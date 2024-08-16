Ay, ne korktuk ne korktuk(!)

Dilruba, sokakta kendisine uzatılan mikrofona aslında hepimizin içinden geçenleri söyledi. Hile ve hud’a ile değiştirdiğiniz rejimin özünü "tam da 12’den vuran" birkaç cümle ile, on milyonlarca insana tercüman oldu.

Bundan 23 sene önce, bugün dilinizden düşmeyen bir tabirle hep kulaklarını çınlattığınız "dış güçler"in açık ve utanmazca desteği, içerideki libişko ve liboşkoların "Niyet okumayın" ve "Adamlar değişti şekerim. Gömlek değiştirdiler. Bunlar radikal-şeriatçılar değil, siyasal islam bunlar. Tatliş şeyler aslında" gibilerden taşıdıkları sularla değirmeni döndürmeye başlamışlardı.

Bugün bir okul yönetiminin "Hiçbir öğrenci okula başı açık gelmeyecek" buyruğu ile uyanmışlar mıdır bilemem, bu işbirlikçiler. Gelir gelmez kolları sıvayıp önce laiklik adına ülkede ne varsa silindirle üzerinden geçmeye başlayıp, özgürlükler anlamında ne varsa dibine dinamit koyup topyekûn bir tahrip harekâtına giriştiler. 2009-10 yıllarına gelindiğinde, bugün bile irtibatlarını kesmedikleri ve "hasım rolü" oynadıkları Feto’cu hain çete ile kolkola, ülkenin bütün vatansever, Cumhuriyet ve ATATÜRK Devrimleri yandaşı-savunucusu güçleri "enterne ve elimine etmek" için kumpaslar kurdular.

O yıllarda bile, bizim "Libişko ve liboşkolar" bir yandan bu "tahrip harekatını" keyifle kenardan izlerken, bir yandan da "E ama baksanıza adamlar neler yapacakmış? Fatih Camii’ni bombalayacaklarmış. Fenerbahçe Stadı’nın üzerinde F-16’larla keşif yapmışlar. Darbe yapıp insanları statlara toplayacaklarmış" diye yılışık alkışları ile destek vermesine rağmen, sonradan kumpas olduğu ortaya çıktı bütün o davaların. 2013 Şanlı Haziran Direnişi’nde bile utanmadan boy gösteren o hain destekçi sürüsü, sıkıya gelince "İlk birkaç gün iyiydi de, sonradan yasadışı şeyler şey edince iş şeyden çıktı" diye lekelemeye kalktılar, bu toprakların yaşadığı en onurlu halk hareketlerinden birini.

Aradan geçen onca yıl boyunca, yani 2013’ten sonraki 11 yıl süresince ekonomiyi, eğitimi, adaleti, tarımı, çevreyi, dış politikayı, onarılması güç bir enkaz yığını haline getirip, özgürlükleri hunharca boğazlamaya devam ettiler ve bugün o enkazın üzerine çıkmış, "Yaş günü - yıldönümü" kutluyorlar milletin suratına bakmaya utanacakları yerde, kendilerince gururla! Ve bu kutlamalara eşlik eden havai fişekler misali, "giderayak" yeni salvolarla, akıllarınca halkı korkutmaya ve sindirmeye çalışıyorlar. Gün geçmiyor ki, iktidar mahfillerinde ve onların çeperindeki çanak yalayıcılarla ilgili bir yolsuzluk, bir pislik, bir uğursuzluk haberine "erişim engeli" getirilmesin. Gün geçmiyor ki, rejim karşıtı birinin, üstelik yasalar çerçevesinde en küçük bir eleştirisine dava açılmasın.

Gün geçmiyor ki, Basın İlan Kurumu ile, RTÜK ile, yandaş, yılışık, yalaka, kiralık medyalarındaki hedef göstericilerin ihbarı ile bir muhalif gazete, bir TV ve/veya oraların çalışanları baskı altına alınmak amacıyla savcılıklara ve karakollara davet edilmesin.

Güçsüzlüğün en bariz belirtisinin, yani "hot - zot" düzeyinin artması olduğu gerçeğini bir kez daha tarihi biçimde kanıtlarcasına, sopa sallamayı her geçen gün daha da abartıyor rejim.

Kafa kesme tehdidinde bulunanlar, ellerinde uzun menzilli silahlarla poz verip "muhalif avına çıkma" söylemlerinde bulunanları, "Listeler yaptık. Hepsini ezeriz. Ağaçların altına gömdüklerimizi çıkarttırmasınlar bize. Nefesimiz ensenizde" gibi faşist söylemlerle halka korku salmaya çalışanlar dışarıda cirit atarken, Dilruba gibilere yetiyor rejimin gücü.

Ülkede, geçen yıl Ekim ayından beri, hatta 2023 milletvekili seçimlerinin sonuçları açıklandığı andan itibaren, aleni bir hukuk darbesi yaşanırken, Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa’nın amir hükümlerine ve AYM kararlarına rağmen Silivri zindanında esir tutulurken, o darbeye destek rejimin tam kalbinden, Saray danışmanlarının ağzından seslendiriliyor. TBMM, çaresiz ve aciz biçimde bir üyelerinin esaretine karşı bir şey yapamıyor. Ülkenin dört bir yanında, rejimin faşist karakterine tam da yaraşır bir şekilde, sokak hayvanları, ağaçlar, akarsular, yaşama dair her türlü güzellik alenen boğazlanırken, işsizlik dizboyu hale gelmişken, hayat pahalılığı artık insanları yoksulluktan açlığa, açlıktan ölüm çizgisine doğru acımasızca sürüklemeye devam ederken, muhalefet partileri abuk bir "iç didişme ve hesaplaşma süreci"nin içinde kaybolmuş görünüyorlar.

Fabrikadan tarlaya, okul kampüsünden çarşıya pazara kadar bir "direniş ateşinin ilk kıvılcımları" parlamaya başlamışken, müflis rejim milletvekili transferleri, belediye başkanı ayartmaları ile sözüm ona "yitirilmiş kan ihtiyacını" gidermenin hesabında. Ama, Dilruba’nın savcılık ifadesinde ve sonradan zindandan yaptığı açıklamada olduğu gibi, bu halkı korkutmayı başaramayacaklarını hala anlayabilmiş değiller.

Elindeki sopayı utanmazca sallamayı sürdüren rejim, sonunun yaklaştığını da elbet anlayacak.

Korkmuyoruz sizden!

Çünkü artık, zincirlerimizden başka yitirecek bir şeyimiz kalmadı! O elinizdeki sopayı usulca yere bırakın ve çıkış kapısına doğru ilerleyin artık!