Avrupa sağında Amerika karşıtlığı artıyor: Sağcı, orta sınıf, zengin İsviçre’de ABD çatlağı

Benedict NEFF

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana sağcı, orta sınıf İsviçre'de bir çatlak oluştu. Temmuz başında Zürih'teki Marriott Hotel'de düzenlenen bir tartışma gecesi bunu her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koydu. İki gazeteci ve uzun süredir yol arkadaşı olan Roger Köppel (“Weltwoche”) ve Markus Somm (“Nebelspalter”) Rusya hakkında tartışsalar da Amerika hakkında daha çok yorum yaptılar. Geçmişte iki meslektaş arasında siyasi farklılıklar yokmuş gibi görünüyordu. Ancak şimdi temelde iki farklı dünya görüşüne sahip olduklarını ortaya koydular.

Rusya'nın Ukrayna'ya sadece emperyalist bir dürtüyle saldırdığı fikrine karşı çıkan Köppel, aksine Doğu Avrupa'da “NATO'nun ilerleyişi”nin durumu zehirlemiş ve akla gelebilecek en gereksiz savaşa yol açtığından ve “Doğu'ya karşı bir haçlı seferinden” söz etti. Somm ise savaşın ana nedenini Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmak istemesi ve bunun Rusların işine gelmemesi olarak niteleyerek “Putin Ukraynalıların tüm korkularını doğruladı, eğer NATO üyesi değilseniz, Ruslar tarafından saldırıya uğrarsınız” dedi.

MALİKANENİN SÖMÜRGECİ EFENDİSİ

Bu, Amerika'nın rolü hakkındaki tartışmaların başlangıç noktasıydı. Köppel, “Büyük güçler yırtıcı hayvanlar gibidir, kendi bölgeleri vardır” görüşüne yer verdi. Somm ise bu denkleme karşı kendini savundu: “Rusya, Amerika'dan farklı ölçekte bir yırtıcıdır.” Tarafsız İsviçre'nin de Batı'nın bir parçası olduğunu ve Amerika'nın Batı'nın değerlerini savunduğunu vurguladı. Köppel ise “Batı'nın değerler topluluğu söz konusu olduğunda midem bulanıyor” diyerek öfkeyle tepki gösterdi ve “malikanenin sömürgeci efendisi tavrından” söz etti.

Köppel bunun yerine Amerika'nın Afganistan ve Kuzey Afrika'daki savaşlarına atıfta bulunarak büyük alkış topladı - salondakiler çoğunlukla kendi hayran kitlesi gibi görünüyordu. Köppel, Moskova'nın dünyadaki tek kötülük olduğu fikrine veda edilmesini gerektiğini belirtirken, Moskova'nın kesilip atılabileceği ve böylece insanın kendisini mükemmel bir dünyada olacağı görüşünün “Hollywood fikirleri” olduğunu vurguladı. Somm, Köppel'in göreceliliğini eleştirip iki güç arasındaki farklarda ısrar etti: “Amerikalılar 1945'te savaşı kazandılar ve tek bir metrekare bile almadılar. Ruslar ise Avrupa'nın yarısını ilhak etti.”

Somm bu sözleri nedeniyle yuhalandı ve alay konusu oldu. Bir noktada Köppel, saygıdeğer meslektaşına son ve tuhaf bir saldırıda bulundu. Uyanmış kültürünü aşırı ahlakçılık olarak tanımladı ve ardından Somm'a şöyle dedi: “Sizin hatanız uyanmış bir dış politika vaaz ediyor olmanız. Sizin vaaz ettiğiniz şey iptal edilmiş bir kültürdür.” Öte yandan Somm, yaşam tarzlarının çoğulculuğundan yanadır.

Sahnede yer alan iki görüş, burjuva siyasetinin nerede bittiğini ve yeni bir şeyin nerede başladığını açıkça gösterdi. Buna anti-Amerikancılık diyelim, değer göreceliliği diyelim, kendini inkâr diyelim.

BATININ ÇÖKÜŞÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Kariyerini özgür, demokratik İsviçre'de ve dolayısıyla Batı'da serbest gazeteci ve girişimci olarak yapan Köppel, kendisini mümkün kılan kültürün avantajlarını tanımayı reddediyor. Batı'ya karşı kampanya yürütmek için Batı'nın özgürlüklerinden faydalanılabilir - bu da mümkün, ancak SVP'li bir politikacı bu rolde pek inandırıcı görünmüyor. Sonuçta Köppel, her zaman kınadığı Batı'nın çöküşünü temsil ediyor.

Elbette, Amerikan karşıtı bir ton benimseyen neredeyse tüm sağcılar gibi, “büyük bir Amerika hayranı” olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda Rusya'yı gelenek, aile, vatanseverlik, savaş, din ve erkeklik gibi değerlerle uyanmış, kendini beğenmiş bir Batı'ya karşı konumlandırıyor. Sonunda Somm'u woke kültürüyle suçlaması da komik çünkü Köppel'in kendisi de uyanık bir kültüre doğru eğilimler gösteriyor. Sahnede veya metinlerinde “Batı sömürgeciliğini” kınadığında, uyanmış bir aktivist ve postkolonyal çalışmalar öğrencisinin tonuna Somm'dan çok daha yakın duruyor.

Markus Somm (solda) ve Roger Köppel (sağda)

ABD KENDİNİ NASIL SEVİMSİZLEŞTİRİYOR?

On yıllar boyunca Batı'yı sömürücü bir güç olarak görenler çoğunlukla sol görüşlü aktivistler oldu. Sağcı Avrupalılar ise Amerika'yı komünistlere karşı bir koruyucu ve demokrasinin garantörü olarak gördüler. Vietnam, Afganistan ve Irak'taki bir dizi Amerikan savaşı Avrupa'daki şüpheciliği arttırdı ve haklı olarak bu ülkenin itibarını zedeledi. Buna ek olarak, küçük devletler genellikle her şeye müdahale eden ve kendi avantajlarını elde etmek için her zaman müzakerelere ağırlığını koyan bir dünya polisinden rahatsız. - İsviçre bunun etkilerini bankacılık sektöründe hissetti. Amerika, Avrupalıların egemenliğini koruyan ama aynı zamanda münferit durumlarda bunu defalarca kısıtlayan bir güç olarak kendini göstermiştir.

Amerikalıların savaşçı müdahaleleri de mülteci dalgalarına yol açmıştır - burada da birçok sağcı politikacı Amerikalıların yaptıklarının bedelini ödemek zorunda oldukları izlenimine sahiptir. Öte yandan Avrupa sömürgeciliğinin sonuçları göz ardı edilme eğilimindedir.

VASALLAR VE KÖLELER

Ancak şimdi, Ukrayna'daki savaşın arka planında, Amerikan suçları öncelikle Rus suçlarını görelileştirmek ve önemsizleştirmek için kullanılıyor. Muhafazakar politikacılar, İsviçre ve Almanya gibi liberal, demokratik ülkelerin doğal olarak Amerika'ya Rusya'dan çok daha yakın olduğunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Kökenlerini küçümseyen solcu politikacılar için olağan durum. Ancak kökenlerini inkar eden muhafazakar politikacılar seçmenleri kuşkulandırmalı. Çünkü Rusya'yı Amerika'ya karşı savunmaya hazır olan herhangi birinin güvenilir bir liberal zihniyete sahip olmadığı açıktır.

Alman AfD'sinde bu durum yakın zamanda Georg Pazderski ve Joana Cotar gibi ılımlı siyasetçilerin istifalarına da yansıdı. Sonuncusu partinin “Rusya, Çin ve İran'daki diktatörlük ve insanlık dışı rejimlerle” yakınlaşmasını gerekçe olarak gösterdi. Rusya'nın yanında yer alan sağcı politikacılar değerlerle değil, sadece hukukla ilgilendiklerini söylemeyi severler. Bu ülkelerde insan haklarının ne kadar kötü durumda olduğu düşünüldüğünde bu argüman özellikle alaycı bir hal alıyor.

AfD şu anda neredeyse oybirliğiyle çok kutupluluğu savunuyor. Kulağa harika geliyor. Ancak Çin ve Rusya gibi devletlerin nüfuz kazanması halinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inananlar muhtemelen yanılıyor. AfD'li siyasetçi Björn Höcke, Carl Schmitt'in ardından Amerika'yı Avrupa'da yeri olmayan “yabancı bir güç” olarak tanımlıyor. Buna ek olarak Amerikalılar “Alman-Rus işbirliğini” de engelleyecektir. Almanya'nın Amerikalıların kölesi olduğu iddiası AfD'nin standart söyleminin bir parçası. Köppel “köle” ifadesinin daha uygun bir terim olduğunu düşünüyor.

GALİPLERE KARŞI KIZGINLIKLARI VAR

AfD'nin Almanya'yı özgürleştiren ve Nazilerden arındıran Amerikalılara duyduğu minnettarlık tükenmiş gibi görünüyor. Belki de hiçbir zaman bu kadar belirgin değildi. Aksine, Almanya'nın en sağcı kampında Nazi Almanya'sını yenenlere karşı bastırılmış ya da açık bir kızgınlık var gibi görünüyor. Hatta bazıları Almanya'nın işgalinin devam ettiğine inanıyor. Kısa bir süre önce yasaklanan “Compact” dergisinin kurucusu Jürgen Elsässer, Ramstein'daki Amerikan hava üssünü “ABD'nin Almanya üzerindeki yabancı egemenliğinin en küstah sembolü” olarak görüyor. Bir zamanlar Der Spiegel'de Amerikan yaşam tarzını “20. yüzyılın en başarılı kitle imha silahı” olarak tanımlayan Richard David Precht de tekrar tekrar felsefi destek sağlıyor.

Almanya'da 2024 yılında yapılan bir araştırma, ABD'ye yönelik eleştirel tutumun en çok AfD ve Sahra Wagenknecht'in partisi BSW destekçileri arasında yaygın olduğunu ortaya koydu. BSW de “vasallar” söylemine aşina. Parti, Avrupa seçimleri için hazırladığı programda Avrupa'nın “artık ABD'nin dijital kolonisi olmaması” gerektiğini de ifade etti.

"AMİ, GİTME ZAMANI" YAZARIYLA AYNI GÖRÜŞÜ SAVUNMAK

Roger Köppel “Weltwoche” adlı programında, iki kampı - AfD ve BSW - bir araya getiriyor. Bir yandan kendisi de bir bağlantı, diğer yandan da her iki tarafa da konuşma şansı vermeyi seviyor. Björn Höcke'ye röportaj sorusu: “ABD karşıtı mısınız?” olmuş, Höcke'nin cevabı "Hayır, değilim" olmuştu.

Oskar Lafontaine (Wagenknecht'in eşi ve “Spiegel ‘in çok satan kitabı ‘Ami, Gitme Zamanı’nın yazarı) de Weltwoche’ye düzenli olarak katkıda bulunuyor. Lafontaine, birkaç hafta önce şöyle yazmıştı: “İnanılır gibi değil: Ortadoğu'yu petrol ve doğalgaz rezervleri açısından enkaza çeviren ABD, şimdi de Rusya ve Çin'in Ukrayna'nın hammaddelerine erişimini engellemek için son Ukraynalıya kadar savaşıyor.” Ukraynalıların ne pahasına olursa olsun Rus egemenliğini engellemek istedikleri için ülkelerini gönüllü olarak savunduklarını mı? Bahsetmeye bile değmez.

Amerika'nın reddi soldan ve sağdan geliyor ama aynı zamanda dışarıdan da geliyor - Batı'da yaşamak isteyen ama Batı'yı küçümseyen Arap ülkelerinden gelen göçmenler, gevşek bir anti-liberal koalisyon olarak Batı'yı zayıflatma potansiyeline sahipler. Bu durum özellikle göreceli davranan sözde burjuva politikacıları düşündürmelidir. Kendi kültürlerinden vazgeçmemeleri konusunda uyarıyorlar, ancak burjuva politikacıları kendi kültürlerinden çoktan vazgeçmiş görünüyorlar.

Neue Zürcher Zeitung’dan çeviren: Kazım Doğan