Aydın Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor

BirGün EGE

Aydın Kitap Fuarı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bugün başlıyor. Fuarın açılışı bugün saat 14.00'te yapılacak, ardından onur konuğu Ayşe Kulin’in söyleşisi başlayacak. Yurttaşlar, 24 Kasım’a kadar sürecek fuarı saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydınlık yarınlara açılacak kapıların anahtarı olan kitaplar, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımız için gelişimde büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan Aydınlıyı Aydın Kitap Fuarı’nda buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı fuara katılmaya, sevdikleri yazarlar ile bir araya gelmeye davet ediyorum” dedi.

Fuara, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Umut Sarıkaya, Latife Tekin, Barış İnce, Mine Söğüt, Özer Akdemir ve Ahmet Ümit katılacak.