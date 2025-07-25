Aydın’da çocuklar bilimle buluşuyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik eğitim projeleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Bilim Deneyevi Yaz Kampı’, çocukları yine bilimle buluşturuyor. Türkiye’ye örnek projede, 2’nci ile 8’inci sınıf arasındaki öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda atölye çalışmalarıyla eğlenerek öğreniyor. Bilim Deneyevi’nde eğitimler saha gezileri ve uygulamalı derslerle destekleniyor.

Yaz tatilini verimli değerlendiren minikler, bilim dolu serüvenleriyle geleceğe umutla bakıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın bilimle büyümesini önemsiyoruz. Onların merak eden, sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitime yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi. Veliler, böyle bir imkânın çocuklarına sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.