Aydın’da çocukların gelişimine tam destek

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi çocukları yaz tatilinde de yalnız bırakmadı. Onlarca farklı branşta düzenlenen kurslar kapsamında basketbol eğitimi de genç sporcular ile buluşturuluyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki kurslarda çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yaz tatilinde gelişimlerine katkı sağlıyor.

Fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan basketbol kursları hakkında bilgi veren Antrenör Olcay Parlak, “Kurslarda çocuklarımız ile hem eğleniyoruz hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza basketbolu sevdirmek, temel becerileri kazandırmak” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ve alanında uzman olan antrenörler eşliğinde futbolun temel tekniklerini ve takım ruhunu öğrenen çocuklar, yeteneklerini geliştirirken yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar.

Çocukların sağlıklı, mutlu ve sporla iç içe büyüyen bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yaz kurslarımızda çocuklarımızın yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve onların gelişimlerine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk” dedi.