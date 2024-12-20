Avukatlar zorlanıyor

BirGün EGE

İzmir Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında avukatlara ödenen ücretlerin yetersizliğine yönelik basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Baro Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, “Avukatlık mesleği ekonomik anlamda en zorlu döneminden geçiyor. Avukatların iş alanlarının ve meslek tekelinin daraltılması, çok sayıda fakülte açılarak adeta bir mezunlar ordusu yaratılması gibi sorunlar, ekonomik sıkıntılarla birleştiğinde avukatlar yoksullaşıyor. Meslektaşlarımız ofislerini kapatıyor, işçileşiyor veya mesleği terk ediyor. İzmir Barosu öncelikle meclisteki hukukçu milletvekillerine bir açık mektup göndererek sorunları ve çözüm yollarını paylaştı. Ardından da imza kampanyası başlattı. Diğer barolar da imza kampanyasına katıldı” dedi.

Yılmaz, “Duruşmalar ve soruşturma evresindeki çalışmalar için avukatın harcadığı emek ve yaptığı masraf uzun süren yargılamalar neticesi alınan CMK ücretinden daha fazla tekabül ediyor. Bu durumda avukatlar olarak verdiğimiz kamu hizmetinin bir angaryaya dönüşmesine sarf edilen emek ve mesleki sorumluluğun karşılığının alınmamasına sebebiyet veriyor. Avukatlar zorlanıyor. Bu sorunların çözümü, sadece avukatların değil, tüm toplumun yararına olacaktır. Çünkü adil bir yargılamanın gerçekleşmesi, savunmanın etkin bir şekilde yapılabilmesine bağlıdır” dedi.