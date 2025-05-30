Aydın’da çocuklar doğa sevgisini öğreniyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve öğrencilerin eğitimlerine destek olan uygulamalar devam ediyor. Ticaret Odası İlkokulu’nun öğrencileri ve öğretmenleri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlığında işledi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların gelişimlerine destek olmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta misafir etti.

200’den fazla öğrenci, derslerinde doğa sevgisini işledi. Bir taraftan fidan dikimini öğrenen çocuklar, bir taraftan da fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme koşulları konularında eğitim aldı, doğayı korumak konusunda bilinçlendi. Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Çocukların gelişimini destekleyici ve öğrencilere doğa sevgisini öğreten uygulamaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.