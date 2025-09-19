Aydın meclis yönetimi hukuk dışı

BirGün EGE

AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun yönetiminde gerçekleşen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı oturumunda hukuki açıdan birçok usulsüzlük yaşandı. Toplantıda, CHP’li meclis üyelerinin önergeleri, tartışılmadan ve oylanmadan reddedildi. Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel’e de Özlem Çerçioğlu tarafından konuşması için söz verilmedi. Ayrıca dışarıdan gelen AKP’li gruplar da sık sık sloganlar atıp, meclis toplantısını provoke etmeye çalıştı.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel bir açıklama yaptı. Açıklamasında AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun demokrasi adına yeni bir skandalın daha altına imza attığını belirten Günel, “Meclis, Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından bir kez daha hukuk tanımaz bir şekilde yönetilmiş, halkın iradesi yok sayılmış ve meclis işlevsiz hale getirilmiştir. CHP Grubu olarak, Aydın’a hizmet etmek ve gündemi samimiyetle değerlendirmek amacıyla toplantıya katıldık. Ancak bizzat Meclis Başkanı Çerçioğlu tarafından provoke edildik. Grup Başkanvekili olarak bana söz hakkı verilmedi. Meclis Başkanının böyle bir hakkı yok. Aksine, söz vermek zorundadır. Tüm önergelerimiz usulsüz şekilde gündeme alınmamış, meclis yönetimi hukuka aykırı biçimde yürütülmüştür” dedi.

Meclis toplantısına CHP’li meclis üyelerinin alınmadığına da dikkat çeken Ömer Günel, “Toplantıda dışarıdan getirilen gruplara içeride yer verilmiş olması, bunun önceden planlanmış bir kurgu ve yönlendirme ile yürütüldüğünün en açık göstergesi. Buna rağmen CHP Grubu olarak sükûnetimizi koruduk, halkımızın huzuru ve demokrasinin selameti için sağduyulu bir tutum sergiledik. Bugün meclise 6 önemli önerge sunduk.

Bu önergeler arasında; ilaçlama hizmetlerinin asıl yetkili kurum olan Büyükşehir Belediyesi’ne devri, mezarlık hizmetlerinin yine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi, meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi tamamen halkın yararına ve hizmet odaklı teklifler yer alıyordu. Ancak bu önergelerin tamamı, tartışılmadan ve oylanmadan reddedildi. Daha da vahimi, bazı reddedilen gündem maddeleri ‘kabul edilmiş gibi’ gösterilerek meclis kayıtlarına geçirilmek istendi. Bu tutum açıkça meclis iradesine darbedir” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun meclisin hizmet üretmesini engellemeye çalıştığını ifade eden Günel sözlerini şöyle tamamladı: “Çerçioğlu’nun “Cumhuriyet Halk Partisi hizmeti engelliyor” şeklindeki hamasi açıklamalarını Aydın halkı asla ciddiye almaz. Bugün halka hizmeti engelleyen CHP değil, bizzat meclisi yöneten Çerçioğlu’nun kendisidir. CHP Grubu olarak bizler, siyasi polemiklerin değil; hizmetin, şeffaflığın ve hukukun yanında yer almaya devam edeceğiz. Aydın halkı her şeyin farkındadır ve bu hukuk dışı yönetim anlayışını not etmektedir.”