Avrupa Ligi Notları: Eintracht Frankfurt; Tottenham deplasmanında eşitlik bozulmadı

Nisan ayında UEFA Kupası’nda çeyrek final maçları, ligin bu sezon hüsranları yaşayan takımı Tottenham Hotspur evinde Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında. Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou’nun Tottenham serüvenindeki dönüm noktası, kupadan elenmeleri durumunda Premier Lig’de günümüzde en uzun süre başkanlık koltuğunda oturan Daniel Levy ile çalışmış ama kalıcı olamamış 16 teknik direktör arasına katılacaktır muhtemel. Levy döneminde ilk teknik direktör kulübün efsane oyuncusu Glenn Hoddle, sonra gelenler arasında kimler yok ki! Jacques Santini, Martin Jol, Juande Ramos, Andre Villas-Boas, kibir abidesi Jose Mourinho ve diğerleri. İçlerinde en başarılısı 2014-19 arasında takımın başında kalan, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynatan ama o finalden kısa süre sonra kovulan Mauricio Pochettino, futbolun efendi ve mütevazı teknik adamı. 2021’in yazında takımın başına getirilen, altı maçta alınan dört yenilgiden sonra kovulan Nuno Espirito Santo şimdilerde Nottingham Forest’in başında harikalar yaratıyor, gelecek sezon büyük olasılıkla 45 sene sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde izleyeceğiz kırmızı beyazlıları, kim bilir belki kovulduğu eski kulübü Tottenham Hotspur’ün Avrupa Kupalarında yer alamadığı zamanlarda.

Maça dönersek, Tottenham ile Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2022-23’te karşı karşıya gelmiş, Tottenham o sezon Almanya’da 0-0 berabere kalmış, ikinci maçta evinde 3-2 kazanmıştı. Kuzey Londra takımının 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi’nden bu yana Avrupa Kupalarında ilk çeyrek finali, ancak tarihte son 13 çeyrek final maçından sadece birini kazandılar. Frankfurt’a gelince, üç sezonda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde boy gösterdiler, iki kez yarı finale çıktılar. Alman futbolunun Kartalları, ülkede Avrupa kupalarında boy gösteren ilk Alman takımı, bu sezon takıma ev sahipliği yapan 58 bin kapasiteli Deutsche Bank Park Stadı’nda 57.657 taraftar ortalaması yakaladılar.

Baharın geldiğini hatırlatan güneşli bir Londra gününde ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicari savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, orta sahada Bergvall, Bentancur, Maddison, ileri uçta Johnson, Solanke, Son Heung-Min. Misafir Frankfurt 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Santos, savunmada Kristensen, Koch, Theate, Brown, orta sahada Skhiri, Tuta, ileri uçta Götze, Larsson, Bahoya, önlerinde golcüleri Ekitike. 11 numaralı 22 yaşındaki Hugo Ekitike Avrupa futbolunun yükselen golcülerinden, Frankfurt formasıyla 40 maçta 19 gol ve 8 asistle takımın göze batanlarından. Frankfurt UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 23 maçından sadece ikisini kaybetti (G14, B7) ve bu sezon yedi maç kazandı. İlk bölümde rakip sahaya uzun toplarla çıkıyor portakal formalı Frankfurt, Tottenham’ın topa sahip olduğu anlarda solda Son savunmada Kristensen’in yakın markajında. Henüz 6. dakikada öne geçiyor misafir takım, Maddison’un orta sahada kaybettiği topta Skhiri’nin asistinde Ekitike sol çaprazdan hareketlenip uzak köşeye yerden sert vuruyor, Tottenham kalesinde Vicario çaresiz, pozisyonda Tottenham savunmasının sağında Porro rakipten ve toptan uzakta. 10’da soldan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Frankfurt, Tottenham savunmanın sağında rakibin çabuk oyuncuları karşısında açıklar veriyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 33 oranında sahip misafir takım rakip kaleyi bir kez yokluyor. 15’te soldan Son ile kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, akabinde Solanke’nin soldan arka direğe kestiği topta Johnson yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor, beyazlı takım adına net gol fırsatı. 3. bölgede baskısına rağmen takım halinde kapanan rakibi karşısında alan yaratmakta zorlanan Tottenham beraberliği 26’da yakalıyor, Son’un solda başlattığı atakta Solanke’nin pasını ceza sahasında sol ayakla topuk vuruşuyla ağlara gönderen Porro, gol hazırlanış ve bitiriliş olarak futbol okullarında ders niyetine gösterilir. İlk 30 dakikanın sonunda Tottenham rakip ceza sahasında topla 14 kez buluşurken Frankfurt sadece üç kez topa buluşuyor. Beraberlik golünden sonra tempoyu düşürüyor ev sahibi, rakibin topa sahip olduğu anlarda 3. bölgede baskıyla pozisyon üretmeye çalışıyorlar, iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı, top kayıpları yaptıkları son bölümde topla daha çok oynayan misafir takım. 45’te Frankfurt atağında Ekitike'nin rakip ceza sahasında zayıf vuruşu kaleci Vicario’da kalıyor. Frankfurt’un topa yüzde 38 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor Tottenham, ancak gole yaklaşan Frankfurt oluyor. 49’da sağdan geliştirdikleri atakta Bahoya uzak köşeye vurmak yerine pası tercih edince pozisyon kaçıyor. 54’te bu kez Tottenham gole yaklaşıyor, Gray’in ceza sahasının dışından enfes vuruşunda direkler gole izin vermiyor. İki dakika sonra Tottenham atağında Son’un sol çaprazdan vuruşunu uzanarak çıkartıyor Frankfurt kalesinde Santos, 21 yaşındaki Brezilyalı kalecinin piyasa değeri 2,5 milyon Euro. 61’de Son’a sert ve gereksiz müdahalesi sonucu Frankfurt’ta sarı kartı gören Bahoya. 65’te soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Frankurt, o dakikaya kadar iki takım da duran toplarda etkisiz. 70’te misafir takımın forvet hattında Bahoya yerini Chaibi’ye bırakıyor. Akabinde sarı kartı gören Kristensen. 72’de Tottenham atağında Porro’nun sağdan ortasında Bentancur’un kafa vuruşu kaleci Santos’ta kalıyor, son bölümde baskıyı artırıyorlar ancak 77. dakikaya kadar kullandıkları dokuz kornerde golü bulamıyorlar. 79’da Udogie, Son, Maddison yerlerini Spence, Tel ve Sarr’a bırakıyor. Üç dakika sonra Tottenham atağında Spence’in pasında Johnson müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Üç dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 57.849 taraftarın şahitliğinde iki takım sahadan 1-1’lik skorla ayrılıp tur şansını 2. maça bırakıyor. Maç sonu basın toplantısında Ange Postecoglou, takımının elinden geleni yaptığını, erken yedikleri golün hayal kırıklığı yarattığını ama sonrasında oyunun kontrolünü sağladıklarını, bu oyunla başka bir maçta sahadan rahat bir galibiyetle ayrılacaklarını, ikinci maçta bu performansı tekrarlamaları durumunda tur şansı olduklarını dile getiriyor.