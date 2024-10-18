Aydemir’in sözleri tesadüf değil: AKP’nin iç yüzü kadın düşmanlığı

Mahir KANAAT

Yıllardır kadınları korumaktan uzak politikalar izleyen AKP, meclis üyeleriyle şiddetin asıl kaynağını gizlemeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, AKP’li Meclis Üyesi Latif Aydemir, son yıllarda kadın cinayetlerinde yaşanan artışa ilişkin “Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsın, gözümüzü karakolda açarız” ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, öldürülen kadınları suçlayan Aydemir’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Aydemir ise, sosyal medyada yaptığı açıklamada, AKP’den istifa ettiğini açıkladı. Aydemir’in, partisinin zarar görmemesi için istifa ettiğini belirtmesi ise dikkat çekti.

ZİHNİYETİN YANSIMASI

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre bu sözler Aydemir’in ilk vukuatı değil. Sözlerinin maksatlı olarak çarpıtıldığını öne süren Aydemir’in, 5 yıl önce bir kadının şikâyeti üzerine karakolluk olduğu ortaya çıktı. Aydemir’in kadına, ‘Yaşatmayacağım seni’ dediği aktarıldı.

Aydemir’in açıklamalarına ilişkin Sol Feminist Hareket’ten Eylem Tunalı ile konuştuk. Tunalı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir’in cümleleri münferit cümleler değil. 23 yıllık gericiliği ve siyasal İslam’ı temel alan kadınları yok sayan zihniyetin bir yansıması” dedi.

Aydemir’in açıklamalarının tesadüf olmadığını vurgulayan Tunalı, “Biz bu cümlelerin benzerlerini daha önceki yıllarda, ‘Örtünmeyen kadın perdesiz eve benzer, kahkaha atan kadın iffetsizdir, hamile kadın sokakta gezmemeli’ gibi ifadelerle iktidarın en yetkili kişilerinin ağızlarından duyduk. Onun için bu cümleler tesadüf değil, bu sözler bize iktidarın iç yüzünü gösteriyor. İktidarın ortaya çıkarmaya çalıştığı toplum biçimine ayna tutuyor. Bu sözler, kadına yönelik nefret sözleri” diye konuştu.

Siyasal iktidar İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıktığından bu yana kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın katlanarak arttığını hatırlatan Tunalı, özetle şu ifadeleri kullandı: “Bunlar iktidar aygıtının kendi muhaliflerine karşı bir cadı avına dönüştürdüğü, toplumu kin ve düşmanlığa tahrikin ta kendisi. Biz kadınlar buradan sesleniyoruz elinizi, dilinizi kadın bedeninden çekin.”