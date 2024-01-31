Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı

Dini bütün sazan sarmalını da gördük. Tam olarak siyasal İslam dönemini özetleyen büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İçinde ne ararsanız var: İmamlar, Ayasofya müezzini, ‘RTE’ plakalı otomobiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ile fotoğraflar, kaymakamlar, belediye başkanları, AKP ilçe başkanları, Kuran Kursları, hemşeri dernekleri, AKP’ye yüzde 85 oy çıkan bir ilçe ve 400 milyon liralık vurgun ile yüzlerce mağdur…

Ekonomik kriz yaşayan Türkiye’de bir dolandırıcılık fırtınası yaşanıyor.

İmamların, sazan sarmalı da dönemin ruhunu tam olarak yansıtan politik bir olay.

İMAMLARIN ŞİRKETİ

Baştan anlatalım:

Ahmet Cengiz, İstanbul Bağcılar’daki camide imamlık yapıyordu. Bir iddiaya göre; hitabeti iyi olan bu imama araç kiralama filosu olan Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Ltd Şti’nin sahibi Engin Elibol, bir iş teklifinde bulundu. Otomobil satış işini birlikte yapacaklardı. Ahmet Cengiz’in kendisi gibi imam olan Sinop’taki kuzeni Halil Cengiz’in tayinini İstanbul’a çıkarttılar ve birlikte bu işe girdiler. CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Ltd Şti’yi İstanbul Esenler’de ikisinin de adı Hatice Cengiz olan eşlerinin üzerine kurdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nass var’ diyerek faiz düşürme politikasını izlediği ve enflasyonun fırladığı dönemdi. Parası eriyen yurttaşlar, otomobil satın almaya yönelmişti ve piyasada sıfır otomobil bulunamıyordu. Elibol Filo Şirketi ile CNGZ Şirketi bu fırsatı değerlendirecekti. Sazan sarmalı, 2021’de başlıyordu. Elibol Şirketi’nin araç filosundaki kiralık sıfır araçları önce satacaklar, güven kazandıktan sonra yüzlerce kişiden parayı toplayacaklardı.

Ahmet ve Halil Cengiz imamlıktan izne ayrılıp otomobil işine girdiler.

Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz, sendikal faaliyette bulunacakları gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ücretsiz izne çıktı. Oysa ortada sendika yoktu ve eşlerinin üzerine görünen şirketin faaliyetlerine başlamışlardı. AKP iktidarına yakın olmaları en büyük avantajları olacaktı. Faaliyetlerinin merkezine ise AKP’ye yüzde 80 oranında oy çıkan memleketleri Sinop’un Durağan ilçesini koydular.

AYASOFYA MÜEZZİNİ ARACI OLDU

Ayasofya’nın sesiyle meşhur müezzini Rıdvan Akbaş da Durağanlı’ydı. İddiaya göre; Rıdvan Akbaş, CNGZ şirketiyle Durağan’da Haktan Otomobil’in sahibi Halil İbrahim Aktan’ın bağlantısını kurdu. Halil İbrahim Aktan, İstanbul Sultangazi AKP İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Durağan Dernekler Federasyonu Başkanı’ydı. Sultangazi Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken birden şirketler kurmuş ve zenginleşmişti. Hatta AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden kendisine ait Doğuş İş Elbiseleri Tekstil Firması’na adrese teslim ihale almasıyla gündeme gelmişti.

Ahmet Cengiz, Halil İbrahim Aktan ve Halil Cengiz ile Ayasofya Müezzini Rıdvan Akbaş böyle poz vermişti.

Türkiye’de sıfır otomobil sıkıntısı yaşanırken onlar TIR’lara yükledikleri araçlarla 17 bin nüfuslu Durağan ilçesine gidiyorlardı. Sosyal medya hesaplarında dualar ve dini söylemlerle Durağan’a bereketi götürdüklerine söylüyorlardı. Durağan’ı otomobil merkezi yaparak kalkındırmayı vadediyorlardı. Tabii ki faizsiz şekilde otomobil satışlarını gerçekleştireceklerdi. CNGZ Filo Şirketi ile Haktan Otomotiv, Durağan’da ortak galeri açtı.

Ahmet ve Halil Cengiz, sosyal medya hesaplarında Durağan’a götürdükleri otomobilleri paylaşıyordu. Haktan Otomotiv ile isimlerini birleştirdiler.

DURAĞAN’DA HAREKETLİ GÜNLER

‘Sazan sarmalı’nın püf noktası önce güven vermektir. Dolandırıcılar önce tanınmış, toplumun güvendiği isimlere, sonra onların çevresine otomobilleri sorunsuz teslim eder. Kârlı alışverişin kulaktan kulağa yayılacağını bilirler. Komisyon vaat ettikleri kişiler, 5-10 müşteri getirir ve sarmal gittikçe büyür. Ama imamlar ve ortakları, bütün bir ilçeyi hedef almıştı. Siyasi ve dindar kişilikleriyle nasıl güven vereceklerini biliyorlardı. Durağan’da hareketli günler başladı.

Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz, Aralık 2021’de köyleri Kaplangı’daki caminin çevre düzenlemesini yaptırdı. Köyden yapılan paylaşımda “Allah razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul etsin” deniliyordu.

Sazan sarmalı köy camisine yapılan hayırla başladı.

CAMİLERİ KULLANDILAR

Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz ile ortakları Haktan Otomotiv’in sahibi Halil İbrahim Aktan, Temmuz 2022’de camilerde Kuran Kursları’na giden çocuklara dondurma dağıttı. Durağan Müftülüğü bu anların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmış ve şöyle yazmıştı:

“Rabbim işlerini bereketli ve kazançlı eylesin inşallah.”

Durağan Müftülüğü, sazan sarmalına böyle alet edildi.

Dernekleri de işlerine alet ettiler. Gölyeri Yayla Şenlikleri’nde Güreş Ağalığı’ın CNGZ Grup Filo ve İnşaat Şirketi’nin sahipleri Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz almıştı. Şirketin Durağan temsilcisi Yüksel Turgut, Güreş Ağası olmuş, omuzlara alınmıştı.

Şirketin Durağan Temsilcisi Yüksel Turgut ilçede omuzlarda taşınıyor, sazan sarmalına Durağanlılar çekiliyordu.

BAŞKAN’A CİP

Sazan sarmalını kuran imamlar, Durağan’da devlet görevlilerini arkalarına almıştı. İddiaya göre; Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan’a Volvo cip hediye ettiler. Belediye Başkanı, CNGZ Otomotiv ve Haktan Otomotiv ortaklarını makamında ağırlayıp fotoğraflarını paylaşıyordu.

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, sazan sarmalına güven veren isimlerden biri oldu.

JANDARMAYA DRONE

Küçük bir ilçe olan Durağan’da CNGZ Otomotiv’in şovu hız kesmiyordu. Durağan Kaymakamlığı da onların ziyaretini resmi hesabından paylaştı. Kaymakan Soner Erol’u ziyaretleri için onlara teşekkür etmişti. Mayıs 2022’de yeniden Durağan Kaymakamlığı’nda şov yaptılar. Ahmet Cengiz, Halil Cengiz ve Halil İbrahim Aktan İlçe Jandarma Komutanlığı’na drone hediye etmişti.

Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı’na drone hediye eden CNGZ ve Haktan Otomotiv, bir yandan olmayan otomobiller için para topluyordu.

Bu sırada Durağan ilçesinde CNGZ ve Haktan Otomotiv ortak galeriler açmıştı. Sıfır otomobil bulunmazken Durağan’daki ‘bolluk’ kulaktan kulağa yayılmıştı. Sadece ilçedekiler değil, Sinop merkez, komşu Samsun, Tokat, Kastamonu ve çevre ilçedekiler de otomobil alabilmek için sıraya girmişti. Parası olmayanlar ev ve tarlalarını, otomotiv şirketlerine devrederek ödeme yapmıştı. Bu sırada CNGZ ve Haktan şirketleri aldıkları tapularla inşaat işine de başladı.

Zaten sazan sarmalında güven yaratmanın en kestirme yolu siyasetti ve bunu sonuna kadar kullanıyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk harflerinden oluşan plakaları lüks otomobillerindeydi. Hatta birbirlerinin ‘RTE’ plakalı otomobillerini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlardı.

Halil İbrahim Aktan, kendisinin RTE plakalı Audi marka otomobiliyle poz vermekle kalmıyor, ortak şirketlerinde ‘Halil Cengiz Hocam’a Mercedes EQS 580 hayırlı olsun’ diyerek ‘RTE’ plakalı lüks otomobili sergiliyordu. Lüks araçları hep ‘RTE’ plakalıydı.

CGNZ Şirketi’nin İstanbul’daki merkezinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük fotoğrafları asılıydı ve Durağanlılarla şirket merkezinde buluşuyorlardı.

Durağan Veteranlar Spor Kulübü, CNGZ Şirketi’ne yaptıkları ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul’da da tezgah aynı yöntemle işliyordu. Halil İbrahim Aktan’ın, Sinoplu AKP Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Bağcılar Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Şükrü Biçer ile fotoğrafları siyasi bağlantılarını ortaya koyuyordu.

Halil İbrahim Aktan, AKP Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile fotoğraflarını paylaşmıştı.

Tabii ki yüksek siyasetle fotoğraflar olmazsa olmazdı. Halil İbrahim Aktan ile kardeşi Şaban Aktan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii ki Süleyman Soylu ile fotoğrafları albümlerdeydi.

Bu fotoğraflar ticarette ve siyasette pek çok kapıyı açıyor.

İmam olan Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz ise Diyanet İşleri Başkanlığı personelini tezgaha çekmişti. Çok sayıda imam, uygun fiyattan otomobil almak için sazan sarmalına düşmüştü. CGNZ ve Haktan Otomotiv’in komisyoncuları da İstanbul’da çok sayıda ‘müşteri’ toplamıştı. O komisyonculardan biri Ertuğrul Şanlan’dı. Onun Instagram adresini ziyaret eden AKP’li bir siyasetçi olduğunu düşünebilirdi. Halil İbrahim Aktan ile birlikte sürekli olarak Sultangazi, Güngören belediyelerinden, AKP’nin ilçe başkanlıklarından fotoğraflar paylaşıyordu. İddiaya göre; çok sayıda kişiyi sazan sarmalına çekmiş ve komisyonlar almıştı. Dolandırıcılığın pazarlama ayağında onun gibi çok sayıda komisyoncu vardı.

6 AY 6 BİN VURGUNU

Oto galerilerde stokçuluğun zirve yaptığı zamanlardı ve iktidar, sıfır araçların 6 aydan önce ikinci satışının yapılmasını yasaklamıştı. Bu da dolandırıcılar için fırsata dönüştü. CNGZ Şirketi, müşterilerine ‘6 ay 6 bin kilometre’ şartı nedeniyle aracın satışını hemen yapamayacaklarını, 6 ay sonra devredeceklerini söyleyerek hiçbir yasal karşılığı olmayan sözleşmeler imzaladılar. Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Ltd Şti ile Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Ltd Şti’den temin ettikleri araçlar kiralanmış görülüyordu. Araçları sattıkları kişiler de kağıt üzerinde araçları filo şirketinden kiralamıştı. Grandtur Turizm’in sahibi Ali Rıza Çelebi de siyasi bağını WhatsApp profil fotoğrafıyla sergiliyordu. Devlet Bahçeli ile fotoğrafını koymuştu.

Ali Rıza Çelebi ve Devlet Bahçeli.

2023 yılında sazan sarmalında yüz milyonlarca lira toplanmıştı ve tezgah toplanmalıydı. Çoğunluğunu imamlar ve Durağanlıların oluşturduğu mağdurlar, otomobillerin satışının yapılmasını istedi. Ama aylarca oyalandılar. Sonunda CNGZ Şirketi’nin sahipleri telefonları açmamaya başladı. Haktan Otomotiv ise CNGZ ile ortaklıklarının olaylı şekilde bittiğini iddia ediyordu. CNGZ, kendisine ulaşabilen mağdurlara araçları ya da para ödemelerini Elibol Şirketi’nin yapacağını söylüyordu. İşin içinde siyasilerin de olduğunu anlatıp şikayetçi olanların paralarını, otomobillerini alamayacağı tehdidinde bulundular. İddiaya göre; 500 mağdur vardı ve 400 milyon TL’lik vurgun yapılmıştı. Mağdurlar arasında hakimler, savcılar, emniyet görevlileri de vardı.

MAĞDUR İMAMLAR ŞİKAYETÇİ

Örneğin mağdurlardan biri; Kastamonu’da imam olan Sami Çanta’ydı. İmam arkadaşının söylemesiyle kendisi gibi imam olan Cengizlere güvendiğini anlattı. İstanbul’a giderek parayı ödedi ve otomobili aldı. Ancak 6 ay kuralı olduğu için aracın satışının süre bitince yapılacağını söylediler. Ama 6 ay sonra sıra olduğu için devir yapamadıklarını anlatıp uzun süre oyaladılar. Hatta üst model ve daha pahalı bir otomobil teklif ettiler. Sami Çanta bu otomobili teslim ederek üzerine para verdi ve yeni otomobilin teslim edilmesini beklemeye başladı. Ancak Ağustos 2023’te imam otomobil satıcılarına ulaşılamıyordu. Sami Çanta, dolandırıcılığın arkasında Elibol ve Grandtur şirketlerinin de olduğunu öne sürdü.

Otomobilleri temin eden Elibol Şirketi’nin sahibi Engin Elibol’un ise hiçbir resmi ortaklığı görünmüyordu. Ancak para ve otomobil satış işlemlerine bakıldığında kiralama değil, satış işlemi yaptıkları çok net anlaşılıyordu.

ALTIN KÜLÇELERİ, PARA DOLU ÇANTALAR

Bu sırada sazan sarmalların mağdurları pek çok şehirde savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadan birbirlerine ulaşan mağdurlar, WhatsApp grupları kurdu ve tezgahın büyüklüğünü fark ettiler. Ancak tehdit edildiği ya da devlet memuru olduğu için korkup şikayetçi olmayan çok sayıda mağdur vardı. WhatsApp yazışmalarında CGNZ ve Haktan Otomotiv şirketlerinin altın külçeleri satın aldığı, araç satışı için çantalarda paraların teslim edildiği fotoğraflar paylaşıldı.

Bu altın külçeleri, CGNZ Şirketi adına alındı ama artık mal varlıkları görünmüyor. Araç siparişlerinde paraların nakit olarak gösterildiği fotoğraflar da savcılığa teslim edildi.

Suç duyurusunda bulunanlardan biri ise Halil Cengiz ile birlikte İstanbul Müftülüğü’nde çalışan imam Süleyman Velioğlu’ydu. Kendisine satılan otomobil teslim edilmedi ve şirketin battığı söylendi. Halil Cengiz, aracını, bedelinin yüzde 60’ına denk gelen 500-600 bin TL ek ödeme yaparak Elibol Şirketi’nden alabileceği ifade etti.

Dolandırılan isimlerden biri ise İstanbul’da yaşayan Avukat Sena Gündağ, tüm delilleri toplayarak Ağustos 2023’te Bakırköy Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şebekenin komisyoncusu Ertuğrul Şanlan’ın kendisini sıfır araç almaya ikna ettiğini dilekçesinde belirten Sena Gündağ, “Kendisinin aracı olması halinde araç alabileceğimi, filo şirketi oldukları için bireysel satış yapamadıklarını söyledi. Ancak parayı ödememe karşın otomobil teslim edilmedi” dedi. Çok sayıda komisyoncunun bu dolandırıcılığa ortak olduğunu ama resmi bir kayıtlarının olmadığını belirten Avukat Sena Gündağ, “10 müşteri bulduklarında şirketten bir otomobil alıyorlar. Ya da komisyon bedellerini elden alıyorlar” diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, yargı, AK Parti teşkilatı, Sinop Federasyonu, hemşeri derneklerinden çok sayıda insanın mağdur olduğunu belirten Sena Gündağ şöyle devam etti:

“Dini duyguları ve siyasi görüşleri kullanarak çok sayıda insana güven verdiler. Dolandırılan kişileri ise siyasi bağlantıları olduğunu söyleyerek korkuttular. Beni de avukatlık hayatımı bitirmekle tehdit ettiler. Ayrıca şikayetçi olanların paralarını alamayacağını söylüyorlar. Çok sayıda kişi parasını alma umuduyla ya da korkarak şikayetçi olmuyor.”

MAL VARLIKLARINI KAÇIRDILAR

CNGZ Şirketiyle Elibol ve Grandtur Firmaları’nın sıfır araç satışlarını kanıtlayan çok sayıda belgeyi savcılığa sunduklarını belirten Avukat Sena Gündağ, “Bu büyük vurgunun arkasında korunan kişiler var. Üstelik CNGZ tüm varlıklarını elinden çıkartmış. Diğer şirketlere tedbir konulmadı. Hatta aylarca tutuklanmadılar. CNGZ ile bağlantısını kesmiş gibi yapan ancak son ana kadar perde arkasından ticareti devam eden Halil İbrahim Aktan’a halen dokunulmadı. Lüks hayatına devam ediyor” dedi.

Polis dolandırıcıların şemasını hazırladı.

Ağustos 2023’te şikayetlerin başlamasına karşın Ahmet Cengiz, Halil Cengiz, Engin Elibol ve paravan şirketler kuran iki şirket çalışanı 17 Kasım 2023’te tutuklandı. 5 kişi adli kontrolle bırakıldı. Ancak hep işlerin başında olan Halil İbrahim Aktan’a dokunulmadı. Mağdurlar sazan sarmalındaki çok sayıda ismin korunduğunu, dolandırıcılık organizasyonunun çok daha büyük olduğunu savunuyor.