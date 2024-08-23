Aydın’da çevre bakım seferberliği başlatıldı

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil bir Aydın için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığını ve çevre planlamasını her zaman ön planda tutuyoruz" dedi. Bu kapsamda Park ve Bahçe Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, rutin çalışmaları yaparken son olarak İncirliova ve Didim ilçeleri genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasındaki park, bahçe ve meydanların, yol ağındaki refüjlerdeki bitki ve ağaçların bakımının yanı sıra mevsimsel çiçeklerin dikim ve bakımına kadar birçok faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Yurttaşlar çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi nedeniyle yangın riski oluşturacak otların temizliğine ayrı özen gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ekipleri faaliyetlerine gece gündüz demeden devam ederek daha yeşil bir Aydın için çalışmalarını sürdürüyor.