Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında

Aydın’da tarım alanında önemli projeler yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi teknolojik yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor. Drone ile yapılan ücretsiz gübre uygulaması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

BirGün EGE

Aydın’da tarım alanında birçok önemli proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri teknolojik yeniliklerle de buluşturmaya devam ediyor. 20 dönümün altında ekili tarlası olan çiftçiler için hayata geçirilen drone ile yapılan ücretsiz gübre uygulamasıyla çiftçiler hem ürün kaybı yaşamıyor hem de önemli bir girdi maliyetinden kurtuluyor.

Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Oktay Gültekin, “Tarlama gübre uygulamak için birisini çalıştırsaydım günlük 1000 lira ücret ödeyecektim. Bunun yanında gübre uygulaması elle yapılacağı için eşit olmayacaktı. Fakat drone ile tarlanın her yerine eşit gübreleme yapılıyor. Traktörle yapsaydık, traktörün geçtiği yerlerden ürün kaybımız olacaktı ve bir-iki dönüm buğday ezilecekti. Özlem Başkanımız dört dörtlük çalışıyor ve hizmet veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜRÜN ZARAR GÖRMÜYOR

Germencik’te çiftçilik yapan Hüseyin Ödük ise, “Teknoloji sayesinde bizi büyük bir yükten kurtardı. Bunun yanında zamanımızı da alacaktı. Bu hizmet olmasaydı gübre uygulaması için 2 bin 500 - 3 bin liralık bir maliyetim olacaktı. Zaten çiftçi zor şartlarda hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Drone ile gübre uygulamasının çiftçiler için büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Ersan Adlı, “Drone ile gübre uygulama çok avantajlı. Hizmetten çok memnun kaldık. Dekar başına uygulamak istediğim gübre miktarını arkadaşlara söyledim, onlar da uygulamayı tarlamın her yerine eşit şekilde drone ile yaptılar. Traktörle bu kadar iyi yaptıramazdık. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlandık” şeklinde konuştu. Drone hizmetinden ikinci defa faydalandıklarını ifade eden Mehmet Mendi, “Oğlum bu hizmeti öğrenince talep etti. Sağ olsun Özlem başkanımız da gönderdi. Bu işlemi traktör ile yapsaydık yüzde 10’luk bir zararımız olacaktı. Drone ile bu zarar ortan kalkıyor. Drone mahsule zarar vermiyor” dedi.

Küçük ölçekli çiftçiler için drone ile gübrelemenin çok iyi proje olduğunu ifade eden Şenol İpçi ise, “Bu bizler için bulunmaz bir nimet oldu. Türkiye’de bu bir ilk. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı çalışanları tarım ile ilgili tecrübelerini de bizlerle paylaşmaktan kaçınmıyorlar. Sağ olsunlar bizleri yönlendiriyorlar. Bu yönlendirmeler bile bizler için bulunmaz bir nimet. Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

20 dönümün altında arazisi olan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Aydın’ın 17 ilçesinde verilen hizmetle ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı ‘Hızlı Çözüm Merkezi’nden öğrenebiliyor.