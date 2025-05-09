Aydın’da ata tohumlarına sahip çıkılıyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ata tohumları projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda ata tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan yurttaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yetiştirilen ata tohumlarından alan yurttaşlar bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünler elde etme imkânı buluyor hem de ata mirası tohumların yaşatılmasına katkı sağlıyor. Tüm ilçelerde devam eden fide dağıtımı Bozdoğan'da da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, 25 bin fideyi Bozdoğanlılar ile buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarını gelecek nesillere taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de, “Özlem Başkanımıza ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce fideyi Bozdoğanlılara ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz” dedi.

Dağıtılan fidelerden alan vatandaşlar, çalışmalarından ve hassasiyetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.