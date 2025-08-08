Aydın’da çocukların gelişimine tam destek

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları kapsamında düzenlediği halk oyunları eğitimlerinde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hareketli ezgiler ve enerjik adımlarla dolu kurslarda çocuklar, Anadolu kültürünün canlı ritmini yakalıyor.

Ücretsiz sunulan kurslar, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesine olanak tanıyor. Kurs sayesinde çocuklar, hem eğleniyor hem de topluluk içinde birlikte hareket etmenin keyfini çıkarıyor. Eğitimler çocuklara halk oyunlarını öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda takım ruhu, dayanışma ve özgüven değerlerini de kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların eğitimi için hayata geçirilen çalışmaların sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yaz kurslarımızla çocuklarımızın hem eğlenirken öğrenmelerini hem de topraklarımızın eşsiz geleneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Halk oyunları kurslarımız, çocuklarımızın birlikte hareket etme ve dayanışma ruhunu geliştirmesine olanak sağlıyor. Aydın’da her çocuğun bu deneyimi yaşaması bizim için çok değerli” dedi. Veliler ise yaz kurslarının çocukları için hem eğitici hem de güvenli bir ortam sunduğunu belirtti.