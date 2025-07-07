Avrupa diz çöküyor, Macronculuk dağılıyor

Jean-Luc MÉLENCHON

NATO zirvesi tam anlamıyla bir aşağılanmaydı. Zirveye katılan tüm ülkeler, Donald Trump’ın baskısıyla, ulusal ekonomilerinin %5’ini —yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının yüzde beşini — doğrudan Amerikan silahları satın almak için ayıracak. Sadece İspanya karşı çıktı. Tiran anında yanıt verdi: “Sizi ölümüne vergilendireceğiz.” Zavallı Von der Leyen, bu Atlantikçi kukla, ciğerlerinin sıvılaştığını hissetmiş olmalı. Yarın sıra onda: ABD’ye girişte %10 gümrük vergisini kabul edecek.

Avrupa’nın gücü, egemenliği, ABD’ye alternatif model olacağı iddiası... Hepsi bir yalandan ibaretmiş; meğer Avrupa, imparatorluğun acınası arka bahçesiymiş. Ama herkes aynı ölçüde teslim olmuyor. Almanya, silahlanma ekonomisine yılda 100 milyar euronun üzerinde yatırım yapacak. Sağcı lideri Merz, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin desteğiyle “kıtanın ilk konvansiyonel ordusunu” kurmak istiyor — Le Monde da bunu coşkuyla yazıyor. “Alman dostlarımıza” duyulan bu eski hayranlık, Fransa’da öteden beri hep var olmuştur.

Benden başka kim çıkıp da şu soruyu sorabilir: “Avrupa’nın ilk konvansiyonel ordusu neden kuruluyor?” Ben, bu konvansiyonel yeniden silahlanma planına karşıyım. Yani Almanya yılda 100 milyar harcıyor. Peki Fransa? Borçlar nedeniyle hiçbir şey yapamayacakmış. Avrupa’mız artık ne barışın ne de sosyal ilerlemenin kıtası. Otuz yıldır bizi mahvetmek için anlatılan tüm o masallar çöktü. Avrupa rüyası sürüyor, ama artık üniformalı bir halde. İnsanın içi ürperiyor.

‘MACRONCULUĞUN ÇÖKÜŞÜ’

Macronculuk artık bir enkaz yoluna dönüştü. Büyük hayaller, sessizlik içinde yok oluyor. Peki Macronculuk nedir? Artık kimse bu soruyu bile sormuyor. Saraylara sıkışmış Macroncu çevre, hayal kırıklıkları ile suçlamalar arasında sürükleniyor: Disiplinsiz, geveze ve komplo teorileriyle meşgul bir ekip. Meclis sıralarında yoklar, sahada ise tamamen ortadan kaybolmuş durumdalar. Ücretli gazetecileri bile artık neyi savunacaklarını, ne söyleyeceklerini bilemez hâlde. LFI’ye saldırmak ya da dünyanın tüm sorunlarından beni sorumlu tutmak da artık işe yaramıyor.

Bu genel çöküş hali, onların dağılmasını hızlandırıyor ve bu da bize yarıyor. Çünkü Macronculuk, kendi kendini yiyip bitiriyor. Bunu en açık şekilde, Bayrou ile yapılan saçma sansür anlaşmasından sonra, PS’nin nihayet sansür önergesine destek verdiği o tartışmada gördük. Ama Macron’un seçim sonuçlarını tanımamaktaki ısrarı, iktidara sıkı sıkıya tutunan milletvekillerinin vicdanlarında en ufak bir rahatsızlık yaratmıyor.

Oysa bu açık demokrasi gasbı da tıpkı 2005’te olduğu gibi bedelini ödeyecek: Avrupa Anayasa Antlaşması’na karşı çıkan %55’lik “hayır” oyunun yok sayılması nasıl unutulmadıysa, bu da unutulmayacak. Bu kesinlik, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren orta vadeli planlarımızı ve stratejimizi şekillendiriyor. Ve o seçim, ekonomik, jeopolitik ve iklimsel krizlerin zirvede olduğu bir dönemde yapılacak. O noktada, yarım ağızla konuşanlar yalnızca figüran olur.

‘SANSÜR OTURUMUNDAKİ TİYATRO VE LFI NEFRETİ’

Meclisteki o sansür oturumu tam bir komediydi. Hollande’ın, “zaten kabul edilmeyeceği için” sansür önergesine destek vereceğini açıklamasıyla birlikte, PS’nin kurduğu kartondan sahne iyice çöktü.

Kürsüye çıkıp Macronculuğun “şanlı eserlerini” savunan tek bir kişi bile yoktu. Sadece, zenginlerin cüzdanına hiç dokunmadan, fedakârlık ve çaba nutukları atan, Churchill taklidi yapan beceriksiz hatiplerin geçidi vardı. Gereksiz kamu borçlarını artıranlar, devleti yoksullaştıranlar, sosyal güvenliği bozanlar, oligarşileri besleyenler şimdi çıkıp kendilerini “sorumlu yöneticiler” gibi sunuyor. Bayrou ise işi ileri götürüp “ülkeyi kırk yıldır mahveden hükümetler”e veryansın ediyor. Macroncu ve LR’li başbakanlar bu sözleri çok “takdir etmiştir!”

Zaten berbat bir siyasi atmosferde, Marine Le Pen de bu sahnede zirve yaptı. Elini kalbine koyarak, “Sansür önergesi Fransızlara hiçbir şey kazandırmaz” diyerek, RN’nin Bayrou’ya karşı oylamada destek vermeyeceğini açıkladı. Peki Bayrou’nun koltukta kalması Fransızlara ne kazandıracak, Bayan Le Pen? Bir hatırlatma: Macron, Bayrou sansürlenirse Ulusal Meclis’i feshetmek istiyor. Bu durumda, 5 yıl süreyle seçilme yasağı almış olan Marine Le Pen milletvekili seçimlerine katılamaz. Tarihin çöp kutusu böylece yeniden, RN’nin çekimserliğiyle kurtulan başbakanın enerjiyle attığı kürek darbeleriyle yavaş yavaş doluyor. İşte Macronculuğun gerçek manzarası budur: Bayrou balkonda, Le Pen közlerin başında.Bu siyasal kargaşa giderek iki maddelik bir “ortak program” etrafında birleşiyor: Birincisi, göçmenlere ve onların çocuklarına karşı mücadele. İkincisi, LFI’ye karşı duyulan nefret.

Le Monde, LFI’ye olan bu nefretin sağın tüm kesimlerini birleştiren ortak bir çizgi oluşturduğunu çok iyi anlattı. Bunu, savaş sonrası dönemdeki komünizm karşıtlığıyla kıyaslıyor. O hâlde, bu küçük siyasi dünyanın “yararlı düşmanı” biz oluyoruz, çünkü onların bize karşı birleşmesine zemin sunuyoruz. Tabii, merkez solun arkamızdan iş çeviren unsurları da bu tabloyu tamamlıyor. Ama farkındalar mı bilmem, aslında kendi mezarlarını kazıyorlar. Çünkü LFI’yi karalayarak etkilemek istedikleri kesimler zaten onlara oy vermeyecek. LFI seçmeni ise hiç vermeyecek.

‘SOLUN ÖN SEÇİM MASKESİ’

Sözde “sol birliği” için öne sürülen ön seçim modelinin karşı örneği çoktan ortaya çıktı. New York’ta yaşananlar ders niteliğinde: Demokrat Parti içindeki ön seçimlerde ortak aday olarak seçilen Zohran Mamdani, daha adaylığı açıklanır açıklanmaz kendi partisinin üyeleri tarafından “aşırı solcu”, “antisemitik”, “wokist” gibi yaftalarla hedef alındı. Üstelik, seçimi kaybeden rakibi, bu saldırıların ardından tekrar aday olacağını duyurdu. Fransa’da daha önce Valls’in Benoît Hamon’a kaybettikten sonra yaptığı gibi. Aynı şekilde 2016’da De Rugy ve diğerleri de “sol”un ön seçimlerine aynı mantıkla yaklaşmıştı.

*Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Lideri

melenchon.fr’den çeviren: Atahan Uğur