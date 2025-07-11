Aya Yorgi Koyu için mücadele: Betonlaşmaya teslim edilemez

Halil ERTUNÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in en gözde turizm bölgesi Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda yeni bir yapılaşma hamlesi başlattı. İkinci kez yapılan imar planı değişikliğiyle yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın ‘rekreasyon alanı’ statüsü kaldırılarak ‘konut ve ticaret alanı’na dönüştürülmesi planlanıyor. Bu düzenleme, koyun doğal dokusunun zarar göreceği ve betonlaşmanın artacağı yönündeki kaygıları daha da derinleştirdi.

Bölge halkı ise dava açtı. Dava kapsamında Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda 8 Temmuz’da, Çeşme 1. İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından saha incelemesi yapıldı. Keşfe; Çeşme Çevre Derneği, Urla Akköy Koruma Derneği, GÜLDER Derneği, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Kadın Dayanışma Derneği de destek verdi.

MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Keşif sonrası Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Burası doğal ve tarihî sit alanı; peyzaj değeri çok yüksek. Ayrıca Aya Yorgi, Çeşme’nin marka değerini oluşturan en önemli simgelerden biri. Bu koyu betonlaştırmak sadece çevreye değil, Çeşme’nin geleceğine de ihanet. Bölgede hâlihazırda kanalizasyon altyapısı bulunmuyor; en büyük problem ise su yokluğu. Bu yoğun yapılaşma, Çeşme’nin taşıyamayacağı bir yük. Üstelik 433 bin metrekarelik alandan sadece 4 dönümlük bir alanın belediyeye ayrılması tam bir akıl tutulması. Belediye burada çocuk parkı mı yapacak, halka nasıl hizmet götürecek? Bu imar planı derhal durdurulmalı. Kıyılar halkındır; ranta ve vahşi sermayeye teslim edilemez. Çeşme Çevre Derneği olarak bu hukuksuz ve doğa düşmanı imar planına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

Çevre Bakanlığı, Aya Yorgi Koyu’nda ikinci kez imar değişikliği yaparak yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın ‘rekreasyon alanı’ statüsünü değiştirip ‘konut ve ticaret alanı’ olarak düzenledi. Bu planla birlikte koyda 394 villa tipi konut inşaatı planlandı. Bölge halkı karara sert tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, plan değişikliklerinin daha önce mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatarak Danıştay’a başvurdu. Öte yandan Emlak Konut, 48 bin metrekarelik üç parseli kapsayan bir ihale düzenledi.