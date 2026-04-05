Aydın Sezer ile söyleşi: İran savaşında kasa kazanıyor

Yusuf Tuna Koç

Ortadoğu’da tırmanan savaşın yalnızca askeri ve siyasi boyutlarıyla değil, ekonomik ve sistemsel sonuçlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan dış politika uzmanı Aydın Sezer ile ABD’nin hedeflerini, İsrail’in rolünü ve savaşın küresel dengelere etkisini konuştuk.

Savaşın ilk haftasında ABD’nin neden bu savaşa girdiğini konuşmuştuk. Aradan bir ay geçti. Süreç uzuyor ve uzayacak gibi görünüyor. Bu bir ayın sonunda tabloyu nasıl görüyorsunuz? İran’ın beklenenden daha dirençli olduğu ve koşulların Tahran lehine döndüğü yönünde yorumlar var. Sizce durum ne?

Savaşın çıkış nedenlerini konuşurken İsrail’in rejim değişikliği hedefinden, ABD’nin İran’ın nükleer programına ilişkin gerekçelerinden ve “direniş ekseninin” sponsorluk meselesinden söz etmiştik. Ancak ABD açısından yalnızca bu siyasal gerekçelerle sınırlı bir değerlendirme yapmak eksik kalır. Kapitalist sistem açısından savaşların nedeni ve sonucu çoğu zaman ilan edilen gerekçelerden farklı işler. Burada önemli olan, sürecin nasıl işletildiğidir.

Örneğin Hürmüz’de ortaya çıkan kriz, enerji fiyatlarındaki dalgalanma, silah satışlarındaki patlama… Bunlar belki savaşın ilan edilen hedefleri değildi ama sistem açısından son derece işlevsel sonuçlar doğurdu. Eğer ikili bir çerçevede bakarsak, yani bir yanda görünür siyasal hedefler, diğer yanda sistemik ekonomik sonuçlar açısından bakarsak ikinci düzlemde savaşın oldukça “başarılı” ilerlediğini söylemek mümkün.

Körfez yeterince karıştı. Mali piyasalar ciddi bir baskı altına girdi. Enerji piyasaları dalgalandı. Büyük fonlara sahip Körfez ülkeleri bu fonları savunma harcamalarına yöneltmek zorunda kaldı. Savunma ve enerji sektörleri açısından bakıldığında sistem için son derece verimli bir dönem yaşanıyor. Bu anlamda söylüyorum: savaş sistem açısından işlev gördü. Görünür cepheye gelirsek, İran’ın askeri kapasitesi ve direnci gerçekten birçok kişiyi şaşırttı. Ben de dahil olmak üzere. Hâlâ uçak düşürebiliyor olması, İsrail’i vurabiliyor olması, Batı’nın ve İsrail’in ilk hesaplarının birebir tutmadığını gösteriyor. Ancak bu tablo, İran rejiminin geleceğine dair belirsizlikleri ortadan kaldırmıyor. Savaş hangi biçimde sona ererse ersin, İran’ın Körfez ve dünya ile kuracağı ilişki eskisi gibi olmayacak. Mevcut rejim kalırsa da değişmiş bir rejimle karşı karşıya olacağız; radikalleşmiş ya da sertleşmiş bir yapı söz konusu olabilir.

Bir diğer önemli nokta, İsrail’in savaşın seyri üzerindeki belirleyici rolü. Trump zaman zaman savaşın biteceğine ilişkin açıklamalar yaptı ama İsrail her seferinde “görev tamamlanmadı” dedi. Trump’ın son haftalardaki “iki-üç hafta daha” söylemi de ciddiye alınması zor bir belirsizlik içeriyor. Süreklilik arz eden bir erteleme hali var. Trump’ın klasik bir politikacı olmaması da bu hesapları karmaşıklaştırıyor. Kasım seçimleri üzerinden yapılan analizler Trump tipolojisini açıklamakta yetersiz kalabilir. ABD Vietnam’da da yenildi, Afganistan’dan NATO’yla birlikte çekildi, Irak’ta kalıcı bir istikrar sağlayamadı. Buna rağmen sistem çökmüyor. Bu nedenle “galip-mağlup” tartışması sistemik düzeyde çok açıklayıcı değil. Benim vurguladığım nokta şu: Körfez üzerinde yaratılan etki ve sektörler bazında ortaya çıkan kazançlar açısından bakıldığında süreç sistem için oldukça işlevsel ilerliyor. Savaş bugün bitse bile savunma ve enerji sektörlerinin kazançları orta vadede devam edecek.

KÖRFEZ FONLARI SAVAŞA HARCANDI

“Savaş amacına ulaştı” derken kastınız nedir? ABD’nin nihai hedefi neydi ve neyi başardı?

Kapitalist sistemin içinde bulunduğu yapısal kriz bağlamında bakmak gerekiyor. Son yıllarda küresel kapitalizm bilişim ve finans ağırlıklı bir genişleme yaşıyordu. Ancak klasik savunma sanayi ve enerji sektörü bu genişlemeden aynı ölçüde pay alamıyordu. Ukrayna savaşı Avrupa’yı zayıflattı, Çin yükselmeye devam etti, ABD içinde MAGA söylemiyle bir yeniden yapılanma iddiası ortaya çıktı. Bu savaş, savunma ve enerji sektörleri açısından adeta bir “ilaç” işlevi gördü. ABD’de petrol fiyatlarındaki artışın olumsuz etkileri konuşuluyor ama aynı anda savunma sektörünün muazzam gelir elde ettiği de ortada. Körfez ülkelerinin stoklarının erimesi, yeni silah satışlarının gündeme gelmesi, İsrail’e sevkiyatın sürmesi, küresel savunma harcamalarının artma ihtimali… Bunlar sistem açısından ciddi kazanımlar.

Bunun yan çıktıları da var. Rusya’nın 2026 bütçesinde öngördüğü petrol varil fiyatı 56–59 dolar civarındayken, bugün 80–90 dolar bandından indirimli satış yapabiliyor. Ukrayna savaşı görece arka plana düştü. Putin arabuluculuk rolüne soyundu ve bunu açıkça ilan etti. Son günlerde Körfez liderleriyle temasları oldu. Rusya hem gelir elde ediyor hem diplomatik konumunu güçlendiriyor. Dolayısıyla ortaya kimsenin başlangıçta hesaplamadığı bazı sonuçlar çıktı. Bu da savaşın yalnızca askeri değil, jeoekonomik bir süreç olduğunu gösteriyor.

Çin açısından tablo nedir? ABD’nin asıl hedefinin Çin olduğu söyleniyordu. Bu savaş Çin’in lehine mi oldu?

Bu savaş, Çin’in kapitalist sistem içindeki konumunu yeniden teyit etti. Çin’i sistem dışına itmek siyasi söylem düzeyinde mümkün olabilir ama ekonomik düzlemde o kadar kolay değil. Çin Komünist Partisi yönetiminde bir ülke ama ekonomi içinde hem sosyalist hem kapitalist üretim ilişkileri birlikte var. Çin’in küresel finans ve teknoloji sermayesiyle organik bağları var. Çin ekonomisindeki herhangi bir sarsıntı, dönüp dolaşıp Batı sermayesini de etkiliyor. Yani Çin’i dışlamak, kendi sistemini de sarsmak anlamına geliyor. Bu, kapitalizmin iç çelişkilerini ortadan kaldırmıyor ama karşılıklı bağımlılık gerçeğini görünür kılıyor.

İsrail açısından bakarsak; bu savaş hem güvenlik hem de iç siyaset açısından hedeflerine ulaşmış sayılabilir mi?

Birincisi, Netanyahu’nun 7 Ekim’den bu yana iktidarda kalabilmiş olması başlı başına bir gösterge. Kendi aleyhine açılmış davalar bağlamında süreci manipüle edebildi. İran saldırıları İsrail toplumunda konsolidasyon yarattı. Muhalefet zaman zaman itiraz etse de bu meselede sert bir kopuş yaşanmadı.

İkincisi, “direniş ekseni” büyük ölçüde zayıflatıldı. Suriye, Lübnan ve Hamas’ın askeri kapasitesi ciddi ölçüde geriledi. İran’a doğrudan müdahale ile İsrail bölgesel üstünlüğünü pekiştirdi. Bugün Suriye hava sahasının fiilen İsrail kontrolünde olması çok çarpıcı bir durum. İsrail’in bölgesel askeri hareket alanı genişledi. Dolayısıyla kendi iç siyasal bekası ve bölgesel askeri üstünlüğü açısından bakıldığında Netanyahu’nun önemli kazanımlar elde ettiğini söylemek mümkün.