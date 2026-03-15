Ay’da yeni güç dengesi

2003’te ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Çin, Beidou navigasyon sistemi, Tiangong uzay istasyonu ve Chang’e görevleriyle adım adım bağımsız bir uzay ekosistemi inşa etti. Bugün gelinen noktada bu ekosistemin en iddialı ayağı, Çin ve Rusya öncülüğünde geliştirilen Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu, yani ILRS projesi olarak öne çıkıyor.

ILRS, popüler anlatımlarda bazen tek parça bir “Ay üssü” gibi sunulsa da, gerçekte çok daha karmaşık ve katmanlı bir sistem olarak tasarlanıyor. Planlanan yapı yalnızca Ay yüzeyine yerleştirilecek modüllerden ibaret değil; Ay yüzeyi bölümü, Ay yörüngesi bölümü ve Dünya üzerindeki destek bölümü ile birlikte çalışan bütünleşik bir altyapı olarak tanımlanıyor. Bu yönüyle ILRS, klasik bir kamp ya da istasyondan çok; enerji, haberleşme, ulaşım, bilimsel deneyler ve kaynak kullanımını aynı çatı altında toplayan bir Ay araştırma ağı anlamına geliyor. Çinli yetkililerin verdiği bilgilere göre sistemin temel işlevleri arasında enerji temini, merkezi kontrol, iletişim ve navigasyon, Dünya-Ay arasında gidiş-geliş lojistiği ve Ay yüzeyinde sürekli bilimsel faaliyet yürütme kapasitesi bulunuyor.

Bu projenin kalbi ise Ay’ın güney kutup bölgesi. Bunun nedeni yalnızca bilimsel merak değil. Güney kutbundaki bazı kraterlerin sürekli gölgede kalması, bu alanlarda su buzu bulunma ihtimalini artırıyor. Su, yalnızca astronotların yaşam desteği için değil; oksijen üretimi, hatta hidrojen-oksijen temelli yakıt süreçleri açısından da stratejik önem taşıyor. Aynı bölgede bazı yüksek alanların uzun süre güneş ışığı alması da enerji üretimi açısından büyük avantaj sunuyor. Bu nedenle ILRS’nin yer seçimi, sembolik değil; kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik hesabına dayanıyor. Güney kutup bölgesinde olası yerleşim alanlarına ilişkin bilimsel çalışmalar da bu seçimin rastlantısal olmadığını gösteriyor.

Teknik açıdan bakıldığında ILRS’nin en kritik başlıklarından biri enerji mimarisi. Ay’da uzun süreli ve kesintisiz faaliyet yürütmek için yalnızca güneş panelleri yeterli görülmüyor. Çin kaynaklarında ve son dönemde yapılan değerlendirmelerde, güneş enerjisine ek olarak daha ileri aşamalarda nükleer enerji desteği ihtimalinin de ciddi biçimde gündemde olduğu görülüyor. Reuters’ın aktardığı 2025 tarihli açıklamalar, Çin-Rusya ortak planlamasında Ay yüzeyindeki istasyon için nükleer güç seçeneğinin değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Bu, meselenin yalnızca keşif değil, gerçekten kalıcı altyapı kurma hedefi taşıdığını gösteriyor. Çünkü enerji sorunu çözülmeden Ay’da bilim, üretim ya da uzun süreli varlık mümkün değil.

İkinci büyük başlık, yerinde kaynak kullanımı. Çin’in açıklamalarında ve akademik değerlendirmelerde ILRS’nin yalnızca gözlem yapan bir tesis değil, aynı zamanda Ay toprağını, yani regoliti, teknik olarak değerlendirmeyi hedefleyen bir platform olduğu görülüyor. Bunun anlamı; Ay yüzeyindeki malzemelerin inşaat, üretim, oksijen elde etme ya da başka mühendislik süreçlerinde kullanılıp kullanılamayacağının test edilmesidir. Bu yüzden Chang’e-7 ve özellikle Chang’e-8 görevleri kritik önemdedir. Resmî açıklamalara göre Chang’e-7’nin 2026’da güney kutup çevresinde çevre ve kaynak araştırmaları yapması, Chang’e-8’in ise 2028’de yerinde kaynak kullanımına dönük teknolojileri sınaması planlanıyor. Başka bir deyişle, ILRS bir anda kurulmayacak; önce robotik görevlerle zemin hazırlanacak, sonra altyapı adım adım örülecek.

Burada en dikkat çekici unsurlardan biri, projenin insanlardan önce robotlarla başlaması. Ay’da ilk aşamada ağır işi robotik sistemlerin yapması bekleniyor: yüzey haritalama, regolit analizi, çevresel ölçüm, yük taşıma, örnek toplama, altyapı yerleştirme ve belki de ilerde ilk otomatik inşa süreçleri. Pakistan tarafından geliştirilen 30 kilogramlık bir rover’ın Chang’e-8 kapsamında görev alacağının açıklanması da, ILRS’nin sadece söylem düzeyinde değil, donanım düzeyinde de uluslararasılaşmaya başladığını gösteriyor. Bu yaklaşım, Ay’da önce makineleşmiş bir öncü sistem kurup daha sonra insanlı varlığı destekleme stratejisine işaret ediyor.

Projenin zamanlaması da önemli. Çin’in 2024 ve 2025’teki resmî açıklamalarına göre ILRS iki aşamada planlanıyor: 2035’e kadar Ay’ın güney kutbunda temel modelin kurulması, ardından 2040’larda ya da bazı kaynaklara göre 2045 civarında genişletilmiş modelin tamamlanması. Harvard ADS’de yer alan 2025 konferans özetinde genişletilmiş model için 2050 ifadesi geçiyor. Bu da bize şunu gösteriyor: ILRS’nin uzun vadeli mimarisi konusunda ana çerçeve net olsa da, genişleme takvimi farklı sunum ve belgelerde güncellenebiliyor. En tutarlı okuma, 2035’in “temel istasyon” için kritik eşik olduğu; daha büyük ve daha işlevli ağ yapısının ise sonraki on yılda olgunlaştırılacağı yönünde.

Çin’in projeye yüklediği uluslararası boyut da ayrıca dikkat çekici. Resmî açıklamalara göre ILRS, onlarca ülke, yüzlerce araştırma kurumu ve binlerce araştırmacıyı içine alacak şekilde kurgulanıyor. 2025 itibarıyla 17 ülke ve uluslararası kuruluş ile 50’den fazla araştırma kurumunun sürece katıldığı belirtiliyor. Bu da ILRS’nin yalnızca teknik bir uzay projesi değil, aynı zamanda bilim diplomasisi, standart oluşturma ve uzay yönetişimi hamlesi olduğunu gösteriyor. Ay’a kim gider sorusunun yerini artık giderek daha fazla “Ay’daki kuralları kim koyar?” sorusu alıyor. Aslında ILRS’nin asıl önemi burada yatıyor. Bu proje sadece Ay’a birkaç modül yerleştirmekten ibaret değil; enerji üretimi, veri paylaşımı, örnek yönetimi, iletişim altyapısı, yüzey taşımacılığı ve bilimsel işbirliği gibi konularda geleceğin uzay düzenini bugünden şekillendirme girişimi. Ay artık romantik bir gök cismi değil; jeopolitik, bilimsel ve teknolojik rekabetin yeni sınırı. Çin ise bu sınırda yalnızca yer almak istemiyor; kurucu aktörlerden biri olmak istiyor. Önümüzdeki yıllarda ILRS’nin başarısı, yalnızca Ay’da ne inşa edildiğiyle değil, bu inşanın etrafında nasıl bir uluslararası düzen kurulduğuyla ölçülecek.