Aydın İleri’nin adı kütüphanede yaşıyor
BirGün EGE
Koronavirüs nedeniyle 22 Ocak 2022 tarihinde 44 yaşında yaşamını kaybeden Kütüphanecilik Bilimi Uzmanı, Türk Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi Koordinatörü Aydın İleri’nin adı, Bergama’da çok sevdiği kütüphanede yaşayacak.
Bergama Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda Kütüphanecilik Bilim Uzmanı İleri’nin adının, kendisinin de görev yaptığı Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’ne verilmesini kararlaştırdı.
Aydın İleri’nin eşi Filiz Yüksel İleri sosyal medya paylaşımında alınan kararı, “Bergama Belediyesi 5 Eylül 2024 Tarihli Meclis Toplantısı’nda BERKM kütüphanesine ‘Aydın İleri’ adı verildi. Bergama Belediye Başkanımız Prof. Dr. Tanju Çelik’e, Belediye Meclis Üyelerine ve Aydın İleri’nin dostlarına teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle duyurdu.