava sahası güvenliğinde yardım etmek amacıyla üç Rafale savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Macron, "Avrupa kıtasının güvenliği ana önceliğimizdir," dedi.

Öte yandan savaşın en hevesli savunucusu Almanya, Litvanya'da da kalıcı bir tugay konuşlandıracak. Yakın zamanda kurulan 45. Zırhlı Tugayı da dâhil olmak üzere 5 bin askere kadar ulaşacak olan bu "çok uluslu tugay"ın, 2027'nin sonuna kadar Rudninkai'ye konuşlandırılması planlanıyor.

2022 sonlarında Ukrayna’ya yakın Polonya sınır bölgesine yönelik füze saldırısından Rusya’yı sorumlu tutan Polonya daha sonra füzenin büyük olasılıkla Ukrayna’nın hava savunma sisteminden geldiğini kabul etmişti. Ancak Polonyalılar provokasyona doymuyor.

Avrupalılar, Rusları "tek başlarına yenme" rüyaları görür ve ekonomisi felaket olan ülkelerin halklarını artan epkilerini bastırmak ve iliklerine kadar soymak için yüzyıllardır devam eden "Rusofobia"nın ruhunu yardıma çağırırken, Atlantik'in öte yakasında Trump ve Savunma Bakanı Hegseth, tüm kıtalara yayılmış Amerikan amiral ve generallerini toplayarak, onları "tembel", "şişman" ve "hantal" olmakla suçlayıp, "savaşan ordu" çağrısı yaptılar.

Avrupa'nın barbar liderleri, Trump ve ekibi, Suriye'de kafa kesen bir adamın liderliğinde kurdukları cihatçı-islamcı rejime makyaj yapadursun, dünya genelinde "yeni Franz Ferdinand anı" yaklaşıyor. Koşullar, inanılmaz bir benzerlikle I. Dünya Savaşı öncesini ve Avusturya-Macarisan Arşidükünün öldürüldüğü zeitgeist'i hatırlatıyor.